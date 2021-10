Eine neue Geschichte der Welt



Europäische Historiker richten gerne den Blick nach Westen. Dabei vernachlässigen sie leichtfertig die Geschichte des nahen und fernen Ostens, die das Weltgeschehen nicht minder prägte.



Das Buch möchte in diese Lücke vorstoßen. Es ist zweifellos eines der interessantesten historischen Werke, die man in diesem Herbst lesen kann, selbst wenn er manchmal über sein Ziel hinausschießt. Frankopan schreibt fesselnd und spannend, weil er bei aller Detail- und Geschichtenfülle immer größere Fragen und Zusammenhänge im Blick hat.

SWR SWR - Licht aus dem Osten Eine neue Geschichte der Welt Autor Peter Frankopan Verlag: Rowohlt Verlag ISBN: 9783871348334

Der Orient war schon früh geprägt vom kulturellen Austausch

Indische Gewürze in der antiken römischen Küche, provenzalische Töpferware in persischen Haushalten, feinste chinesische Seide, in die sich die Wohlhabenden Karthagos kleideten – wer meint, die Globalisierung sei eine neue Entwicklung, wird von dem britischen Historiker Peter Frankopan eines Besseren belehrt. Während große und vor allem nördliche Teile Europas noch unterentwickelt und wahrhaft hinterwäldlerisch waren, gab es im Nahen, Mittleren und Fernen Osten bereits einen ungeheuer regen Austausch von Waren und Kultur. Die Funde untergegangener Schiffe sind ein guter Indikator dafür, wann, was und wieviel gehandelt wurde.

Der zunehmende Austausch im „weltgrößten Seehandelssystem“ lässt sich schon durch die Tatsache nachweisen, dass ein einziges Schiff, das im 9. Jahrhundert vor der indonesischen Küste Schiffbruch erlitt, rund siebzigtausend Töpferwaren an Bord hatte, dazu Schmuckkästchen, Silberwaren, Gold und Bleibarren. Das ist nur ein Beispiel für den Überfluss an Keramik, Seide, Tropenhölzern und exotischen Tieren, der in die damalige Welt der Abbasiden transportiert wurde. (148)

Die Vorzüge der frühen 'Globalisierung'

Immer wieder beschreibt Frankopan die Armada von schwer beladenen Handelsschiffen an den östlichen Küsten, immer wieder vergegenwärtigt er die Pracht, die Warenfülle, den Glanz und die Kulturleistungen der frühen östlichen Hochkulturen und deren Nachfolger bis ins hohe Mittelter.

Sein Buch hat ein Leitmotiv: die segensreichen Wirkungen des weltverflechtenden Güteraustausches. Das ist ein interessanter, erhellender Aspekt in Zeiten, in denen viele Menschen von Globalisierung, Welthandel und Handelsabkommen nichts Gutes erwarten.

Die gemeinsamen Wurzeln von Judentum, Christentum und Islam

Die Griechen und Römer, die wir uns zu sehr als Eroberer Germaniens und Galliens denken, richteten den begehrlichen Blick vor allem auf die Reichtümer des Ostens; dorthin schickten sie ihre Emissäre und Agenten, Händler und Soldaten aus. Die Reisenden brachten von dort Kenntnisse mit, und auch die Religionen breiteten sich entlang der Handelswege aus.

Die monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam sind denn auch nah verwandt, sie schöpften aus dem gemeinsamen mythischen Geschichtenvorrat des Nahen und Mittleren Ostens. Überzeugend legt Frankopan dar, wie der Siegeszug des Islam (dessen gewaltsame Eroberungen er bisweilen allerdings verharmlost) gerade auch dadurch möglich wurde, dass er Juden und Christen so viel Vertrautes zu bieten hatte und vielfach als Variation der gewohnten Lehren empfunden wurde. Anfangs setzte der Islam auf Kooperation und Toleranz; erst später ging er scharf gegen die „Ungläubigen“, will sagen: Andersgläubigen vor.

Während die muslimische Welt großen Gefallen am Fortschritt und neuen Ideen fand, verkümmerte ein großer Teil des christlichen Europas in der Finsternis, gehemmt durch einen Mangel an Ressourcen und Neugier. Der Kirchenvater Augustinus etwa war dem Konzept der Untersuchung und Forschung feindselig gegenübergestanden. Die „Wissgier“, wie er es nannte, sei einfach nur krank. (…) Diese Geringschätzung von Wissenschaft und Gelehrtheit verblüffte muslimische Kommentatoren. (…) Es war fast das exakte Gegenteil der Welt, die wir heutzutage vor Augen haben: Die Fundamentalisten waren nicht die Muslime, sondern die Christen. (152)

Der Mensch steht für Frankopan im Vordergrund

Frankopan ist ein guter Erzähler. Sein Buch ist fesselnd und spannend, weil es bei aller Detail- und Geschichtenfülle immer größere Fragen und Zusammenhänge im Blick hat. So schildert er im Kapitel über die großen Pestepidemien des 14. Jahrhunderts eben nicht nur die Verheerungen, sondern auch die Vorgeschichte der Ausbreitung des Erregers über die Handelswege der Seidenstraße bis nach Europa, und er befasst sich mit den ökonomischen Auswirkungen des Massensterbens. Die Katastrophe war Anlass und Ansporn zu Entwicklungsschüben. Wer zu den Glücklichen gehörte, die die Pest überlebten, fand sich oft in besserer ökonomischer Position als zuvor: Jede Arbeitskraft wurde nun benötigt und deshalb oft auch besser bezahlt.

Ein anderes faszinierendes Kapitel widmet sich dem Menschenhandel, der durch die Jahrhunderte zu den Kerngeschäften vieler Reiche gehörte. Der Aufstieg Venedigs im Mittelalter zum Beispiel gründete sich nicht nur auf lukrative Ost-Importe, sondern vor allem auch auf die Kapitalisierung der Ware Mensch. Der immense Verbrauch von Sklaven war Ost und West gemeinsam.

Jüngste Untersuchungen legen nahe, dass das römische Imperium auf dem Höhepunkt seiner Macht jährlich 250.000 bis 400.000 neue Sklaven benötigte, um seine Sklavenbevölkerung aufrecht zu erhalten. Geht man von einer vergleichbaren Nachfrage aus, war der Markt – und damit auch die Zahl der verkauften Sklaven – in der arabischsprachigen Welt sogar bedeutend größer. Immerhin reichte diese von Spanien bis nach Afghanistan. (179)

Frankopan will die eurozentristische Sicht der Geschichte korrigieren

Wie steht es nun aber mit Frankopans hohem Anspruch, eine „neue Geschichte der Welt“ zu liefern? Man mag ihn als erfüllt ansehen, wenn man von einer sehr reduzierten eurozentristischen Sicht der Geschichte ausgeht. Etwa so: Im Anfang waren die Griechen, von denen kam die Zivilisation zu den Römern, um in der Renaissance wiederbelebt und dem Triumph der Aufklärung entgegengeführt zu werden. Christentum, Industrialisierung, Demokratie: Hurra Europa! Wer noch so denkt (und zugegeben: ein bisschen denken wir ja doch so), dem fallen bei der Lektüre dieses Buches die Schuppen von den Augen.

Man lernt das Staunen über die hochkulturellen Blütephasen des Zweistromlandes und der Seidenstraßenanrainer. Aber schon diese beiden altehrwürdigen Begriffe, Zweistromland und Seidenstraße, zeigen ja, dass die Geschichtsschreibung doch seit langem auch den Osten im Blick hat, Persien, Mesopotamien, China sowieso.

Und man muss feststellen: Die zweite Hälfte des Buches fällt gegenüber der ersten ab. Von einer „neuen Geschichte der Welt“ kann nun kaum noch die Rede sein. Das liegt daran, dass historisch das Licht aus dem Osten nun schwächer wird, das des Westens dagegen umso heller strahlt.

Allerdings erzählt Frankopan nicht von Aufklärung und Erkenntnis, sondern von der brutalen Bemächtigung der Welt durch den Westen. Mit den spanisch-portugiesischen Expeditionen von Kolumbus und Vasco da Gama, mit der Eroberung der beiden Amerika und den neuen Seewegen nach Indien beginnt eine nie dagewesene Ausbeutungsgeschichte. Von der auch der Osten profitiert, denn die Ströme von Silber fließen von Amerika über Europa in den Mittleren und Fernen Osten – auf den asiatischen Märkten wird ein großer Teil der Schätze ausgegeben.

Der westliche Kolonialismus wird hart kritisiert

Was Frankopan allerdings den frühen östlichen Hochkulturen nachzusehen bereit ist, das kreidet er dem Westen in aller Schärfe an: Gewalt, Kriegszüge, Kolonialismus. Er schreibt:

Den neu entdeckten Regionen brachte Europas Aufstieg jedoch unermessliches Leid. (…) Die Europäer waren nicht nur imstande, die Welt zu entdecken, sondern auch sie zu beherrschen. Das gelang ihnen dank unablässiger Fortschritte in der Militär- und Schifffahrtstechnik, die einen unangreifbaren Vorteil gegenüber den Bevölkerungen verschafften, mit denen sie in Berührung kamen. Das Zeitalter der Weltreiche und der Aufstieg des Westens stützen sich auf die Fähigkeit, massiv Gewalt einzusetzen (294)

Von Kolumbus und der Vernichtung der Ureinwohner Amerikas hat man nun allerdings schon öfter gelesen, und vor allem: mit den eigentlichen Schauplätzen des Buches hat das nur noch indirekt zu tun.

Sehr kritisch geht Frankopan mit der britischen Kolonialpolitik und der skrupellosen Bereicherungsstrategie der East India Company ins Gericht – sehr zu recht, aber wirklich neu ist auch das nicht. Und so geht es weiter, bis hin zu Kapiteln über den Ersten und Zweiten Weltkrieg.

Immerhin bemüht sich Frankopan, bei diesen durchgeforschten Themen ungewohnte Akzente zu setzen. Auch führende Nationalsozialisten hatten demnach den Nahen und Mittleren Osten im Blick – hier sahen sie eine offene Flanke der Engländer und kalkulierten mit dem Zusammenbruch des britischen Kolonialreichs, übrigens sehr zu Gefallen der arabischen Welt. Frankopans materialistisch-ökonomische Methode der Geschichtsschreibung verleitet ihn dazu, Hitlers Krieg gegen Russland sowie den Holocaust nicht aus der nationalsozialistischen Ideologie zu erklären, aus Antibolschewismus und Antisemitismus, sondern aus Versorgungsengpässen, aus dem kolonialen Drang nach Rohstoffen und fruchtbarer ukrainischer Erde. Das ist nicht falsch, aber eindimensional.

Der Autor wird vom Historiker zum politischen Kommentator

Auf den letzten hundert Seiten schließlich wechselt der Autor aus der Rolle des Historikers in die des politischen Kommentators, der vor allem den Vereinigten Staaten schwere Fehler in der Nahostpolitik seit dem Zweiten Weltkrieg und zuletzt im Krieg gegen den Terror vorwirft.

Am Ende bleibt von diesem ambitionierten Buch ein zwiespältiger Eindruck. Es ist allzu tendenziös geraten – die verklärende Ruhm- und Lobrede des Ostens und des Orients würde man sich gern gefallen lassen, wenn sie sich nicht mit einer einseitigen Klageschrift gegen den Westen verbinden würde, der zudem der Sünde des Orientalismus bezichtigt wird:

Die Haltung der Europäer zu Asien veränderte sich langsam. Der Osten wurde nicht mehr als ein Wunderland voller exotischer Pflanzen und Schätze betrachtet, sondern als ein Ort, dessen Einheimische genauso träge und nutzlos waren wie die Ureinwohner der Neuen Welt. Zunehmend machte sich ein Gefühl der westlichen Überlegenheit breit. (391)

„Licht aus dem Osten“ ist zweifellos eines der interessantesten historischen Werke, die man in diesem Herbst lesen kann. Gegenüber dem – gut postkolonialen und inzwischen ziemlich wohlfeilen – antiwestlichen Affekt des Autors sollte man jedoch skeptisch bleiben.