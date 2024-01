Gerhard Falkner: Apollokalypse

Der Roman „Apollokalypse“ von Gerhard Falkner ist tolldreist faszinierend. Berlin in den siebziger und achtziger Jahren verführt und ist gefährlich. Alle Register zur Menschheitsbeglückung wurden gezogen, wie politische Radikalität und sexuelle Befreiung. Auf diese aufregende Zeit schaut Gerhard Falkner mit seinem Helden Georg Autenrieth zurück. Der muss sich fragen, ob er sich in den Turbulenzen jener Zeit gefunden oder verloren hat.

SWR SWR - Apollokalypse Autor: Gerhard Falkner Verlag: Berlin Verlag ISBN: 978-3-8270-1336-1

Berlin mit seinen Spielräumen als Traumkulisse der Jugendbewegung

Es war einmal, da galten politische Radikalität, geistiges Engagement und sexuelle Befreiung als die wahren Zaubermittel fortschrittlicher Menschheitsbeglückung. Das zwischen den Systemen von Ost und West eingemauerte West-Berlin war für das jugendbewegte Deutschland jener Wallungsepoche, die in den sechziger Jahren begann und in den Achtzigern verebbte, die Traumkulisse. Dort gab es reichlich Spielräume für Protest, popkulturelle Revolten, Underground und rebellisches Welttheater. Wer damals jung war und bereit, es „forever“ zu bleiben, konnte manch Unvergessliches erleben und nicht wenige, für die das Schreiben zur Berufung wurde, bereicherten später die bundesdeutsche Literatur durch ihre Rückblicke auf diese aufregende Zeit.

Rückblick auf die Zeiten des großen Aufruhrs

Auch Gerhard Falkner war damals jung, auch ihn zog es aus der Provinz nach Berlin, und auch er blickt nun zurück auf die Zeiten des großen Aufruhrs, die in seinem Fall bis in die neunziger Jahre hinein reichten. Doch was heißt schon „in seinem Fall“. Falkners erstes umfangreiches Erzählwerk nach jahrzehntelanger lyrischer und essayistischer Arbeit ist, wie der Autor betont, kein autobiographisches Buch, sondern ein Roman. Und obwohl darin die Zeitverhältnisse mit ihren Stimmungen und Erfahrungsweisen eine zentrale Rolle spielen, geht es dabei noch um mehr und anderes. Schon der aparte Titel setzt sich, wie im Text erklärt wird, aus wahrhaft schwergewichtigen Verweisen und Bedeutungen zusammen. „Apollokalypse“ kombiniert den griechischen Gott der Schönheit mit Kalypso, der Verführerin, und stellt beide unter das Zeichen von Untergang und Offenbarung.

Dabei beginnt zunächst alles sehr diesseitig als rasante Entdeckungsfahrt durch die Sphären künstlerischer Revolten, sexueller Exzesse und ausschweifender Erfahrungslust.

Romanheld mit konspirativen Untergrundaktivitäten

Georg Autenrieth, der Romanheld, taucht Ende der siebziger Jahre ein in die Berliner Szene, jagt seinem Freund, dem Künstler Büttner, die Geliebte ab und lässt sich mit dieser Isabel alias Bella in einem wüsten Taumel unermüdlichen geschlechtlichen Heckmecks durch die Welt treiben, bis an die Westküste der USA und wieder zurück in die Berliner Matratzen-Bohème. Hinweise auf die terroristischen Aktivitäten der Rote Armee Fraktion flackern bedrohlich auf und Autenrieths Verbindung zu den radikalen Irrläufern der Weltverbesserung wird dunkel angedeutet. Als der zwischen Kunst und Wahn schwankende Freund Büttner nach mehreren Psychiatrieaufenthalten sein Leben mit Hilfe einer S-Bahn auslöscht, verordnet sich Autenrieth eine Phase der Reue. Für eine Weile macht er sich in einem der Berliner Jedermannsquartiere unsichtbar, nicht ohne dabei erneut Andeutungen auf konspirative Untergrundaktivitäten zu liefern.

Anschließend folgt der nächste große Liebes-, oder genauer Penetrationsrausch. Nun heißt das Objekt der an allen erdenklichen Orten ausgetobten Begierde Bilijana alias Billy. Sie ist Bulgarin, sie hält sich einen bundesdeutschen Diplomaten und Offizier als Sugar-Daddy, und dass sie außerdem östlichen Geheimdiensten zuarbeitet, liegt durchaus im Rahmen der Möglichkeiten.

Romanhandlung sonderbar, Sprache einfallsreich und stilistisch hochtrainiert

Zugegeben: Als Romanhandlung wirkt das alles reichlich sonderbar. Doch glücklicherweise ist es nicht die Handlungslogik, auf die es für Absicht und Wirkung dieses Romans ankommt. Entscheidend sind die Sprache und der Ton, mit denen Gerhard Falkner hier glänzt, räsoniert, schildert, überrascht und fesselt. Stilistisch hochtrainiert, einfallsreich und als versierter Kenner der Literatur formuliert Falkner mit einer sprachbewussten Verve, die ihresgleichen sucht. Mag sein, dass dabei das Handwerkszeug des Lyrikers, der er ist, eine Rolle spielt. Trotzdem schreibt er keine Lyrikerprosa, die sich in Bildern und Wendungen verliert und dafür den erzählerischen Antrieb opfert. Nein, seine Sätze sind reich an Imagination und gedanklich unterfüttert, sie vermögen Hohes und Niedriges zu fassen und gehen ab wie ein Gewitter aus Geistesblitzen, die auch auf geläufige Gegenstände ein neues Licht werfen. Mythologie, Kulturgeschichte und weltliterarische Intertextualität erhöhen den gedanklichen Pulsschlag und vermehren virtuos den Anspielungsreichtum.

Die anspruchsvolle Romankonzeption verliert in der Durchführung

Insgesamt allerdings gibt es eine Komplikation, durch die der Roman dennoch an Tempo und auch etwas an Überzeugungskraft verliert. Denn Falkner hat sich eine anspruchsvolle Romankonzeption ausgedacht, die zwar als Idee überzeugt aber in der Durchführung hinkt. Denn es soll nicht nur um die Geschichte des Romanhelden in den wilden Jahren gehen sondern zugleich um dessen schwierige, von Spaltungen gefährdete Identität, seinen Narzissmus und die dadurch hervorgerufenen Krisen, die sich zu einem großen biographischen Rätsel verwirrt haben, das mit diesem Roman nun untersucht und gelöst werden soll. Mit diesem Plan rückt Falkner allerdings erst nach einigen erzählerischen Zwischenspielen in einem hochambitionierten Finale zum Schluss heraus.

In die Falle des eigenen Deutungsehrgeizes gegangen?

Sogar ein Teufel aus der Unterwelt deutscher Obsessionen ist dabei mit von der Partie. Der konstatiert mit eisiger Unverblümtheit, dass Literatur nur eine Nebenwirkung der Sexualität sei, und lässt damit über den zahllosen Vögeleien des Romanhelden eine grelle Sonne der Erkenntnis aufgehen. Auch das hat Format, doch als Aufholrennen der erzählerischen Selbstdeutung erscheint solch ein erklärender Nachtrag wie eine Hilfskonstruktion, die den Roman ziemlich ins Schleudern bringt. Gut möglich, dass Falkner dabei seinem immensen Deutungsehrgeiz in die Falle gegangen ist.

Trotzdem kann sich dieser Autor, sogar mit einem Fuß in der Falle, noch immer brillant behaupten. Gerhard Falkners „Apollokalypse“ ist ein kaleidoskopischer Roman der, wie man ihn auch dreht und wendet, immer faszinierende Ansichten bietet: von den helldunklen Szenerien des damaligen Berlin, von den zwischen Suche und Exzess schlingernden Eskapaden der Revolte und von den Konflikten eines Helden, der sich fragen muss, ob er sich in den Turbulenzen jener Zeit gefunden oder verloren hat.