Aus dem Englischen von Kevin Vennemann



Einmal Held sein im "nihilistischen Zeitalter", das ist das Ziel von Massenmördern und Amokläufern, einmal auf der Seite der Sieger und Gewinner stehen, in einer Gesellschaft in der nur das zu zählen scheint.



Der italienische Philosoph und Aktivist Berardi erzählt ihre Geschichten und Motive, analysiert ihre veröffentlichten Pamphlete und Bekenntnisse. Scharfsinnig und äußerst erhellend parallelisiert er sie aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft. Ein düsteres und erschreckendes Buch, das zum Nach- und Vorausdenken zwingt.

Helden. Über Massenmord und Suizid Aus dem Englischen von Kevin Vennemann Autor: Franco "Bifo" Berardi Verlag: Matthes & Seitz Berlin ISBN: 978-3-95757-237-0

Gespräch von Wolfram Wessels mit Stefan Berkholz

Wolfram Wessels: Anders Breivik als "Einer von uns" ist Gegenstand eines Buches, das sich allgemein dem Thema Massenmord und Suizid widmet, geschrieben hat es Franco Berardi, genannt Bifo, ein italienischer Philosoph und Aktivist, der im letzten Jahr sein erstes Buch in Deutschland veröffentlichte, in Italien sind es bereits über 20. Eine Entdeckung also hierzulande. "Der Aufstand. Über Poesie und Finanzwirtschaft" hieß der Titel des letzten Jahres "Helden. Über Massenmord und Suizid" der neue.

Berardi liebt es offenbar, was vordergründig nicht zusammenpasst, dennoch zusammenzuspannen und das schon im Titel seines Buches, der Massenmörder Anders Breivik, ein Held?

Stefan Berkholz: Ja, ich habe da auch gestutzt. Als ich den Titel sah, dachte ich: wie meint er das denn? Meint er das zynisch, meint er das ironisch - Helden, im Zusammenhang mit Massenmord und Suizid?

Aber er meint es ganz bitterernst und spricht sogar von Helden eines nihilistischen Zeitalters und sagt, dass Amokläufer und Selbstmörder sozusagen Rache an einer Gesellschaft nehmen, in der nur noch das Gesetz des Stärkeren gelten soll, also die Maxime Darwins, jeder gegen jeden, gnadenloser Konkurrenzkampf. Am Leben bleiben nur jene, die andere aus dem Weg räumen. Und es gewinnt immer der, der andere Leben zerstört. Und die Verlierer, die dann irgendwann ausrasten und zur Tat schreiten, werden in diesem letzten Moment der Verzweiflung zu Helden, und das heute mittlerweile dann auch über die modernen Medien.

Berardi leistet in seinem Buch eigentlich zweierlei, einerseits erzählt er die Geschichte von Massenmördern à la Breivik, und andererseits analysiert er dieses nihilistische Zeitalter, also den modernen Kapitalismus. Beides steht manchmal ein bisschen unvermittelt nebeneinander. Sie haben das jetzt zwar schön zusammengepackt, aber die Verbindung muss man beim Lesen häufig selbst herstellen.

Interpretiert man Berardi denn richtig, wenn man sagt, dass er den Neoliberalismus, den modernen Kapitalismus, als Ursache für das Phänomen der Massenmörder betrachtet?

Ich denke, ja. Er entwirft eine umfassende Gesellschafts- und Zivilisationskritik und sagt: Dieses System, in dem wir leben, ist mörderisch und teilt die Menschen in Sieger und Verlierer ein. Wer auf der Strecke bleibt, ist der Verlierer, der hat in dieser Welt nichts zu suchen. Und die Verlierer, die sich das nicht gefallen lassen, die können, wenn sie dann, wie in den USA, leicht an Waffen kommen – im Übrigen überraschenderweise auch in Finnland – zu dem werden, was er als Helden bezeichnet.

Auffallend fand ich, wie viele dieser Massenmörder, die er beschreibt, ausführliche Pamphlete geschrieben und hinterlassen haben. Wie interpretiert Berardi die?

Ja, das ist auch hochinteressant. Es wird ja leicht gesagt: Diese Amokläufer sind Verrückte, nicht ernst zu nehmen. Aber einige von denen haben Manifeste hinterlassen, geben Presseerklärungen, Pressemappen heraus.

Und da sagt er zum Beispiel bei Breivik – also bestimmt keine erfreuliche Lektüre – im Grunde ist es dieselbe Ideologie und es sind dieselben Positionen, die auch George W. Bush oder Silvio Berlusconi oder auch David Cameron verbreiten. Oder Pekka-Eric Auvinen, der in Finnland an einer Schule einen Amoklauf verübt hat, hat ein Manifest des "natürlichen Selektors" herausgegeben, und darin heißt es: "Ich, ein zynischer Existenzialist, antihumaner Humanist unsozialer Sozial-Darwinist, realistischer Idealist und gottgleicher Atheist." Und das kommentiert dann Berardi mit den Worten: "Im Grunde trägt dieses Manifest sämtliche Züge eines Programms der Tea-Party in den USA."

Also Breivik ist einer von uns, oder diese Massenmörder sind "einer von uns", weil sie im Grunde unsere Ideologie teilen.

So in etwa.

Im zweiten Teil seines Buches beschreibt Berardi die regelrechten Selbstmordwellen. Die Selbstmordwellen beim Apple-Hersteller Foxconn in China, bei France Telekom, bei indischen Bauern oder jüngst sogar bei Bankern.

Gibt es da einen Zusammenhang zwischen dem Phänomen Massenmord und dem Phänomen Selbstmord?

Ja, es wird ja von Amokläufern gesagt, dass es letztlich auch Selbstmörder sind. Denn die meisten Amokläufer setzen darauf, dass sie am Ende ihres Amoklaufs sterben, dass sie entweder sich selbst erschießen oder erschossen werden.

Aber Breivik zum Beispiel …

Ja, genau, das ist aber die große Ausnahme. Also im Allgemeinen töten sie sich selbst. Und insofern ist da also schon ein Zusammenhang zu sehen, zu dieser Selbstmordepidemie.

Er sagt zum Beispiel, dass in den letzten 45 Jahren die Selbstmordrate weltweit um 60 Prozent gestiegen ist und er spricht von einer Selbstmordepidemie. Und er verweist zum Beispiel auf die – das ist ja bei uns wohl noch nicht so verbreitet – die Verschuldung der Studenten, die also auf Lebenszeit versklavt werden, weil sie in privaten Universitäten hohe Studiengebühren zahlen müssen und später in prekären Arbeitsverhältnissen diese Schulden nie wieder hereinbekommen werden. Er spricht in dem Zusammenhang von der Millenniums-Generation und sagt zugleich, dass dieses Studienkreditwesen eines der lukrativsten Sektoren der Finanzindustrie überhaupt ist.

Also die Finanzindustrie auch wieder als Ursache für diese Selbstmordwellen. Wobei man ja doch sagen muss, dass die Foxconn-Selbstmorde oder die Selbstmorde bei France Telekom und die bei indischen Bauern oder bei Bankern oder eventuell bei Studenten in Japan ja doch sehr unterschiedliche Phänomene sind und ganz individuelle Ursachen haben, in den einzelnen Betrieben zum Beispiel begründet.

Na ja, also bei France Telekom sagt er, dass da dieser aggressive Managementstil die Angestellten in den Tod getrieben hat. Jeder hat sich durchzusetzen und wer sich nicht durchsetzen kann, der bleibt auf der Strecke. Oder er sagt zum Beispiel auch, dass Finanzagenten oder Banker ihre Arbeit, auch ihre zynische Arbeit, teilweise nur noch unter Drogeneinfluss und Schlafentzug bewältigen können, was dann irgendwann im Tod endet. Er spricht in dem Zusammenhang von einer "Selbstmordökonomie".

Also es sind die ökonomischen Verhältnisse, die zu Selbstmord, Massenmord führen. Um die zu beschreiben entwickelt er einen Begriff, den er auch schon in seinem vorigen Buch benutzt hat, den ich hochspannend finde, nämlich den Begriff des Semio-Kapitalismus. Auch da wieder bringt er zwei Dinge zusammen, die man eigentlich schwer zusammenbringen kann. Semio bedeutet Zeichen. Aber was hat die Zeichenhaftigkeit mit dem modernen Kapitalismus zu tun, was bedeutet dieser Begriff?

Er spricht davon, dass das humanistische Zeitalter abgehakt ist und es heutzutage nur noch um Ziffern, Zahlen und Algorithmen geht, also reine Abstraktion.

Es entsteht eine virtuelle Klasse ohne jede territoriale Identität. In dem Zusammenhang spricht er auch von diesen verschachtelten Firmenkonstrukten und Briefkastenfirmen. Da fielen mir diese Cum-Cum-Geschäfte ein. Verstehen Sie etwas von Cum-Cum-Geschäften, Herr Wessels?

Nein.

Nein, eben! Ich auch nicht. Das klingt für mich wie Dum-Dum-Geschosse, so ungefähr. Geld erzeugt in dieser Welt – bei einem Prozent der Leute – Geld. Mit Geld wird Mehrwert erzeugt, Geld wird also nicht mehr produktiv eingesetzt, sondern rein spekulativ und virtuell. Durch Geld soll immer mehr Geld entstehen.

Das ist ja die These seines Semio-Kapitalismus, dass hinter diesen Zeichen, hinter diesen Buchstaben, diesen Algorithmen, keine Referenz mehr steht, wie das sonst bei den Zeichen immer der Fall ist, die bezeichnen sonst immer irgendwas. Heute, so seine These, bezeichnen sie eben nichts mehr. Das Buch endet sehr pessimistisch, ein rabenschwarzes Buch, den modernen Kapitalismus hält er im Grunde genommen für absolutistisch und unbesiegbar, "Game over" ist so sein Fazit.

Dennoch war ich zumindest von der Lektüre fasziniert und Berardi scheint auch irgendwie unglücklich mit seinem Fazit.

Man liest das Buch fasziniert, es ist unglaublich lehrreich. Wie schafft er es, dass man trotz all dieser dunklen Geschichten dranbleibt?

Ich fand's auch total faszinierend, es ist unglaublich vielschichtig, hat unglaublich viele Aspekte, hat abstrakte Passagen, die man nicht unbedingt begreifen muss, da kann man auch drüber weg lesen und dann kommt man auf wieder sehr konkrete Stellen. Und, ja, er sagt vorneweg: Mein Gott, was habe ich hier für ein düsteres Thema vor mir, was schreibe ich hier für ein düsteres Buch, ich bin doch überhaupt nicht so düster.

Eigentlich endet diese Bestandsaufnahme von ihm ratlos. Er kriegt dann aber zum Schluss noch die Kurve und sagt: Also was bleibt, was bleibt uns? Eigentlich bleibt nichts, es ist ausweglos, dieses System, aber Freundschaften im Privaten und Verweigerung im großen Zusammenhang. Das schlägt er vor, um in dieser – wie er es immer wieder sagt – Psycho-Pathologie unseres Zeitalters nicht unterzugehen.

Am Ende wird er völlig rätselhaft oder ironisch. Er spricht dann von ironischer Autonomie und gibt so was wie ein, anarchistisches Hilfsprogramm: Erwartet von der Politik keine Lösung, sagt er, hängt an nichts, hofft nicht, seid skeptisch, die Revolte gegen die Macht ist notwendig.

Und ganz zum Schluss sagt er: Nehmt meine Warnungen vor der Katastrophe nicht allzu ernst. So zum guten Schluss: Glaubt (mir nicht)!

Also man soll niemandem mehr glauben, nicht mal dem Autor selber. Das ist schon eine nette Pointe.

Man soll sich seine eigenen Gedanken machen.

Und das kann man reichlich.