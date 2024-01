Arnold Stadler: Rauschzeit

Der neue Roman „Rauschzeit“ von Büchner-Preisträger Arnold Stadler ist ein großer Wurf, ein Hauptwerk des Schriftstellers. Ein fulminanter Liebesroman, der nicht nur von der Liebe zwischen Menschen, sondern auch von der Liebe zur Sprache erzählt. Stadler beherrscht alle literarischen Tonlagen. Die Geschichte der Eheleute Mausi und Alain, die noch einmal jenseits ihrer Ehe die Liebe suchen, ist mal heiter und mal melancholisch erzählt, mal ironisch und mal bitterböse. Allein dieser schrecklich-komische Kosename der Protagonistin!



Es gibt in dem außergewöhnlichen Text großartige Sätze, die man sich am liebsten an die Wand nageln möchte, zahlreiche literarische Verweise und eine Fülle von musikalischen Assoziationsräumen. Nach der Lektüre dieses Buches steht fest: Wir alle sind Mausi.

Rauschzeit Autor: Arnold Stadler Verlag: S. Fischer ISBN: 978-3-10-075139-3

mm

Literarische Klangstrukturen und sprachlich anspruchsvolle Analyse

Im Grunde ist der neue Roman von Arnold Stadler, der den schönen und vieldeutigen Titel „Rauschzeit“ trägt, mit einer klassischen Rezension oder einem auch längeren Radiogespräch nicht angemessen zu würdigen. Man bräuchte Seiten und Stunden, um nur annähernd die literarische Fülle dieses Großwerks auf seriöse Weise zu beurteilen. Eigentlich ein überflüssiges Lamento, das Literaturkritiker zuweilen anstimmen, weil sie sich nur ungern kurz fassen und weil sie – da spielt dann eine unangenehme Portion Eitelkeit mit – die Kritik gerne über dem Objekt der Reflexion ansiedeln. Im Falle von „Rauschzeit“ aber darf der Hinweis gestattet sein, weil dieses Buch tatsächlich eine Überforderung darstellt. Das sollten Leser wissen, wenn sie sich auf diesen Roman einlassen, der weniger durch einen originellen Plot als vielmehr durch Gedankenrhizome, literarische Klangstrukturen und einer sprachlich anspruchsvollen Analyse jenes berauschenden Gefühls beeindruckt, von dem alle immer annehmen, darüber sei eh schon alles gesagt.

Liebesrauschen zwischen Mensch und Sprache

Als „Rauschzeit“ bezeichnet man in der Jägersprache die Paarungszeit des Schwarzwildes, aber der Roman spielt weder im Wald noch unter Jägern. Bei Arnold Stadler geht es um das Liebesrauschen zwischen den Menschen und um die Liebe der Liebenden zur Sprache. Auf verschiedenen Erzähl- und Zeitebenen verfolgen wir erstaunten Leser die Lebensgeschichten von Mausi, die eigentlich Irène heißt, und ihrem als Waldschrat nicht wirklich mehr liebevoll verspotteten Alain; wir stromern mit ihnen durch deutsche und französische Sehnsuchtsorte, tauchen ein in die blutige und meistens frauenfeindliche Welt der Oper – und begreifen allmählich, dass wir den Erzählstimmen, die so amüsant und böse, so melancholisch und bitter über die Liebe reflektieren, niemals trauen dürfen.

Sprache als Erzählmotor des Romans

Die beiden Protagonisten sind Übersetzer, und das erzählt sehr viel über ihren Blick auf die Welt. Es geht von einer Sprachwelt in eine andere, alles scheint vermittelt und verstellt zu sein, das reine Gefühl, das primäre Glück ist jedenfalls nicht leicht zu haben: Die Sprache ist also Erzählmotor des Romans und zugleich Bremswerk für unsere Helden, die sich nach langjähriger Ehe aufmachen, die Liebe außerhalb der Ehe zu suchen. Mausi geht in die Oper, um einen schönen Dänen zu treffen. „Da kommt er! Doch noch. Mausi hörte ihr Herz immer noch bis in ihre Ohren hinauf schlagen, so wie ein Mensch, der mitten im Wald, durch den er musste, aus dem Unterholz heraus angesprungen wurde. Auch wenn er keinen Schlag vor Schreck bekommen hatte, schlug doch sein Herz noch stundenlang so weiter, dass er es nie vergaß.“ Mausi will kein Mittelmaß mehr. Mausi möchte die Liebe. Dieser radikale Wille zum Glück ist in seiner affirmativen Überhöhung und gleichzeitigen Karikatur ein – wie heißt es doch heute so schön neudeutsch – nachhaltiges Lektürevergnügen, in dem man sich stets fragt: Wie hält man es selbst mit dem Wechselspiel von Nähe und Distanz, von Liebe und ehelicher Funktionseinheit.

Verdrehte Gedankengänge eines promovierten Tagträumers

Alain weilt derweil auf einem Übersetzerkongress in Köln, um dort Babette zu treffen, eine Frau, die ihn schon vor der Ehe den Kopf verdreht hat. Herrlich verdreht sind Alains Gedankengänge ohnehin; er nennt sich einen promovierten Tagträumer und verarbeitet das, was an Alltäglichem auf ihn einströmt, in Reimform, wobei hier keine große Lyrik entsteht, sondern eher der oft komische Verbalausfluss eines, wie er selbst kokett behauptet, ungewöhnlichen Tourette-Syndroms. „Rauschzeit“ ist eine Feier der Sprache, und so findet man in diesem Roman lauter herrliche Stadler-Sätze, die sich sowohl in Endloskaskaden, aber auch in parataktischer Aphorismenkunst präsentieren, in heroisch-ironischen Grundsatz-Formulierungen, die im Text wiederholt und variiert werden und die man sich an die Wand nageln möchte.

Schon der Romanbeginn ist ein gutes Beispiel hierfür: „Was ist Glück? Nachher weiß man es.“ Oder diese Sätze: „Einer der dümmsten Sätze hieß ‚Liebe macht blind‘. Die Liebe war etwas Wunderbares, so nutzlos wie das Warten auf den ersten Schnee als Kind, der nie kam. Was war die Liebe? Eines Tages, und das war jetzt, wusste ich, dass die Liebe das Warten auf die Liebe war.“ Und: „Nur im Liebesroman war die Zeit aufgehoben, und alle durften sich ungestraft in das Unglück stürzen.“ Oder: „Die Welt war der Ort, wo uns die Zeit davonlief.“

Akustischer Erinnerungskosmos stellt Musik ins Zentrum des Werks

Stadlers Prosa ist im besten Sinne musikalisch, weil es Melodien und Rhythmik in dem Text gibt, die man wiederum nur ermessen kann, wenn man mehrere Seiten zitierte, was diese Besprechung vollends sprengen würde. Musikalisch ist der Roman auch, weil es ständig um Musik geht. Liebesdramen auf der Opernbühne (vor allem der Todessprung der Tosca), Schnulzen und Schlager bilden einen erstaunlichen akustischen Erinnerungskosmos. Am besten man hört sich die Lieder, die wie „P.S. I love you“ (Rudy Vallée, 1934) liebevoll auseinandergenommen werden, während der Lektüre in einer Dauerschleife an, denn sie verweisen auf ein weiteres zentrales Thema dieses 550-Seiten-Werks.

Erinnerungspanorama und Portrait einer Generation

„Rauschzeit“ ist nämlich nicht nur ein Ehe- und Liebesroman, ein Sprachkunstwerk mit literarischen und musikalischen Bezügen, sondern auch ein breit angelegtes Erinnerungspanorama. Da werden die Sehnsüchte, die Liebes- und Lebenslügen eben nicht nur von Mausi und Alain beschrieben, sondern auch das große Drunter und Drüber einer Freundes-Clique, die Anfang der achtziger Jahre in Freiburg zusammen studierte und einen rauschhaften Sommer an der französischen Atlantikküste verbracht hat. Der Roman ist also auch das Portrait einer Generation jener noch geburtenstarken Jahrgänge Anfang der 60er, von denen es heißt, sie seien noch mit einem ganz anderen Versprechen auf Glück ins Leben gegangen. Insofern braucht der Autor auch aus diesem Grund etwas Platz, um diese so sehnsüchtige Weltsicht auszubreiten. Da wird ein steriles Tagungshotel, das so gar nicht mit den ästhetischen Vorstellungen des Ich-Erzählers in Einklang zu bringen ist, mit ähnlicher Hingabe beschrieben wie die Literatur, die Alain und damit sicher auch Arnold Stadler wichtig ist, etwa die von Jean Paul, dem großen Komiker der (literarischen) Sehnsucht. Um die Rezension nicht doch noch ausufern zu lassen: Arnold Stadler präsentiert sich auf der Höhe seines Schaffens.

„Rauschzeit“ ist Hauptwerk und Summe seiner bisherigen Arbeiten. Ein großer literarischer Wurf, der es sich leisten kann und muss, die weibliche Hauptfigur mit dem unmöglichsten aller Kosenamen zu traktieren. Nach der Lektüre dieses Buches steht ohnehin die Erkenntnis: Wir alle sind Mausi.