aus dem Hebräischen von Anne Birkenhauer



Es ist wohl David Grossmans nicht nur künstlerisch faszinierendstes Buch. Erzählt wird von dem Stand-up Comedian Dovele Grinstein, der an seinem 57. Geburtstag eine Vorstellung in Netanja gibt. Eine Vorstellung allerdings, die sehr von dem abweicht, was das Publikum erwartet. Es wird eine Abrechnung mit sich selbst vor Publikum. Seine Schuldgefühle gegenüber den Eltern treiben Dovele an. In einem irren Tempo rennt, redet, schreit Dovele in einem Mix aus verbalen Publikumsattacken und Kritik an der Gesellschaft, nach Liebe, Freundschaft und Vertrauen, die er in seinem Leben gab, aber selbst kaum erfuhr. "Kommt ein Pferd in die Bar" ist ein schockierend geglückter Roman.

Kommt ein Pferd in die Bar Aus dem Hebräischen von Anne Birkenhauer Autor: David Grossman Verlag: Hanser Verlag ISBN: 978-3-446-25050-5

Innenansichten einer Tragödie

Ein Abend in der israelischen Provinz. Ein Stand-up Comedian, Dovele Grinstein, zieht seine Show ab. Er soll Witze reißen, aber nichts, was sein Publikum da vernimmt, ist komisch. Dovele fällt aus der Rolle. Er wird persönlich. Er agiert nicht als amüsanter Unterhalter, verschanzt sich nicht hinter Posen und Pointen, sondern irritiert, frustriert und beleidigt sein Publikum, zwingt es auf dramatische Weise, ihm verwirrt ins Private zu folgen. Empörung macht sich breit. Dovele erzählt wie um sein Leben. Er erzählt tatsächlich sein Leben, so burlesk, als sei es ein einziger Witz gewesen. In der Tat offenbart er Innenansichten einer Tragödie. Über diesem Potpourri exhibitionistischer und selbstquälerischer Geständnisse schwebt das Damoklesschwert unberechenbar Entgleisungen auf der Bühne und im Zuschauerraum. Es kommt zu Wortgefechten. Dovele spielt mit dem Publikum wie mit einem Raubtier, reizt es, zähmt es und schlägt es auch in die Flucht. Eingeladen hat er einen Jugendfreund, einen Richter im Ruhestand, dem er seit Jugendtagen nicht mehr begegnet ist. Er bittet ihn, den Abend zu verfolgen, um ein Urteil zu fällen: Was oder wen wird er gesehen haben?

Ein risikoreiches und eindrucksvolles Buch

"Kommt ein Pferd in die Bar" ist David Grossmans risikoreichstes und gleichzeitig eindrucksvollstes, künstlerisch faszinierendstes Buch. Man liest mit ungewöhnlich gespanntem Unbehagen und wird – da man die Vorstellung mit den Augen des Richters betrachtet – zum Theaterbesucher, der mit diesem regelrecht Angst vor den sich häufenden Peinlichkeiten, der Eskalation der Wut hat. Dieser Richter ist gerecht, er ist auch mild geworden durch sein Schicksal – er hat gerade die Liebe seines Lebens verloren. Und die Vorstellung seines einstigen Freundes erweist sich anders als erwartet nicht als Racheakt, sondern als späte Aufklärung. Sie wird ihm die Augen auch über sich selbst öffnen, während er den sterbenskranken Mann beobachtet, der in nur wenigen Stunden mit seinem Publikum durch sein Leben rast.

Die Rolle der Kindheitserinnerungen

Doveles schönsten Kindheitsmomente waren jene, in denen er für die Mutter Theater spielte, ihr eine Vorstellung gab – sie saß im Sessel, müde, rauchend, melancholisch, mit liebevollem Blick auf den Sohn, der alles daran setzte, sie fröhlich zu stimmen. Doveles Mutter ist der Ermordung durch die Nazis nur knapp entronnen. Heiterkeit wird ihrem Leben fremd bleiben. Und am Ende seiner Vorstellungen packt sie sogar manchmal Zorn und Furcht, wenn sie sich fragt, was aus dem Kind einmal werden soll. Nur ein Possenreißer? Ein trauriger Clown?

Der Protagonist auf der Suche nach sich und seiner Wahrheit

Nun benutzt Dovele sein Publikum, verzweifelt und wütend zugleich, um sich und seine Wahrheit zu finden, um eine Schuld einzugestehen, die er auf sich geladen zu haben glaubt. Die Zuschauer lernen eine Kindheit kennen, die jämmerlich, arm, gewalttätig, unwirtlich war. Schlägen durch den Vater – und nicht nur durch ihn – entzog sich das Kind, indem es auf Händen lief – artistisch, mit dem Kopf nach unten in einer Welt, die Kopf steht. Eine kleine Frau, verwachsen, die im Publikum sitzt, widerspricht dem Comedian, der sich immer schutzloser ausliefert und selbst denunziert. Sie, eine Nachbarin aus Kindertagen, der er als einziger freundlich begegnete, weiß, wie er damals war: ein guter Junge, tapfer und begabt. Aber Dovele lässt sich in seinem vernichtenden Urteil über sich selbst nicht beirren. Er enthüllt sarkastisch, selbstironisch, grausam seine Schwächen, sein Scheitern, seinen ererbten Schmerz.

Ein Roman wie ein Theaterstück

Das Schlüsselereignis in Doveles Leben: Als er in einem Sommer-Jugendcamp trainiert, von anderen Jungendlichen gedemütigt und verspottet wird – dort lässt ihn auch der Freund schändlich im Stich –, wird ihm plötzlich mitgeteilt, dass er zu einer Beerdigung nach Jerusalem zurückkehren soll. Die ganze hochdramatische Fahrt über weiß er nicht, was passiert, wer gestorben ist, Vater, Mutter oder gar beide Eltern? All das erzählt er in rasanten, grotesken, von burlesken Zwischenspielen unterbrochenen Rückblicken, als Stückwerk, das sich allmählich zusammenfügt – doppelt hochdramatisch sowohl auf der Ebene des Erzählens als auch auf jener des Erzählten. Doveles Schuld: Er hat auf der Fahrt ins Ungewisse eine schreckliche Entscheidung getroffen, eine Entscheidung über Leben und Tod, die ihn sein Leben lang verfolgen wird.

Künstlerisch subtil und raffiniert nutzt Grossman das Theater und seine eigene Kunst hier buchstäblich als moralische und kathartische Instanz. Man leidet mit dem Helden und wünscht ihm Frieden – er scheint ihn zu finden. Verurteilt wird hier niemand.