Ein Bestiarium der Liebe



Jan Snela hat in seinem Bucherstling "Milchgesicht" zehn Erzählungen veröffentlicht, die allesamt gefeilt und geschliffen sind. Der elaborierte, barock aufgeschmückte Stil gerät allerdings nie in die Gefahr der Weitschweifigkeit. Denn so angereichert durch erlesene Wortschätze die Geschichten auch sein mögen, sie sind zugleich Konzentrate, komponiert wie Lyrik. Man kann sie mit Vergnügen wieder- und vor allem auch laut lesen, ihre Sprachmusik auskosten. Dieses Debüt ist eine Lesefreude für alle, die ungewöhnliche, skurrile, formverliebte und wortartistische Literatur mögen.

Milchgesicht Ein Bestiarium der Liebe Autor: Jan Snela Verlag: Klett-Cotta Verlag ISBN: 978-3-608-98307-4

ll

Der Protagonist in einer überfordernden Realität

"Es war ein Mittwoch und Zeit für mein Milchbad" – so beginnt die Geschichte "Milchgesicht", mit der Jan Snela vor einigen Jahren den Berliner Literaturwettbewerb Open Mike gewann. Sie erzählt von einem jungen Mann, den mit seiner Freundin offenbar alle guten Geister verlassen haben – abgesehen von seinem treuen Kühlschrank namens Melchior. Weil der aber nicht mehr genug Milch fürs Milchbad geladen hat, macht der Mann sich auf den Weg zur Tankstelle. Greller Andrang der Reize, Pistoleros mit Zapfcolt. Die überfordernde Realität wird phantasmagorisch:

"Er heißt schlichtweg "Hannes". Er geht nun auf die Verkäuferin zu. Alles, was er von ihr will, ist ein Lächeln und einen Kuss vielleicht. Und sie, die Schwarzhaarige, Geschminkte, von Beginn an Abwinkende, malt ihm mit einem Kugelschreiber einen Strichcode auf die Stirn und zielt mit der Infrarotpistole darauf, drückt ab. Es piepst lakonisch. Hannes erfährt, dass er gerade mal 95 Cent wert ist, und geht vor den Augen der Verkäuferin, die, ein Namensschild verrät es gerade noch, "Carmen" heißt, ein. Unter, der Boden verschluckt ihn."

Geschichten zwischen Wahn und Wirklichkeit

Verstörung und skurrile Komik bedingen sich hier gegenseitig. In Snelas Geschichten verlässt die Handlung schleichend den Boden des scheinbar Realen, die Koordinaten verschieben sich vom Sonderlingshaften ins Surreale, Wahn dringt in die Wirklichkeit. In der Geschichte "Neulich im Spooky Speaker" wechselt ein junger Mann in der S-Bahn Blicke mit einer betörenden Frau, Auftakt eines tollen Liebesabenteuers, bei der die ganze betörende Frühlingsnatur mitschwelgt – bis sich die Traum-Frau im komödienhaften Finale tatsächlich als Geistwesen entpuppt. "Die Alte" erzählt von einer Greisin, die aus ihrem gichtgekrümmten Dasein entschwebt, mittels eines Flugdrachens, den sie sich aus Duschvorhängen, Gardinenstangen und ihrem Einkaufstrolley selbst zusammenbaut, so dass die behelmten Männer an der Abflugrampe nicht schlecht staunen: "Das könnte klappen." Und ab geht's.

"Die Alte gleitet, justiert den Anstellwinkel, tariert die Trimmung, steuert in die Aufwindfelder und nutzt die Thermik, um sich hinaufzuschrauben. Hoch, immer höher. Die Männer, die ihr zum Abschied winken, jubelnd, krakeelend, werden nach und nach leiser und kleiner, und auch die Kühe schrumpfen: zu Kälbern, Kälber zu Hunden, Hunde zu Flöhen… Die Häuser, geparkten Autos, emsigen Bagger wirken wie hingewürfelt. "Der Kram der Welt ist ein eitler Spielzeughaufen!", jubelt die Alte im Hochhinausgetrudel. Dann taucht sie weg." (150)

Sie verschwindet in einer duftenden, watteweichen weißen Wolke – kein irdisches Verdunsterzeugnis, sondern der im Wind bewegte, erdnahste Bartzipfel Gottes, der sich gerade herabgebeugt hat, um nach der Alten zu sehen.

Sprachliche Opulenz als Kontrast zu dürftigen Lebenswelten

Die Liebe zu Stabreim, Assonanz und Alliteration lässt Snelas Stilwillen ins Gekünstelte erkennen. Das Meer zum Beispiel wird zum "Gewoge haifisch-durchhuschter Feuchtigkeiten". Sicher, man kann manche seiner Worterfindungen eher preziös als präzise finden, andere wirken sehr forciert wie "highnooniös". Aber das Forcierte, Kunstvoll-Gekünstelte gehört nun einmal zum poetischen Programm dieses Autors. Die sprachliche Opulenz wirkt ironisch, weil sie kontrastierend auf dürftige Lebenswelten angewendet wird: auf Menschen, die aus der Welt zu fallen drohen, sei es, weil sie vom Partner mitsamt der gemeinsamen Ordnung des Lebens verlassen wurden, sei es, weil sie sowieso randständige oder höchst prekäre Existenzen darstellen, wie die Spitzenklöpplerin in der wunderbar kafkaesk-kuriosen Künstlergeschichte "Klopstock".

Metamorphosen ins Tierische

Die mit sechzig Seiten längste Erzählung "Das Wiesel" erzählt von einem Doktoranden, der im Labyrinth seiner Entwürfe und Notizen verloren zu gehen droht. Ist er noch der die Form wahrende "Doktorandendandy" – oder bereits ein "Nerd mit Nietennimbus"? Als er whiskeybetankt von einer Westernmottoparty im Trapperkostüm heimkehrt, schließt sich ihm ein hartnäckiges Wiesel an und dringt in die Wohnung ein, die er mit seiner ein bisschen fester im Leben stehenden Freundin Hermine teilt; immerhin arbeitet sie als "Renomméestrategin bei Frantz & Frans, der Frotteefirma". Ist das Wiesel fixe Idee und Hirngespinst? Jedenfalls wird es ziemlich konkret und real mitsamt seinen Hinterlassenschaften beschrieben.

"Zurück zu Hause, schlägt Henri scharf ein Geruch entgegen. Das Wiesel scheint defäkiert, gepieselt, mit den Realien exkrementaler Unterpfände seiner Präsenz geprasst zu haben. Es stinkt enorm. Auf seiner Schlafcouch sieht Henri zwei länglich zugespitzte, spiralisierte Fäzes liegen. Er holt die Leselupe für alte Schriften und allzu Kleingedrucktes aus seinem Arbeitszimmer, hebt einen der Fäzes ins Licht der Sonne. Die Haare vertilgter Tiere und kleine Zähne, Samen von Früchten, ja sogar die Federn erhaschter Vögel sind in das Exemplar verwurstet. Henri durchschauert's bei dem Gedanken, dass offenbar nicht einmal Flügel vor dem Verschlungenwerden durch dieses schlangenhafte, wendige Wesen schützen können, das ihn hier heimsucht. Ihn und Hermine, die davon in der Tat keinen Wind bekommen sollte, Wiesel bewahre!" (69)

Henri wird zum Jäger in den eigenen vier Wänden, betreibt mythisch-biologische Wieselforschungen und schafft es schließlich, das Raubtier mit Serranoschinken handzahm zu machen. Woraufhin die beiden, Mensch und Tier, immer übermütiger und liebeswütiger durch die Zimmer tollen. Dass die Freundin zum halluzinatorischen Ende der Erzählung hin verschwindet und nicht mehr wiederkommt, wundert nicht. "Ein Bestiarium der Liebe", lautet der Untertitel des Bandes. Metamorphosen ins Tierische, Fabelwesenhafte ereignen sich in den meisten der Geschichten. Einem Dachdeckerlehrling wird die katzenverrückte Studentenfreundin von einem Lernkollegen abspenstig gemacht, und in seinem Liebeskater regrediert er daraufhin selbst ins Katerhafte.

Komponierte Geschichten

Nach dem Gewinn des Open Mike hat er sich Jan Snela für sein Buch fünf Jahre Zeit gelassen. Seine Texte wollen gefeilt und geschliffen sein. Der elaborierte, barock aufgeschmückte Stil gerät allerdings nie in die Gefahr der Weitschweifigkeit. Denn so angereichert durch erlesene Wortschätze die Geschichten auch sein mögen, sie sind zugleich Konzentrate, komponiert wie Lyrik. Man kann sie mit Vergnügen wieder- und vor allem auch laut lesen, ihre Sprachmusik auskosten.

Egal, wie es mit diesem Autor weitergeht, ob er fünfzehn Jahre für seinen ersten Roman brauchen wird oder seine Manierismen sich im zweiten Werk erschöpfen – dieses Debüt ist eine Lesefreude für alle, die ungewöhnliche, skurrile, formverliebte und wortartistische Literatur mögen.