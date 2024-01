Max Annas: Die Mauer

Moses, der Held in dem Psychothriller "Die Mauer" von Max Annas, ist zur falschen Zeit am falschen Ort. Eigentlich will er nach Hause. Aber sein Auto ist im südafrikanischen Niemandsland liegegeblieben. In der Nähe befindet sich ein abgeschlossener Wohnkomplex für Weiße. Er hofft auf Hilfe. Aber er ist ein Schwarzer und hat das Pech, in ein Verbrechen verwickelt zu werden. So gibt es eine abenteuerliche Jagd hinter geschlossenen Mauern. Max Annas Roman ist ein spannender Thriller und eine kluge Gesellschaftsstudie zugleich. Meisterhaft komponiert, eine schlankes Buch mit keinem Wort zu viel.

Die Mauer Autor: Max Annas Verlag: Rowohlt Verlag ISBN: 9783499271632

Der Schauplatz: Südafrika

Schon Max Annas' Debüt "Die Farm" wurde gefeiert und mit dem deutschen Krimipreis ausgezeichnet. Der Autor lebt in Berlin, war aber auch lange Zeit in Südafrika zu Hause und genau dort spielt sein neuer Kriminalroman "Die Mauer", der den Leser mitten in eine "gated community" führt.

Ein ahnungsloser Protagonist

In den meisten Horrorfilmen weiß man schon nach wenigen Minuten, wer am Ende am blutigen Haken des irren Schlächters baumeln wird. Irgendwo im Nirgendwo landen sie dann, die armen Ahnungslosen - Autopanne, Handy tot - dumm gelaufen. Der Ahnungslose in Max Annas' Thriller ist Moses. Sein Toyota bleibt liegen, das Handy sagt keinen Piep mehr – er braucht Hilfe.

"Moses stieg aus und schaute sich um. Suburbia. Gehobene Mittelklasse. Drei Meter Rasen zwischen Straße und Mauer, eingeschossige Häuser, zwei Garagentore, Scherben oder Strom auf der Mauer, um ungebetenen Besuch abzuhalten."

Mit einem kleinen Zufall beginnt der Schrecken

Klingt erst mal nicht sonderlich bedrohlich, diese Umgebung. Aber gleich, wenn Moses durch das Tor tritt, wird sein ganz persönlicher Horror beginnen – ohne Schlächter, aber vergleichbar grauenvoll.

"Das Tor schloss sich langsam wieder. Moses lief ein paar Schritte und zwängte sich gerade noch durch den schmalen Spalt, bevor die Gated Community wieder verschlossen war.

Das metallische Klacken des Tors hallte noch nach in Moses' Kopf, als er sich fragte, ob er hier tatsächlich richtig war. Die sahen schon alle gleich aus, diese Gated Communities."

In einer "Gated communitie" fällt ein Schwarzer schnell auf

Kurze Begriffsklärung: "Gated community", die Übersetzung "geschlossener Wohnkomplex", wird all dem, was hinter dem Begriff sonst noch steckt, nicht gerecht.

In Südafrika findet man sie in fast jeder größeren Stadt: eingezäunte, gut bewachte Wohnkomplexe. Vornehmlich Weiße leben hier, sie wollen Ruhe und Sicherheit – Schutz vor dem was draußen vor den Mauern lauern und die Idylle drinnen trüben könnte.

In so einem Hochsicherheitswohngebiet sucht Moses nun also nach Hilfe. Angst hat er nicht, warum auch, er hat nichts verbrochen, will zum Haus eines Kommilitonen. Vielleicht kann der helfen mit dem kaputten Auto oder ihn zumindest telefonieren lassen.

Doch ein weiteres Merkmal der "gated communities": privates Sicherheitspersonal.

""Hast du dich verlaufen?" Der Referee. Und was er locker schwingend in der Hand hielt, war keine Pistole. Aber was dann?

"Bist ja auch weit weg von zu Hause, mein Junge!" Der mit dem Stock.

"Was machen wir nur mit dir?" Der Referee.

"Wollen wir ihm eine Lektion erteilen?" Der andere schlug den Stock fest in die Innenseite der anderen Hand.

"Wou, wou..." sagte Moses und hob die Hände vor die Brust als Zeichen der Friedfertigkeit. "Ich wollte nur einen Freund besuchen. Wo ist das Problem?"

"Hm, ein Freund" Der Stock schlug jetzt rhythmisch in die eigene Hand. Tacktack, tacktack, tacktack.

"Sollte man gar nicht meinen, dass jemand wie du hier einen Freund hast." Der Referee.

"Meinst du, wir haben den Richtigen?""

Die Jagd beginnt

Den Richtigen? Nein, den haben die beiden weißen Sicherheitsleute nicht. Aber auf die Idee kommen sie nicht, denn Moses passt einfach perfekt ins Bild. Er ist männlich und schwarz. Er sieht etwas abgerissen aus, denn am Morgen hat er seinem Professor bei Umzug geholfen. Als er sich dann auch noch beim Anblick der bewaffneten Weißen und aus Angst vor Prügel aus dem Staub macht, sind die Verfolger sicher: das ist der gesuchte Dieb. Der dem armen alten Nachbarn den wertvollen Familienschmuck geklaut hat.

Die Jagd auf Moses beginnt – und die wahren Einbrecher verstehen die Welt nicht mehr.

"Aus dem Fenster sah er, wie jemand joggte. Ziemlich schnell sogar. Ein junger Schwarzer.

Eigentlich war das kein Joggen gewesen, was er da gesehen hatte, dachte Thembinkosi. Der Junge war vor etwas davongelaufen.

Jetzt kam auch noch ein älterer Weißer gerannt. Okay. Nicht vor etwas. Vor ihm.

Stress, dachte Thembinkosi. Stress war nicht gut für ihre Arbeit."

Eine Leiche in der Tiefkühltruhe

Denn da gibt es noch andere "Besucher" in der Gated Community. Thembinkosi und seine Frau Nozipho – ein schwarzes Gaunerpärchen sind die wahren Einbrecher und gerade dabei ein Haus leerzuräumen. Die beiden wollen eigentlich gerade das Einbruchshaus mit der Beute verlassen- doch in der Tiefkühltruhe des Hauses in das sie eingebrochen sind, liegt eine Leiche. Eine Weiße noch dazu. Die Haut noch warm. Ermordet.

"Nozipho öffnete die Truhe wieder. "Wir haben sie da nicht reingelegt. Wir haben sie nicht umgebracht. Wir verschwinden einfach, und das war es." Sie schloss die Klappe wieder."

Zwei parallele Handlungsstränge

Doch so einfach wird das nicht mit dem Verschwinden – denn draußen ist die Hölle los, der junge Moses wird vom Sicherheitspersonal durch die Gated Community gejagt.

Max Annas lässt diese beiden Handlungsstränge parallel ablaufen: Die des schwarzen Einbrecherpärchens und die des jungen Schwarzen Moses, der in der Gated Community um sein Leben läuft.

"S. Moses rannte weiter. Endlich auf der Straße. Nach links und weiterlaufen. Nur nicht stehen bleiben. Kurzer Blick zurück. Da waren Leute. Weit weg.

Laufen.

Wie er schwitzte.

Hatten diese Security-Leute eigentlich Schusswaffen?

Laufen, dachte Moses. Nur laufen."

Mehr als nur Spannung

"Die Mauer" ist ein Thriller – hochspannend. Wird Moses aus der Gated Community herausfinden? Wer ist die tote Frau in der Kühltruhe, was hat es mit dem vielen Geld im Aktenkoffer auf sich und wie können Thembinkosi und seine Frau unbemerkt entkommen? Aber es geht Annas nicht nur um Spannung. Klar machen das Mitfiebern und Miträtseln Spaß. Aber der offensichtliche Mord an der weißen Frau in der Tiefkühltruhe steht nicht im Fokus – es geht um viel, viel mehr.

Subtile Hinweise auf gesellschaftliche Missstände

Die eigentlichen Themen sind die ganz großen, eingemauert, eingekreist und damit auf den Punkt gebracht. Das Schöne dabei: Max Annas spricht diese Themen zwar an, aber er reibt sie dem Leser nicht plump-belehrend unter die Nase, sondern lässt ihn geschickt eigene Gedanken entwickeln. Das Thema Rassismus zum Beispiel, nie geht es direkt darum, und doch sind, 22 Jahre nach Ende der Apartheid, die alten Denkmuster und Reflexe noch immer präsent.

Keiner weiß das besser als der Gejagte Moses. Er weiß: er ist nicht einfach zur falschen Zeit am falschen Ort – er ist als Schwarzer zur falschen Zeit am falschen Ort und das kann tödlich enden.

"Was wäre geschehen, wenn er sich den beiden Weißen ergeben hätte? Ganz am Anfang...

Sie hätten die Polizei gerufen und ihn verprügelt.

Nein. Sie hätten ihn verprügelt und dann die Polizei gerufen. Er hat sich gewehrt. Wir hatten keine Wahl, hätten sie behauptet.

In der Station hätten ihn die Polizisten noch einmal verprügelt. Einer von ihnen hätte ihn vielleicht vergewaltigt. Oder ein Häftling in einer Zelle hätte das erledigt. Und die Polizisten hätten dabei zugesehen.

Es war richtig gewesen, zu laufen."

Die Mauer ist überall

Aber auch wenn "Die Mauer" in Südafrika spielt: es geht hier nicht nur um Südafrika. Die gleichen Szenen könnte man auch nach Baton Rouge oder Dallas verlegen. Zur falschen Zeit mit dem falschen Aussehen am falschen Ort – das wird an vielen Orten der Welt zum Problem. Und die Mauer, die die Weißen sich um ihre kleine Idylle gezogen haben, auch sie ist überall. Überall dort, wo die Wohlhabenden sich gegen die verteidigen wollen, die weniger haben und gerne mitspielen möchten im großen Globalisierungsroulette. Max Annas Mauer steht auch in Europa, bildet die Festung "Europa" und soll die draußen halten, die von unserem Wohlstand etwas abhaben wollen. Wer ist drinnen, wer muss draußen bleiben?

"Moses stand immer noch hinter der schulterhohen Mauer und versuchte zu verstehen, wo genau er war. Der Sinn der Mauern und der elektrischen Drähte und der Überwachung war ja, dass niemand reinkommen konnte, der nicht drin sein sollte. All die Einbrecher und Strauchdiebe, die Armen und Benachteiligten, vor denen man sich halt schützte."

Eine meisterhafte Komposition

All das erzählt Max Annas auf schlanken 220 Seiten. Sein Thriller ist meisterhaft komponiert, da ist kein Wort zu viel. Man kann das Buch bequem in knapp drei Stunden durchlesen – man wird es definitiv in knapp drei Stunden durchlesen, denn diese Geschichte ist so spannend, das es schwerfällt sie zu unterbrechen.

Auch die irre Jagd auf Moses in den Mauern der Gated Community ist in wenigen Stunden vorbei. Und findet ein Finale auf das das Wort "famos" wohl am besten passt.