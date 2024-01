Klaus Merz: Helios Transport

Klaus Merz ist ein Dichter, der nichts beweisen und seine Leser nicht belehren will; er misstraut den großen Gesten und dem falschen Glanz. Die Gedichte von Klaus Merz sind leise, geradezu behutsam. Sie sprechen in gewöhnlichen Worten von alltäglichen Dingen, die jedoch unter dem Blick des Dichters universal werden.



Diese Gedichte führen den Leser, der langsam und genau zu lesen versteht, in die Weite und Freiheit des Geistes. Denn sie umfassen, wie es die Jury des Rainer-Malkowski-Preises formulierte, den Klaus Merz im Oktober für sein Gesamtwerk erhielt, „in einem Augenaufschlag die ganze Welt“.

Helios Transport Autor: Klaus Merz Verlag: Haymon Verlag ISBN: ISBN 978-3-7099-7272-4

Preisgekrönter Autor mit vielseitigen Arbeiten

Klaus Merz, geboren 1945, lebt in Unterkulm in der Schweiz. Er arbeitete als Lehrer; seit 1967 veröffentlicht er Gedichte, Erzählungen, Theaterstücke und Essays und schreibt Drehbücher für TV-Spielfilme. Für seine Gedichte erhielt er unter anderem den Friedrich-Hölderlin-Preis und den Gottfried-Keller-Preis und im Oktober 2016 den Rainer-Malkowski-Preis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste für sein Gesamtwerk.

Lyriker, die kurze Gedichte schreiben, haben es bei uns nicht leicht. Es gibt in der westlichen Lyrik keine Tradition des kurzen Gedichts, und vermutlich sind viele Leser und Kritiker der Meinung jenes deutschsprachigen Lyrikers, der einmal in einem Interview sagte, er habe den Eindruck, dass die Verfasser von kurzen Gedichten im Grunde nichts zu sagen hätten.

Der Schweizer Dichter Klaus Merz schreibt seit Jahren immer kürzere Gedichte; in seinem Band „Aus dem Staub“, der 2010 erschien, gibt es ein vierzeiliges Gedicht, dessen Titel „Drei Kurzgeschichten“ man nicht überlesen darf.

Drei Kurzgeschichten



Windrose. Hasenheber.

Läutwerk: Der Widerstand

gegen die Ausführlichkeit

wächst weiter.

Das Gedicht gibt den Dingen den Raum, in dem sie sich entfalten können

Welch eine Fülle an Klang, Farbe und Bedeutung trägt jeder dieser drei Begriffe in sich. Der Dichter weiß: Im Grunde brauchen die Dinge seine Worte nicht; sie haben ihre eigene Sprache, und er erweist ihnen Respekt, indem er ihnen in seinem Gedicht den Raum gibt, in dem sie sich entfalten können.

Das erinnert nun sehr an die Tradition der Ding-Gedichte in Japan, und deshalb werden die kurzen und gleichzeitig so wunderbar präzisen Gedichte von Klaus Merz oft mit Haikus verglichen – was nicht ganz falsch ist, aber auch nicht ganz richtig. In dem neuen Band „Helios Transport“ findet sich das formal gesehen Haiku-ähnliche Gedicht „Ins Freie“, das man programmatisch verstehen kann.

Ins Freie.



Gedichte sind Denk-

fortsätze. Über das

Bedachte hinaus.

In einem klassischen Haiku wird nicht gedacht, Klaus Merz aber denkt und bedenkt die Welt, die sich ihm öffnet. Eine winzige Wendung der Sprache genügt ihm, und schon werden die Dinge zu Bildern, die über sich selbst hinaus weisen. Zum Beispiel in dem Dreizeiler:

Sturm



Heftige Winde

wühlen die Nacht auf.

Unsere Vorwände zittern.

Die Gedichte erinnern an Haikus, auf westliche Weise

Der Anlass für das Gedicht ist eine Natur-Wahrnehmung, die sich sofort in ein Sprachbild verwandelt, das den Dichter und den Leser einbindet in das Naturgeschehen. Wie im Haiku entsteht eine Ganzheit in drei Zeilen, eine Welterfahrung, in der alles im Augenblick enthalten ist und es keine Trennung mehr gibt zwischen Außen und Innen – aber eben mit ganz anderen formalen Mitteln, auf westliche Weise.

In dem Gedicht „Später“ wiederum gelingt es Klaus Merz, Vergangenheit und Zukunft in einem Gegenwartsmoment aufscheinen zu lassen:

Später



Die Gräber geräumt

die Asche verstreut.

Unter Schutt und Spaten

dämmert, gebrandschatzt

die Zukunft unserer

Enkel hervor.

Die Vergänglichkeit klingt als Thema in vielen der neuen Gedichte an, manchmal melancholisch, manchmal geradezu heiter. Häufig ist vom Altern die Rede; nicht resigniert, schon gar nicht wehleidig, eher hellwach und illusionslos, wie in diesem Gedicht, das von einem Konzertbesuch inspiriert wurde.

Standing ovations



Rufe und Stampfen

die Hallen wanken.

Unser Applaus gilt

den großen, den

gröberen Gesten:

Bleibt noch der Mut

sein Leben auszusitzen

unbeklatscht. Im Stehen.

Merz ist Meister der pointierten Schlusszeile

Klaus Merz ist ein Dichter, der nichts beweisen und seine Leser nicht belehren will; er misstraut den großen Gesten und dem falschen Glanz. Da wird er auch gern mal ironisch und leistet sich in der Schlusszeile – Klaus Merz ist überhaupt ein Meister der pointierten Schlusszeile – ein kleines Bonmot.

Vom Glanz



Nicht jede Nacht

gibt der Himmel

seine leuchtenden

Antworten preis.



Im Gezeter der Grillen

reibst du dir die Stirn

an der Dunkelheit

wund. Und weißt:



So manches Leuchten

verdankt sich allein

dem Fadenschein.

