Aus dem Englischen von Anette Grube



Gabrielle, die Heldin in Peter Careys Roman "Amnesie", öffnet mittels einer Softwaremanipulation die Sicherheitsschlösser australischer Gefängnisse. Dasselbe Sicherheitssystem wird auch in fünftausend US-Gefängnissen benutzt, dort können die Gefangenen ebenfalls abhauen. Gabrielle wird nicht nur von den australischen Behörden gejagt, es droht auch eine Auslieferung an die USA. Wollte sie lediglich Flüchtlinge in ihrem Land befreien, oder in Amerika Chaos stiften?

Amnesie Aus dem Englischen von Anette Grube Autor: Peter Carey Verlag: S. Fischer Verlag ISBN: 978-3-10-002397-1

Ausgangspunkt ist der zweite Weltkrieg

Der Zeitraum, den Peter Carey in "Amnesie" abdeckt, entspricht ziemlich genau seinem Lebensalter: Während des zweiten Weltkriegs werden amerikanische Soldaten in Australien stationiert, es kommt zu regelrechten Schlachten zwischen einheimischen und fremden Männern – es geht dabei um Frauen. Einer der Amerikaner vergewaltigt 1943 ein junges Mädchen, das daraufhin eine Tochter bekommt. Diese wiederum ist die Mutter der Hackerin Gabrielle, die im Mittelpunkt des Romans steht.

Rache an den Amerikanern?

Gabrielle ist ein Kind der Liebe. Ihre Mutter Celine ist eine bekannte Schauspielerin, der Vater ein Labour-Politiker. Zum exakten Zeitpunkt ihrer Geburt im Jahr 1975 wird Australien von einer Regierungskrise erschüttert. Angeblich steckte die CIA hinter der Absetzung des Labour-Premierministers. Nun sieht es so aus, als hätte sich die Hackerin fünfunddreißig Jahre später an den Amerikanern gerächt: Gabrielle hat es mittels einer Softwaremanipulation geschafft, die Sicherheitsschlösser australischer Gefängnisse zu öffnen.

Allerdings wurde dasselbe Sicherheitssystem auch in fünftausend US-Gefängnissen benutzt, weshalb auch dort die Gefangenen ungehindert abhauen konnten. Sie wird nicht nur von den australischen Behörden gejagt, es droht auch eine Auslieferung an die USA. Wollte sie mit ihrer Aktion lediglich Flüchtlinge in ihrem Land befreien, oder hatte sie von Anfang an vor, in Amerika Chaos zu stiften?

Abgehalfteter Journalist wittert Story seines Lebens

Der Roman beantwortet diese Frage nicht. Überhaupt gibt er nur wenige eindeutige Antworten. Die gesamte Geschichte ist aufgrund des Aufbaus und der Erzählweise durch und durch unzuverlässig. Zunächst wird man mit einem höchst zweifelhaften Ich-Erzähler konfrontiert: Felix Moore, ein gealterter, abgehalfterter investigativer Journalist, von dem nicht klar ist, ob es sich um ein Genie oder einen Mistkerl handelt, möglicherweise beides, das schließt sich ja nicht aus. Er wittert die Geschichte seines Lebens, als er gebeten wird, ein Buch über Gabrielle zu schreiben.

Sein Auftraggeber ist ein alter Freund, kein Verleger, sondern ein Immobilienkönig. Und in Gabrielles Mutter, die immer noch schöne Schauspielerin Celine, war der Journalist in jungen Jahren heftig verliebt. Diese beiden Menschen aus seiner Vergangenheit verfolgen nicht etwa die gleichen Interessen, obwohl es zunächst so aussieht, und Felix steigt nicht wirklich durch. Er weiß nur, dass er sich auf eine ganz finstere Sache eingelassen hat.

Kaum hat er den Vertrag unterschrieben, begreift er, dass er von nun an weder Kontrolle über seinen Text, noch über sein Leben haben wird. Und Gabrielle, über die er eigentlich schreiben soll, trifft er nur kurz. Sie und ihre Mutter sprechen ihm mehrere Tonbänder voll. Seine Aufgabe: Gabrielle soll unschuldig und nett wirken. Jedenfalls will das ihre Mutter. Gabrielle hingegen scheint zu all ihren Taten zu stehen.

Ein allwissender Erzähler, der nicht alles weiß

Im zweiten Teil rückt der Autor von Felix Moores Ich-Perspektive ab. Kunstvoll werden nun die Tonbandaufzeichnungen von Mutter und Tochter mit dem, was sich der Journalist dabei denkt und was er daraus macht, verwoben. An einer Stelle wird sogar darauf hingewiesen, dass der allwissende Erzähler doch nur wenig weiß, und während Felix Moore die Biografie der Hackerin auf einer alten Schreibmaschine tippen muss, werden diese Seiten von nicht näher bestimmten Personen offenbar redigiert und digitalisiert, jedenfalls liest man in Klammern etwas von einer fünften Fassung, die gleichzeitig die erste Digitalfassung sein soll, und damit wohl auch die Grundlage für den Roman, den wir in den Händen halten. Peter Carey demontiert dadurch höchst geschickt alles, was für einen Leser zuverlässig hätte sein können.

Bezüge zu WikiLeaks?

Warum Gabrielle nun die Gefängnisse geöffnet hat, dazu kommt Felix Moore also gar nicht. Er berichtet, wie es 1943 zu Celines Empfängnis kam, wie sie aufwuchs und als junge Frau lebte. Er beschreibt Gabrielles Teenagerzeit in den Achtzigern und frühen Neunzigern ausführlich, wie sie mit Computern in Berührung kam und Programmieren und Hacken lernte, und ihre Geschichte gipfelt in ihrem ersten großen Coup – sie ist immer noch Teenagerin –, als sie vor laufenden Fernsehkameras einen Chemiekonzern der Umweltverschmutzung überführt.

Von nun an ist sie Cyber-Aktivistin, diejenige, die den Kopf hinhält, damit alle anderen Helfer in der Anonymität bleiben können. Nicht zufällig erinnert so einiges an den WikiLeaks-Sprecher Julian Assange, und so wundert es wenig, dass der Autor Peter Carey gefragt wurde, ob er Assanges Biografie als Ghostwriter schreiben wolle, was er allerdings ablehnte. Die Krise von 1975 könnte zu der Gründung von WikiLeaks geführt haben, sagt Carey in Interviews, und wie sein Journalist Felix Moore merkt er an, dass die Australier bequemerweise vergessen haben, wie sehr sie doch ein Vasallenstaat der USA sind.

Politisch und historisch hochinteressant

"Amnesie" ist politisch und historisch hochinteressant, entfaltet seine eigentliche Qualität, besonders unter literarischen Gesichtspunkten, aber erst im zweiten Teil. Gleich nach dem fulminanten Einstieg auf der ersten Seite flacht der Roman merkwürdig ab. Man muss Geduld beim Lesen mitbringen, dem ersten Teil einiges an Längen nachsehen und sich fast zweihundert Seiten durch die schmerzhaft unangenehme, gewollt komische Perspektive von Felix Moore kämpfen, der anschließend fast zur lästigen Nebenfigur verkommt. Dann aber lohnt es sich, bis zum Schluss dranzubleiben, wirklich bis zum letzten Satz, in dem Peter Carey noch einmal bitter und ironisch nachzutreten weiß.