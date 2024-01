Neu übersetzt von Theda Krohm-Linke



Achtzig Zimmer hat das "Hotel Honolulu" auf Hawaii, und in jedem dieser Zimmer wohnen sonderbare Gäste. In einem Zimmer etwa erleben sie ihre Flitterwochen, in einem anderen schreinern sie sich ihren Sarg.



Der amerikanische Autor Paul Theroux hat sie alle hier einquartiert und erzählt ihre bizarren Lebensgeschichten. Theroux ist ein Menschenkenner, der seine Figuren sammelt und aufspießt wie farbenprächtige Schmetterlinge.

Hotel Honolulu Neu übersetzt von Theda Krohm-Linke Autor: Paul Theroux Verlag: Hoffmann und Campe Verlag ISBN: 978-3-455-40556-9

ll

Zwischen Roman, autobiographischer Prosa und Reisebericht

Der Schriftsteller Paul Theroux, geboren 1941 in Massachusetts, gehört seit Jahrzehnten zu den viel gelesenen Autoren in der angelsächsischen Welt. Einen Namen hat er sich vor allem mit Reisebeschreibungen gemacht, zwischendrin aber auch immer wieder Romane wie "Mosquito Coast" und autobiographische Prosa veröffentlicht.

Sein jetzt neu ins Deutsche übersetzte Buch hat von allem etwas: "Hotel Honolulu" ist ein Roman, handelt aber von Reisenden und dem Leben auf der Insel Hawaii, und einige autobiographische Züge gibt es wohl auch.

Der Schriftsteller mit Schreibblockade wird zum Hotelgeschäftsführer

Dass Schriftsteller eine Schreibkrise zum Thema machen, kommt öfter vor und ist in der Regel nicht sonderlich ergiebig. Anders aber, wenn der stagnierende Autor tatsächlich die Tür hinter seinem bisherigen Leben zuknallt und einen Neuanfang im praktischen Leben versucht – als Leiter eines wurmstichigen Hotels auf Hawaii.

"Ich kenne nichts Erotischeres als Hotelzimmer – Räume der Liebe und des Todes. Buddy Hamstra bot mir einen Hoteljob in Honolulu an und lachte, weil ich ihn so schnell annahm. Ich wollte ein neues Leben beginnen… Ich leitete das Hotel Honolulu, achtzig von Ratten angenagte Zimmer. Buddy, der Hotelbesitzer, sagte:

"Wir sind mehrgeschossig." Mir gefiel das Wort. Wenn er es sagte, klang es wie eine Bonusleistung."

Paul Theroux' im englischen Original 2001 erschienener Roman "Hotel Honolulu" überzeugt schon durch die wunderbare Ironie seiner Grundidee: Der namenlose Schriftsteller, der das Schreiben und das unruhige Leben auf der Suche nach Romanstoffen satt hat, bekommt nun als Hotelgeschäftsführer Literatur in Rohform auf dem Tablett serviert. Er muss nur still sitzen und den Gästen zuhören, wenn sie ihre übervollen Herzen ausschütten.

Hotelzimmer voller Schicksal und Geheimnis

Achtzig Zimmer hat das Hotel, "Räume der Liebe und des Todes", wie es heißt, voller Schicksal und Geheimnis. Was treiben die bloß da hinter der Wand? Diese Frage hat sich wohl jeder Reisende beim Hinüberlauschen ins Nachbarzimmer schon einmal gestellt. Die unfreiwillige Nähe kann sehr nerven, aber auch die Phantasie auf Touren bringen.

So ergeht es dem neuen Hotel-Direktor, als er sich mit einer jungen Angestellten in Zimmer 409 befindet und von oben ein- beziehungsweise zweideutige Geräusche herunterdringen: Rhythmisches Gerumpel, merkwürdiges Knarren und Quietschen, vermutlich des Bettgestells. Eine aphrodisierende Geräuschkulisse; bald rumpelt und knarrt es auch in Zimmer 409.

Die Angestellte, "Sweetie", wird die Frau des Schriftstellers und Hotelmanagers; sie entpuppt sich als uneheliche Tochter John F. Kennedys. Die eigentliche Pointe aber besteht darin, dass der laute Mensch obendrüber gar kein urlaubender Don Juan war, sondern ein lebensüberdrüssiger Schreiner, der im Hotelzimmer an seinem Sarg hobelte.

Hawaii als Heimatort aller Zivilisationssünden

Die beliebte Vorstellung von einer Insel als heilem Zufluchtsparadies für Zivilisationsgeschädigte wird von Paul Theroux satirisch-sarkastisch auseinandergenommen. Alle Sünden der Zivilisation sind auf Hawaii längst heimisch, und die Gäste bringen noch ihre eigenen mit. Die ganze Insel: ein Narrenschiff. Die schönen Strände sind übersät mit rostigen Dosen, Babywindeln und alten Kühlschränken. Der Ich-Erzähler räsoniert:

"Wir glaubten, der Sonnenschein sei unser Verdienst, als ob wir ihn entdeckt hätten… "Fremder, sei mir dankbar für diesen sonnigen Tag" – das war unsere Haltung Touristen gegenüber… Der typische hawaiische frevlerische Gedanke, den wir jedoch nie aussprachen, war: "Wir sind gut wegen der Sonne. Wir sind besser als unsere Gäste. Wir sind sonniger." Dieser Dünkel machte uns sorglos und nachlässig. Trotz der Palmen waren die Menschen hier genauso grausam, gewalttätig und hinterlistig wie anderswo… Aus der Nähe betrachtet waren die Inseln unordentlich, unorganisiert und sensationell vermüllt, mit bröckelnden Klippen, zu vielen verwilderten Katzen und Stränden, die von der tosenden Brandung nach und nach ins Meer gesogen wurden. Unser Geheimnis war, dass wir die Hitze hassten und die Sonne mieden."

Erzählungen und Geschichten voller skurriler Charaktere

"Hotel Honolulu" ist ein Roman in Erzählungen. Es gibt keine durchgehende, über fünfhundert Seiten gewölbte Handlung, sondern viele kleine Wölbungen – eine lebenspralle menschliche Komödie, voller skurriler Charaktere und Geschichten. Die Hauptfigur ist neben dem Ich-Erzähler dessen Chef, der Hotelbesitzer Buddy Hamstra, das "größte Schlitzohr im Pazifik", ein Millionär ohne Manieren, ein vulgärer und verfressener Mann, sentimental und sadistisch, ungebildet und lebensklug, bösartig und gutmütig zugleich, kurz: eine überlebensgroße, so witzige wie widerspruchsvolle Figur.

Buddy ist froh, den Schriftsteller als Geschäftsführer anheuern zu können, denn der letzte Mann, der den Job gemacht habe, sei eine komplette Niete gewesen, habe zu viel getrunken, in den Zimmern der Gäste rumgeschnüffelt und ständig schlechte Witze gerissen. Erst später wird deutlich, dass Buddy hier von sich selbst gesprochen hat. "Er war ein Spieler, und ich war eins seiner Spiele", weiß der Schriftsteller bald.

Ruinöse Leidenschaften im Südsee-Sonnenschein

Eine weitere Figur, die in vielen Geschichten auftaucht, ist die Klatschkolumnistin Madame Ma. Sie hat sich dauerhaft im Hotel einquartiert, und ihr Lebensdrama gipfelt in dem Mord, den ihr schwuler Sohn an seinem verheirateten Liebhaber begeht, aus Eifersucht, wie es zunächst scheint, bis sich immer mehr Abgründe auftun: Der Getötete hatte zugleich ein Verhältnis mit Madame Ma.

Hier und in vielen anderen der Geschichten geht es ans Eingemachte, an die Triebstruktur. Die liebenswürdige Sentimentalität des Vicki Baum-Klassikers "Menschen im Hotel" wird man in "Hotel Honolulu" nicht finden. Bei allem Südsee-Sonnenschein – im Inneren der Figuren sieht es oft dunkel und trübe aus. Ruinöse Leidenschaften werden vorgeführt, Verlangen, das in Gewalt übergeht. Im Hotel Honolulu hat sich auch eine Prostituierte einquartiert, Puamana – die Mutter von Sweetie, mithin also die Schwiegermutter des Erzählers. Ihre Jugendgeschichte ist – exemplarisch – von krasser Missbrauchserfahrung geprägt:

"Die brutale Tatsache war, dass der Vater vor einem Jahr, als die Mutter schwanger gewesen war, begonnen hatte, mit der Tochter zu schlafen, wobei er von ihr verlangte, darüber zu schweigen, und seiner schwangeren Frau die Schuld daran gab. Obwohl das Mädchen außer sich vor Angst war, weinte es nicht. "Ich weiß nicht, was ich tun soll", flüsterte es. Ihr Vater erwiderte: "Sei wie eine Ratte. Eine Ratte tut alles, um zu überleben.""

Gestorben wird viel im "Hotel Honolulu"

So gesehen erweisen sich viele Figuren des Romans als zu wenig rattenhaft, denn gestorben wird viel in "Hotel Honolulu". Der ausgebrannte Geschäftsführer des Nachbar-Hotels unterschreibt noch einen dicken Stapel Weihnachtskarten, bevor er sich aus dem Fenster stürzt – und alle Karten noch einmal geschrieben werden müssen. Einer unter einer ganzen Reihe von Selbstmorden.

Vorzügliche neue Übersetzung

Der Stil von Paul Theroux ist so prägnant wie schlicht; unangestrengt, aber mit Biss und Witz. Hier ist ein kühler Menschenkenner am Werk, der seine Figuren sammelt und aufspießt wie ein Liebhaber farbenprächtiger Schmetterlinge. Beeindruckend, wie er Erzählfäden und Motive immer wieder aufnimmt und so einen Geschichtenteppich webt. Die Übersetzung von Theda Krohm-Linke liest sich vorzüglich.



Am Ende stirbt auch der vitale Buddy – auch wenn sein Tod zunächst als sein neuester Scherz missverstanden wird, hatte Buddy doch stets Sinn für makabre, verstörende Pointen. Nun wird es ungemütlich für den Ich-Erzähler. Buddys Witwe sorgt für einen scharfen Wind der Effizienz im Hotel Honolulu. Es wird überall gespart, auch an Freundlichkeit. So verlegt er sich nun auf die Imkerei. Schließlich blüht es ganzjährig auf Hawaii, beste Bedingungen für fleißige Bienen. Die Waben seiner Schriftstellerei sind nach dem Intermezzo im Hotel vorerst wieder gut gefüllt.