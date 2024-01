Deutsch von Holger Fock und Sabine Müller



Dieser Roman ist der Roman zur Stunde. Er ist ein Monstrum an Wissen und Bildung. Gleichzeitig weiß Mathias Énard nicht nur die lange historische Liebesgeschichte zwischen Okzident und Orient, die durch die aktuellen Weltläufte in Vergessenheit geraten ist, spannend zu erzählen und wiederzubeleben, sondern auch mit einer faszinierenden Liebesgeschichte zwischen einem westlichen Orientalisten, von Ritter, und der überaus klugen und gelehrten Orientalistin Sarah aufs trefflichste miteinander zu verknüpfen.



Mathias Énard verbindet fulminant Geschichte, Gegenwart und private Begegnung. Ein Roman, der aufklärt und über Glücksmomente des Lebens berichtet. Mehr geht nicht.

Kompass Deutsch von Holger Fock und Sabine Müller Autor: Mathias Énard Verlag: Hanser Verlag ISBN: 978-3-446-25426-8

i

Der Orient als Traum und Trauma ist im westlichen Europa fest etabliert

Kein Mythos dürfte die Phantasie des abendländischen Menschen mehr beflügelt und besessen haben als der Orient. Von den Kreuzzüglern, die auszogen, Jerusalem zu befreien und in der Regel kläglich untergingen im Lande Suleimans des Prächtigen, bis zu den Türken vor Wien oder den Sieben Säulen der Weisheit des Lawrence von Arabien zu Anfang des 20. Jahrhunderts, von den Erzählungen aus tausendundeiner Nacht bis zu Mozarts Entführung aus dem Serail und Goethes West-östlichem Diwan hat sich der Orient als Traum und Trauma in unseren Köpfen fest etabliert.

Heute gelten Burka und Burkini als Bedrohung westlicher Werte

Man kann nach Belieben noch weiter zurückgehen, bis zu der erhabenen Schönheit der Alhambra oder der Omajaden-Moschee in Andalusien und bis zu Karl Martell, der die Mauren im Jahre 732 vor Poitiers, also mitten in Frankreich, zurückgeschlagen haben soll und damit als Retter des christlichen Abendlandes in die Schulbücher unserer Väter und Großväter einzog. Aber es reicht auch ein Blick in die Zeitung von gestern: islamistischer Terror, Burka und Burkini als Bedrohung westlicher Werte. Wie gesagt: Traum und Trauma.

Erinnerungen an ein Gelehrtenleben zwischen Abendland und Morgenland

Und ein Traum, ein Wachtraum, ein Opiumtraum gar ist Mathias Enards jüngster und mit dem letztjährigen Goncourt-Preis ausgezeichneter Roman "Kompass", eine fulminant und mit geradezu orientalischer Opulenz erzählte Reise durch die Nacht des todkranken Wiener Musikwissenschaftlers und Orientexperten Franz von Ritter, der schlaflos in seinem Bett liegt und die Bilder seines Lebens, eines Gelehrten-und Forscherlebens zwischen Abendland und Morgenland heraufbeschwört. Die einzelnen Kapitel dieses im Original 378 seitigen Romans tragen keine Überschriften, sondern Zeitangaben : 2 Uhr 50, 3 Uhr 45, 5 Uhr 33…

Der Protagonist lebt in Wien, dem "Tor zum Orient"

Und was da durch den Kopf dieses Spezialisten und Liebhabers der orientalischen Musik und ihrer Einflüsse auf die europäische Musiktradition geht und vor dem geistigen Auge des Lesers vorbeidefiliert, das sind, von den Anfängen bis heute, unzählige Szenen und reale Bilder der Begegnung und Nichtbegegnung mit dem Orient.

Da geht es vom britischen und französischen Protektorat im Nahen Osten in die Museen Wiens, diesem, wie Hofmannsthal sagt, "Tor zum Orient" (nicht umsonst steht von Ritters Bett in Wien), da besucht man die Bordelle Istanbuls und Serails von Konstantinopel, bevor es in die iranische Revolution des Ayatollah Khomeini geht, oder im Schatten der Ruinen von Palmyra – sie stehen noch – archäologisch gefachsimpelt wird.

Bekannte Persönlichkeiten und ihre Beziehungen zum Orient

Da ist die Rede von Franz Liszt, Beethoven, Annemarie Schwarzenbach, der Abenteurerin und Freundin von Klaus Mann, von Mozart, von Donizetti, von Rimbaud natürlich in seinem Kontor in Aden und seinen Expeditionen ins äthiopische Harrar, von Joseph von Hammer-Purgstall, dem großen Orientalisten, dem Goethe seine Kenntnisse über den göttlichen Hafiz verdankte, und von vielen anderen mehr.

Ritters große Liebe ist natürlich eine Orientalistin

Lauter wahre und wahrscheinlich und stets schwindelerregende Geschichten, wie etwa auch die jenes französischen Studenten namens Lyautey, der nach einem Aufenthalt in Teheran zu Khomeinis Dolmetscher im französischen Exil wurde, der Revolution seine Liebe opferte und sich 1980 erhängte.

In ein kunstvolles, stetes Hin und Her, das zwischen Fakten und Fiktionen oszilliert, ist auch von Ritters Liebesgeschichte mit der geradezu überirdischen Lichtgestalt Sarah eingewoben, von Ritters großer Liebe, die nicht nur schön, sondern auch ausnehmend klug und gelehrt ist, eine junge Kollegin und, wie von Ritter selbst, eine wandelnde Enzyklopädie der Wissenschaften vom Orient.

Mathias Énard ist Orientalist

In Frankreich ist Enards Opus magnum zuweilen auch kritisch aufgenommen worden, nicht seiner Thematik wegen (diese ist ja auf eine geradezu dringende Weise aktuell), sondern der Form halber. Ein Monstrum an Wissen und Bildung sei dieses Buch und also schwer verdaulich. Ein solches Urteil erstaunt denn doch: als habe ein Romanautor nur seichte Kost zu servieren.

Mathias Énard ist, wie sein Held von Ritter, eine wandelndes Lexikon. Als studierter Orientalist, als mehrsprachiger Autor – was in Frankreich eine Seltenheit ist –, der viele Jahre im Orient gelebt hat (in Damaskus, in Beirut, in Téhéran), auch das ist eine Seltenheit, ist er jemand, der nun wirklich weiß, wovon er spricht, wenn er vom Orient erzählt - was in unseren Breiten, wo sich an den Stammtischen inzwischen mehr Nahost- und Islamexperten als Fussballnationaltrainer tummeln, eine noch größere Seltenheit ist.

Énard erinnert an ein Wissen, das uns fehlt

Ja dieser Roman hat eine etwas hybride Form wie schon "Zone", Énards großer Roman über das Mittelmeer, diesen blauen Friedhof der Menschen und Mythen. Dort geht es in einem einzigen Satz über 500 Seiten durch eine lange Nacht, in der der Held – er sitzt im Zug von Mailand nach Rom - von Troia über den Balkan bis nach Nordafrika – die Geschichte der Kriege oder besser: des permanenten Krieges erzählt, den sich die Menschheit dort liefert. Dort der Zug, hier das Bett.

Énard erzählt, erinnert – das ist seine geradezu epochale Leistung - ein Wissen, das uns fehlt, das uns verloren gegangen ist, das wir verdrängen, ein Wissen, von dem diejenigen die sich mehr für Ölquellen, Interessensphären und Geopolitik interessieren, nichts wissen wollen, denn es stört. Es ist störend für beide Seiten, den Orient wie den Okzident, zu erfahren, wieviel vom jeweils anderen in ihm steckt, wie sehr er selbst der andere ist. Aber gerade dieses Wissen und die Geschichten, die sich darum herum ranken, tun uns not.

Das letzte Wort des Romans lautet Hoffnung

Mathias Énard möchte den Orientalismus, seinen Orientalismus, seine Liebe zum Orient, die von Fakten lebt und nicht von Wahngebilden, als einen neuen Humanismus verstanden wissen. Und scheint doch selbst, wie es einem wahren Intellektuellen geziemt, zutiefst skeptisch: Die Liebesgeschichte zwischen Orient und Okzident ist eine Liebesgeschichte, die schlecht zu enden droht. Ähnlich wie von Ritters Liebe zur Orientalistin Sarah nur einen kurzen Glücksmoment gekannt zu haben scheint. Auch wenn das letzte Wort des Romans „espérance“ lautet, Hoffnung.

Bleibt noch nachzutragen, dass Holger Fock und Sabine Müller eine wahrhaft herausragende Übersetzung vorgelegt haben, die stilistisch und sachlich vollkommen auf der Höhe ist und für einen langen und ungetrübten Lesegenuss sorgt.