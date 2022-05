Aus dem Niederländischen von Stefan Wieczorek



Der 23. April 2013 wurde für den flämischen Autor Peter Verhelst zum Schicksalstag: Er hatte einen Autounfall, sein Wagen überschlug sich dreimal – doch der Autor selbst wurde nicht verletzt.



Was passiert in so einem Moment? In einem Moment, der nicht länger dauert als „Eine Handvoll Sekunden“? Verhelst ist ein ergreifendes Buch gelungen, in dem die Logik manchmal abhandenkommt und sich Erinnerungen und Eindrücke oft intensiv überblenden. Ein Roman von surrealer Schönheit.

SWR SWR - Eine Handvoll Sekunden Aus dem Niederländischen von Stefan Wieczorek Autor Verhelst, Peter Verlag: Secession Verlag ISBN: 978-3-905951-91-2

Das Wunder dauert Stunden, Jahre, Millisekunden

Plötzlich, von einem Moment zum andern, ändert sich das Leben. Ein kleiner Zufall – oder soll man es Schicksal nennen? – drängt sich in den Alltag, stört die meist reibungslos laufende Betriebsamkeit unserer Welt, löst das verlässliche Zeitkontinuum auf. Für den flämischen Schriftsteller Peter Verhelst war der 23. April 2013 solch ein Schicksalstag:

„Überraschend muss ich zu einer Besprechung nach Brüssel, aber das ist nicht weiter schlimm: Es läuft angenehme Musik, und ich fahre genau 120 km/h. Es ist 12:20 Uhr. Kurz vor der Brücke bei Wetteren überhole ich auf der mittleren Spur einen Lastwagen, aus dem Augenwinkel sehe ich einen großen Autoreifen. Die darauf folgenden Sekunden dauern Stunden, Jahre, Millisekunden, je nachdem in welche Subzeiten sich die Zeit aufspaltet (dazu später mehr).“

Der Wagen, in dem Verhelst sitzt, überschlägt sich drei Mal. Es ist ein kleines Wunder, dass er die Gewalt des Aufpralls überlebt, aus dem Auto geborgen werden und wieder zu sich kommen kann. Der Weg zurück ins Bewusstsein aber, so kurz er gewesen sein mag, dehnt sich für Verhelst fast ins Unendliche.

Woher kommt, was in diesen Sekunden aufblitzt?

In dieser Schwebe zwischen Leben und Tod, diesem Zwischenreich, ereignet sich etwas in ihm: Sich seltsam und bedeutungsschwer überlagernde Bilder blitzen auf, fantastische Gestalten, Zeichen und Motive, die aus dem Nichts oder dunklen Erinnerungskammern plötzlich ins grelle Licht des Augenblicks gezerrt werden. Verhelst hat diese traum- und alptraumhaften Visionen in seinem Roman „Eine Handvoll Sekunden“ noch einmal zurückgeholt:

„Dieses Buch ist eine Ode an die Orte und Zeiten, auf die ich während des Unfalls einen Blick erhaschen konnte, Wahrheiten, aber nicht zwangsläufig in einem philosophischen und sicherlich nicht in einem religiösen Sinn. Alles in allem dauerte der Unfall eine Handvoll Sekunden. Und diese Sekunden dauern über 300 Seiten. So viel Zeit ist nötig, um die Wahrheit eines Buches zu ihrem Recht kommen zu lassen.“

Was ist die Wahrheit dieses Buches? Gewiss keine, die sich nachprüfen lässt, deren Fakten sich, wie man heute gerne sagt, checken ließen. Die Wahrheit setzt sich aus Gespinsten und Geschichten zusammen, zu denen es zunächst keinen Zugang zu geben scheint und die kaum miteinander verbunden, nur über Farben, Stimmungen, Naturbilder, Namen verwoben sind.

Die Sprache zieht den Leser in einen Raum zwischen Diesseits und Jenseits

Die Erzählung setzt unvermittelt, aber realistisch ein – die Geschichte einer Gruppe von Künstlern und Widerstandskämpfern, die aber ganz unkonkret bleibt, keine Orte nennt, keine Zeiten; teilweise in einem Zoo spielt.

Dann ein Sprung in eine fantastische Landschaft, ein Flugzeugabsturz, wilde, längst ausgestorbene Tiere tauchen hier auf, Säbelzahntiger, aber auch Paviane, eine surreale Szenerie voller Unwägbarkeiten, unentzifferbare Landschaften, kaum zu identifizierende Figuren – Figuren, die Gefahren ausgesetzt sind, immer wieder um ihr Leben bangen müssen.

Die Sprache ist suggestiv, es bleibt beim Lesen keine Wahl, als sich ihr anzuvertrauen – denn an einen mit der Zeit verknoteten Handlungsfaden kann man sich hier kaum halten. Man verliert als Leser den Boden unter den Füßen, ist plötzlich, allein durch die Macht der Sprache, mit Verhelst in jenem Zwischen, in einem undefinierbaren Raum zwischen Diesseits und Jenseits. Bilder werden aus Bildern geboren, prächtige, überbordende Bilder, die abgründig sind und zugleich immer wieder eine prächtige Schönheit entfalten – betörende Fülle in einem rätselhaften Vakuum.

„Die Luft ist satt von Gerüchen, ausgehaucht von den mit Abendnebel getränkten Baumkronen, von den Gräsern, den Sträuchern und der Erde. Du atmest Thymian und Moos ein, die die Abendbrise mitbringt, durchmischt mit einem Geruch nach Cannabis, nach etwas Harzigem, dem Urindunst schwelenden Laubs, körperlich, sexuell.“

Zwischendurch werden Quellen offen gelegt für die Visionen des Erzählers

In kleinen Zwischenspielen und einer kunstphilosophischen Reflexion am Ende von Verhelsts Buch finden Motive zueinander, werden Quellen offengelegt für die Visionen des Erzählers, werden Bildspuren gelegt – zu den Fotografien von Eadweard Muybridge oder den Gemälden von Francis Bacon. Bacon liefert auch die Poetik zu Verhelsts verwirrendem und höchst eindrücklichem Roman. „It came to me as an accident“, verriet der Maler einmal in einem Interview über eines seiner Werke.

„Accident meint sowohl ein unglückliches Ereignis, das Verwundungen, Schäden oder Verlust zur Folge hat, als auch ein Ereignis, das schlecht endet, bedeutet aber ebenso Zufall. "Plötzlich", sagt Bacon, "suggerierte die Linie, die ich gezeichnet hatte, etwas ganz anderes und aus dieser Suggestion heraus kam dieses Bild. Ich hatte nicht die Intention, dieses Bild zu machen, es wäre mir so nie eingefallen. Es war, als ob der eine Zufall/Unfall sich unaufhörlich auf den anderen stapeln würde." Schließlich verwandelte sich der Schimpanse in einen Raubvogel und der Raubvogel in einen Mann mit einem Regenschirm als Kopfbedeckung, unter einem aufgerissenen, hängenden Kadaver, der vor einem fleischfarbenen Hintergrund hängt. Als hätte Bacon während des Malens ein Bild aufgefangen und hingemalt, während ein anderes Bild bereits durch die Leinwand schimmerte und abermals wieder ein neues Bild sozusagen seine Knopfleiste schloss, die Rockschöße glattstrich und auf der Bildfläche erschien.“

Durchschimmernde Bilder: Das trifft es sehr gut. Die Dissoziation im Moment des Schocks, dieses Auseinanderfallen von Wahrnehmung und Bewusstsein, lässt Eindrücke, Erinnertes, Verdrängtes plötzlich wild durcheinander- und ins Kraut schießen. Eine eigentümliche literarische Erfahrung sowohl für den Autor als auch für den Leser, dass die Zusammenhänge auf einer anderen als der logischen oder kausalen Ebene hergestellt werden müssen. Einzelne Szenen und Bilder dehnen sich zu langen Traumsequenzen, andere bleiben losgelöste Snapshots, die von einer geheimnisvollen Magie sind.

Die Phantominsel "Sandy Island" ist Zuflucht und Handlungsort zugleich

Die Handvoll Sekunden, von denen der deutsche Titel spricht, sind verschollen, gestohlen, verschlungen von „einem schwarzen Loch“. Verhelst hat dafür ein wunderbares Bild gefunden, das wiederum die fragmentarischen Geschichten zusammenzufügen hilft: Im Korallenmeer zwischen Australien und Neukaledonien wurde im 19. Jahrhundert von Walfängern eine Insel entdeckt, auf den Namen Sandy getauft und auf Karten verzeichnet. Nur dass es, wie Forscher vor wenigen Jahren herausfanden, diese Insel gar nicht gibt: Wo sie eigentlich sein sollte, beträgt die Wassertiefe 1400 Meter – von Land keine Spur weit und breit. Eine Phantominsel.

„Sandy Island wurde zwar von den Karten getilgt, aber es gibt sie noch. Die Insel ist abandoned, ein Trauma-Raum, wo in Koma-Zeit gerechnet wird, sie befindet sich auf allen Längen- und Breitengraden der Welt, dort wo Lebewesen einzelne Sekunden oder Stunden verloren haben. Die Vermissten, die Vergesser, jene, die vergessen sind, die abandoned, die Verlierer, die Verlorenen, jene, die man verloren glaubt, die ohne jede Spur, die Dodos, die Mammuts und die Socken. Sie sprechen in Worten, die nie ausgesprochen wurden, die sie hätten aussprechen können oder müssen, oder in Worten, die sie zum Glück nicht ausgesprochen haben. Sie schweigen in einer Stille, die nicht von uns herrührt. Die Sandynisten.“

Auf dieser Insel spielt Verhelsts Expedition zu seinem eigenen Verschollensein; das Phantom Sandy ist der Zugangsort zu diesem verstörenden, poetischen und verzaubernden Buch. Keine einfache Lektüre – aber eine, die uns an die Grenzen unserer eigenen Wahrnehmungsfähigkeit führt.