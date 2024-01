Mano Bouzamour: Samir, genannt Sam

"Schreiben ist musizieren" — mit diesen Worten schließt der erst 26-jährige Mano Bouzamour seinen Debütroman „Samir, genannt Sam“. Und tatsächlich: Die Töne, die seine Worte anschlagen, reichen von klassisch-elegant bis zu aggressivem Gangster-Rap.



Ein unterhaltsamer Roman, der vom Charme der Hauptfigur lebt und darüberhinaus mit gängigen Klischees über sogenannte Parallelgesellschaften aufräumt. Der Text ist temporeich erzählt und gibt einen humorvollen Einblick in die Welt eines Amsterdamer Migrantenviertels, die mindestens so widersprüchlich ist wie die der bürgerlichen Eliten in den Niederlanden.

SWR SWR - Samir, genannt Sam Autor: Mano Bouzamour Verlag: Residenz Verlag ISBN: 9783701716579

Schauplatz der Handlung ist ein Multi-Kulti-Viertel Amsterdams

Es gibt Tausende von Dingen, die mich unsicher machen: ob ich das Abi schaffe, mein taubes Ohr, was ich später einmal werden will, und die Frage, ob ich es den Mädchen gut besorgen kann. Aber an meinem Äußeren habe ich wenig auszusetzen. Außer, dass ich riesige Ohrläppchen habe, ein Geschenk meines Vaters. (S. 63)

Als Sohn marokkanischer Einwanderer wächst der clevere Sam in einem Multi-Kulti-Viertel Amsterdams auf. Die Melodien der Straße pochen in seinem Blut. Gleichzeitig ist er ein As in Geschichte: Anne Franks Tagebuch hat er mindestens 30 Mal gelesen. In seinem Elternhaus prangt zwischen kobaltblauen Vorhängen, Sofas und Kissen ein riesengroßes Bild mit einem aufgeschlagenen vergoldeten Koran an der Wand.

Maßlos übertrieben, wenn ihr mich fragt. (S. 47)

Die Eltern haben beide nie eine Schule besucht. Zuhause wird Arabisch gesprochen. Sie hatten einfach nicht geglaubt, für immer in Amsterdam zu bleiben.

Ein schlappes Argument, wenn ihr mich fragt. (S.55)

Mit der Verhaftung des Bruders beginnt ein neues Leben

Sam ist unangepasst: Er glaubt nicht an Gott, spielt Klavier, wenn er sich auf seine Vespa auf den Weg zur Schule schwingt, hört er Schubert. Anders sein zu können, ermöglicht ihm sein großer Bruder: Flügel und Vespa hat er für Sam in einem Online-Preisausschreiben gewonnen — oder war’s beim Schießen auf dem Jahrmarkt?

Wie auch immer, Sams großer Bruder und dessen bester Kumpel Soussi hatten Sam unter ihre Fittiche genommen und sorgten dafür, dass es ihrem „kleinen Tiger“ an nichts fehlte. Auch wenn dafür krumme Dinger gedreht werden mussten. Doch dann geht ein krummes Ding übel aus.

Das Vakuum zerbrach in dem Moment, als die erste Hülse klimpernd, als würde jemand eine Geige zupfen, auf dem Bürgersteig landete. Mein Bruder wechselte die Waffe.

Sams Bruder und Soussi werden verhaftet: sechs Jahre Gefängnis. Nun beginnt Sams Leben an einem Elite-Gymnasium — allein. Inmitten der Blondschöpfe ist er ganz auf sich gestellt. Aber er muss es packen, das hat er seinem großen Bruder versprochen.

Sam kämpft mit Schlagfertigkeit gegen die Probleme seines Alltags

So laut und aggressiv der Roman begonnen hat, so scheinbar weichgespült geht er nun weiter. Sams Probleme sind auf einmal ganz andere. Statt dem Leben auf der Straße mit der Faust den Kampf anzusagen, muss Sam nun mit Worten gegen sein Außenseiterdasein, um die erste Liebe und den Respekt der erwachsenen, elitären Welt — ohne Migrationshintergrund — ringen.

Auch wenn die Handlung dabei an Fahrt verliert, ist es doch ein riesengroßer Spaß, Sams rotziger Schlagfertigkeit beizuwohnen. Als seine Mitschüler beispielsweise nicht wissen, was der Koran ist:

Mit dem Ernst eines Religionslehrers erklärte ich: »Der Koran ist die Bibel der Muslime.« Und mit einem Blick auf Max fuhr ich feurig fort: »Und ich an deiner Stelle würde mal die nächsten zwei Jahre das Abendessen auslassen, fieser Fettsack, kannst du überhaupt noch bis zu deinem Pimmel runterschauen? Wetten nicht? Wann hast du den Wurm zum letzten Mal gesehen? Sag schon. Oder hast du deine Zunge verschluckt vor Hunger? Führ dich nicht auf wie ein Schwein, ist das klar? Ein bisschen Respekt! Ich bin nämlich ein bisschen Muslim. Und wir haben es nicht so mit Schweinen.«

Bouzamour schreibt roh. Aber, wenn man denn will, hört man das seine Worte ständig begleitende Schmunzeln heraus. Er beobachtet genau — lässt seinen Sam, dessen Herz für Amsterdam wie für Marokko schlägt, mit Vorurteilen gegenüber Migranten spielen: Er jongliert mit ihnen, fängt sie auf und schießt sofort zurück: Was er von den marrokanischen Rowdys hält? Da kann er nur in Gebärdensprache antworten: Mit dem Mittelfinger. Allah? Hat garantiert mit dem arabischen Frühling gerade alle Hände voll zu tun!

Evelien als Schlüssel zu einer neuen Welt

Seine Schlagfertigkeit beeindruckt auch das schönste Geschöpf der Erde:

Sie hatte langes, lockiges braunes Haar mit einem weißen Lacoste-Haarband. Sie trug weiße Sportklamotten, ein Top und Shorts, ebenfalls von Lacoste, so- dass die böse Außenwelt ihre begehrenswerten Beine und ihren Bauch bewundern konnte. Sacht atmend streckte sie sich mit der Anmut einer Königin aus. Selbst die sture Stimme des Sportlehrers wurde weicher, wenn er ihr Anweisungen gab. Ihre Anwesenheit übte dieselbe lindernde Wirkung aus wie eine Halstablette.

Evelien heißt die Schönheit. Durch sie bekommt Sam Zutritt zu einer ganz anderen Welt. Doch er bewegt sich unangenehm angepasst in dieser elitären Welt. Vergisst, dass er nur durch glückliche Umstände Zutritt bekommen hat, lässt sich vom Luxus verführen: Wenn er von der Mutter seines besten Freundes mit zur Kosmetik genommen wird oder mit auf dessen Segelboot umherschippert, wartet man nur auf den nächsten Knall. Der kommt. Und was dann passiert, will so gar nicht in das moralisch-überkorrekte Bild des jungen Samir passen.

Manou Bouzamours Sam wickelt auch den Leser um den Finger

Die Dynamik der Handlung? Um Bouzamours „schreiben ist musizieren“ wieder aufzugreifen: Ein klares „decrescendo“. Der Beginn ist ungeheuer laut und impulsiv, ein durchschlagendes Forte, wechselt dann ins Piano und plätschert mit einem kurzen Aufbäumen am Ende genüsslich aus.

Manou Bouzamours Sam hat das Glück, sowohl in der brutalen Welt des Multi-Kulti-Viertels zurecht zu kommen, als auch am Elite-Gymnasium mit all seinen Elite-Schülern und Elite-Eltern. Sein Leben in der elitären Parallelwelt spielt er so locker herunter, dass man ihm manchmal wünscht, mehr auf die Nase zu fallen. Doch mit seinem charmanten Witz und den melodisch-frechen Worten wickelt er auch den Leser um den Finger.