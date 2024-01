Aus dem Englischen von Bernhard Schmid



Der ehemalige US-Arbeitsminister wirft einen erhellenden Blick auf die Entwicklung von Wirtschaft und Politik in den USA. Angesichts immer ungleicherer Einkommen und Vermögen hofft er auf eine Einhegung der Macht von Konzernen und Banken durch eine Rückbesinnung auf die Stärken des Kapitalismus. Seine Analyse lässt sich dabei mühelos auch auf europäische Verhältnisse übertragen. Als Demokrat fühlt man sich nach der Lektüre des Buches verpflichtet, sich einzumischen. Mehr kann ein politischer Autor in unseren demokratiemüden Tagen kaum leisten.

Rettet den Kapitalismus! Für alle, nicht für 1 % Aus dem Englischen von Bernhard Schmid Autor: Robert B. Reich Verlag: Campus Verlag ISBN: 9783593506081

Unruhige Zeiten für die USA

Der Präsidentschaftswahlkampf in den USA hat für faustdicke Überraschungen gesorgt. Der Rechtspopulist Donald Trump setzte sich als Kandidat der Republikaner durch und der Sozialist Bernie Sanders bekam viel Unterstützung bei den Vorwahlen der Demokraten. Wer die Motive ihrer Unterstützer und die Lage des Durchschnittsamerikaners verstehen will und neugierig ist, wie es weitergehen könnte, der kann jetzt zum Buch von Robert B. Reich greifen. Der ehemalige US-Arbeitsminister sieht noch unruhigere Zeiten für die USA voraus, wenn die Gesellschaft den Großteil der Gewinne weiter einer kleinen Gruppe an ihrer Spitze zuteilt.

Bezug zu John Taylor

Robert Reich beginnt sein Buch mit einem Zitat von John Taylor aus dem Jahre 1814:

"Es gibt zwei Arten von Übergriffen auf das Privateigentum; die erste, bei der die Armen die Reichen ausplündern, ist jäh und gewaltsam; die zweite, bei der die Reichen die Armen ausplündern, ist langsam und legal."

Treffender hätte Reich nicht anfangen können. Denn das alte Zitat bringt den heutigen Zustand in den USA auf den Punkt. Reich kennt sich mit Wirtschaft und Politik bestens aus. Er hat unter den drei demokratischen Präsidenten Ford, Carter und Clinton gearbeitet, gilt als ein brillanter Kopf und galt als ein hervorragender Politiker. Heute lehrt er an der University of California in Berkley. Er gehört zu den Linken, die dem Neoliberalismus stets misstraut haben.

Der American Dream - ein ausgeträumter Traum?

Detailliert beschreibt Reich, wie einige wenige in den USA die große Mehrheit ihrer Mitbürger heute systematisch ausplündern. Viele Durchschnittsamerikaner eint eine Erfahrung: Trotz harter Arbeit verdienen sie weniger als früher. Die Mittelschicht schrumpft und viele Amerikaner glauben nicht mehr daran, sich selbst oder für ihre Kinder etwas aufbauen zu können. Für sie ist der American Dream ausgeträumt. Dass sich ihre Wut darüber gerade jetzt Bahn bricht, erklärt Reich ökonomisch. Sie sehen keine eigenen Möglichkeiten mehr, durch eigenes Verhalten ihren Lebensstandard zu halten, geschweige denn zu steigern.

Verschuldung bis zur Finanzkrise

In den Siebzigern und Achtzigern seien immer mehr Frauen arbeiten gegangen und hätten so für ein zweites Familieneinkommen gesorgt, schreibt der Autor. Ab den neunziger Jahren machten die Beschäftigten dann immer mehr Überstunden, um ihren Lebensstandard zu halten. Als das auch nicht mehr ausreichte, verschuldeten sich viele. Damit war nach der Finanzkrise Schluss.

Mehr politisches Gewicht für eine gerechtere Verteilung

Mit der Finanzkrise wurde aber auch endlich die Ungleichheit in entwickelten Ländern stärker öffentlich thematisiert. Ein Riesenverdienst gebührt dem französischen Ökonom Thomas Piketty mit seinem Buch "Das Kapital des 21. Jahrhunderts". Dessen Grundthese, dass wachsende Ungerechtigkeit im Kapitalismus unausweichlich ist, teilt Reich indes nicht. Eine andere, eine gerechtere Verteilung hält er auch im 21. Jahrhundert für möglich, wenn die Mehrheit der Amerikaner wieder politisches Gewicht bekomme.

Ein oft übersehener Mechanismus

Reich zitiert wissenschaftliche Arbeiten, nach denen der Einfluss des Durchschnittsamerikaners gegen "null" geht. Der Politikwissenschaftler klärt die Menschen über die heutigen Verteilungsmechanismen auf und stellt sich gegen die vermeintliche Alternativlosigkeit. Natürlich hätte die Globalisierung gravierende Auswirkungen auf die Arbeitenden, weil Jobs dorthin wanderten, wo die Löhne günstig sind. Und Roboter und Algorithmen ersetzten viele Jobs, künftig noch öfter. Aber eine ganz wesentliche Ursache für die sinkenden Löhne der Durchschnittsamerikaner oder überteuerte Produkte und Dienstleistungen sei ein anderer Mechanismus. Reich räumt selbstkritisch ein, diesen Mechanismus lange Zeit verkannt zu haben.

"Mittlerweile bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass ich ein Phänomen von kritischer Bedeutung übersehen habe – die zunehmende Konzentration politischer Macht in den Händen einer wirtschaftlichen und finanziellen Elite, der es gelungen ist, Einfluss auf die Regeln zu nehmen, nach denen die Wirtschaft spielt."

Bausteine für einen freien Markt

Der Leser erfährt in welch gravierendem Ausmaß die ökonomisch Mächtigen die Regeln zu ihren Gunsten geändert haben. Im ersten Teil seines Buches zeigt Reich dies kenntnisreich und umfassend anhand der fünf Bausteine auf, die für einen freien Markt notwendig sind. Was kann als Eigentum besessen werden? Wie viel Marktmacht ist zulässig? Was kann unter welchen Bedingungen gekauft und verkauft werden? Was passiert, wenn ein Käufer seine Rechnungen nicht bezahlen kann und wie kann man sicherstellen, dass die Regeln zu Eigentum, Wettbewerb, Verträgen und Insolvenz eingehalten werden? All diese Regeln schafft der Staat erst und ermöglicht so den Markt. Solche Fragen müssen marktwirtschaftlich organisierte Gesellschaften und Staaten immer wieder neu beantworten. Reich schreibt:

"Der Gedanke eines 'freien Marktes' der vom Staat getrennt für sich existieren könnte, dient denjenigen als praktischer Deckmantel, die den Marktmechanismus nicht vollends aufgedeckt sehen wollen. Sie haben den größten Einfluss auf ihn und hätten gerne, dass das so bleibt. Der Mythos des 'freien Marktes' ist deshalb so nützlich, weil sich ihre Macht dahinter verstecken lässt."

Ablenkung durch die Profiteure

Die Profiteure des heutigen Zustandes – also die berühmten 1 Prozent – lenken ständig von der wesentlichen Diskussion ab, ärgert sich Reich.

"Die endlose Debatte darüber, ob der 'freie Markt' besser sei als 'der Staat' macht es uns unmöglich, der Frage nachzugehen, wer diese Macht ausübt, wie die Betreffenden davon profitieren und ob man solche Regeln nicht vielleicht ändern sollte, damit möglichst viele davon profitieren."

Pharmafirmen als Musterbeispiel

Für Marktliberale gilt das Ergebnis des Markes per se als gerecht. Was für ein Irrtum! Bei der Lektüre des Buches stehen dem Leser die Haare zu Berge, wenn ihm klar wird, wie die Regeln mittlerweile in den USA beschaffen sind. Ein Beispiel: Pharmafirmen variieren heute oft ein Medikament nach Auslaufen des Patentschutzes geringfügig, indem sie beispielsweise eine andere Darreichungsform wählen: Dragees statt Tabletten und ein neuer Name – schon verlängert sich der Patentschutz. Oder Pharmafirmen zahlen den Herstellern von Generika Geld, damit diese keine günstige Variante auf den Markt bringen. Gleichzeitig verbietet der Staat seinen Bürgern, sich billigere Medikamente im Ausland zu besorgen.

Erfolg der Pharmalobby

Wegen der hohen Preise von Medizin können jährlich schätzungsweise 50 Millionen Amerikaner ihre Rezepte nicht einlösen. Die Pharmalobby war erfolgreich. Vermeintlich konzernkritische Gesetze entpuppen sich oft als Papiertiger, weil sie große Schlupflöcher lassen, läppische Strafen vorsehen oder deren Umsetzung torpedieren. Gesetze machten beispielsweise wenig Sinn, wenn niemand auf deren Einhaltung drängt, bemerkt Reich treffend.

"Diese Methode – Gesetzen die Zähne zu ziehen, indem man die mit ihrer Umsetzung beauftragten Behörden aushöhlt – funktioniert deshalb so gut, weil die Öffentlichkeit davon nichts erfährt. Die Inkraftsetzung eines Gesetzes erfolgt in der Regel unter den Augen der Öffentlichkeit (…) Die Definanzierung von Behörden jedoch, die einem Gesetz Geltung verschaffen sollen, interessiert niemanden, obwohl das in der Praxis einer Außerkraftsetzung gleichkommt."

Auch für Deutschland ein wichtiges Buch, ...

Vorbei ist die Zeit in den USA, wo Gewerkschaften und Zivilgesellschaft ein Gegengewicht zu den wirtschaftlich Mächtigen bildeten und die Politik Regeln für den Markt schuf, von denen der große Teil der Bürger profitierte. Aber die Gegenkräfte könnten wieder erstarken. Das ist die große Hoffnung des politischen Denkers Reich, der eine glänzende und ermutigende Analyse liefert. Das Buch schildert die Entwicklung in den USA. Aber Reich macht klar, dass die Menschen in Deutschland sich nicht in falscher Sicherheit wiegen sollten.

"Die eigentliche Frage ist nicht, ob Deutschland und die Vereinigten Staaten sich auf einen Kapitalismus zubewegen, der vielen nützt anstatt nur einigen wenigen. Beide Nationen haben da keine Wahl. Die eigentliche Frage ist, ob dieser Richtungswechsel durch demokratische Reformen zustande kommt oder durch ein autoritäres Mandat. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich beide Nationen in den kommenden Jahren vor diese Wahl gestellt sehen."

...das zum Einmischen animiert

Veränderung ist demnach vorprogrammiert. Als überzeugter Demokrat fühlt man sich nach der Lektüre des Buches verpflichtet, sich einzumischen. Mehr kann ein politischer Autor in unseren demokratiemüden Tagen kaum leisten.