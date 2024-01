Aus dem Englischen von Andreas Wirthensohn



Der Politikwissenschaftler sieht Deutschland heute wieder in derselben Position einer "geoökonomischen Halbhegemonie" wie einst im 19.Jahrhundert unter Bismarck: ökonomisch stark, aber politisch schwach.



Kundnani ist eine großartige Analyse der neuen Rolle Deutschlands in der Welt gelungen. In seiner durchweg gut lesbaren, klug und weitsichtig geschriebenen, durch vielfache Quellen untermauerten Abhandlung macht er dem Leser historische, ökonomische und politische Zusammenhänge deutlich, die auch besser verstehen lassen, warum das Land mit seiner aktuellen Forderung nach europäischer Solidarität weitgehend auf taube Ohren stößt.

Buchcover - Hans Kundnani: German Power. Das Paradox der deutschen Stärke C.H. Beck Verlag - German Power. Das Paradox der deutschen Stärke Aus dem Englischen von Andreas Wirthensohn Autor: Hans Kundnani Verlag: C.H. Beck Verlag ISBN: 978-3-406-68863-8

Deutschlands Weg zur einer liberalen Demokratie

Die deutsche Frage beschäftigte Europa von der Gründung des deutschen Reiches 1871 bis zur Teilung des Landes nach dem zweiten Weltkrieg. Gemeint ist damit das Problem, dass Deutschland zu groß war für ein internationales System der Balance of Power, aber gleichzeitig zu klein, um Hegemonie auszuüben.

Die großen Linien der deutschen Geschichte bis 1945 waren demnach bestimmt von deutschen Einkreisungsängsten wie einem daraus resultierenden aggressiven Nationalismus, der zu den bekannten Katastrophen des ersten und zweiten Weltkriegs führte. Der so genannte deutsche Sonderweg war danach scheinbar vorbei, denn die neu gegründete Bundesrepublik kam endlich auf ihrem "langen Weg nach Westen" an – Kundnani zitiert zustimmend den Historiker Heinrich August Winkler.

Deutschland wurde zu einer liberalen Demokratie und einer "Zivilmacht", die sich im Rahmen der entstehenden Europäischen Union als nicht-militärischer Handelsstaat und den Holocaust als moralische Verantwortung begriff.

Die Konflikte nach der Wiedervereinigung

Wie aber veränderte sich dieses westlich und multilateral orientierte Land nach der Wiedervereinigung, als es zur stärksten Volkswirtschaft in Europa wurde und die politischen Selbstverständlichkeiten der Nachkriegspolitik nicht mehr galten? Das ist die spannende Frage, die Hans Kundnani in seinem ebenso spannend zu lesenden Buch abhandelt.

Zwar blieb Deutschland entgegen mancher Ängste, die Franzosen und Briten angesichts der Wiedervereinigung hegten, westlich orientiert und durch die Schaffung einer Gemeinschaftswährung noch enger der europäischen Integration verbunden, doch gleichzeitig kehrte sich die deutsche Außenpolitik von ihrem idealistischen, auf Frieden orientierten Ansatz ab und war auch bereit, zu militärischer Intervention im Ausland.

Kundnani ruft noch einmal die Debatten in Erinnerung, die unter der rotgrünen Regierung angesichts der Balkankriege geführt wurden. Während für den damaligen Außenminister Joschka Fischer die Erinnerung an den Holocaust zur moralischen Verpflichtung wurde, in den Krieg im Kosovo einzugreifen und einen Völkermord zu verhindern, habe Bundeskanzler Gerhard Schröder den Kriegseinsatz aus einer neuen deutschen Normalität heraus verstanden.

"Deutschland […] hatte zwar damit begonnen, militärische Gewalt bereitwilliger als früher einzusetzen, aber das war jeweils in einem multilateralen Rahmen geschehen und diente insbesondere dazu, humanitäre Katastrophen zu verhindern. [...] Während sich in Deutschland einige, vor allem Linke, mit dem neuen Interventionismus der deutschen Außenpolitik schwer taten, begrüßten ihn die NATO-Verbündeten und die europäischen Partner. Kurz: Zwar schien Deutschland am Ende der 1990er Jahre eine "andere Republik" geworden zu sein, doch gleichzeitig hatte es den Anschein, als sei es fester als je zuvor in den Westen eingebunden."

Ein eigener Weg in der Außenpolitik

Allerdings, das zeigt Kundnani im folgenden, habe sich in den Nullerjahren angesichts der Weigerung Schröders, am amerikanischen Irakkrieg teilzunehmen, etwas wie ein eigener "deutscher Weg" in der Außenpolitik herausgebildet. Die Orientierung an den USA, die lange für die deutsche Politik leitend war, wurde geschwächt zugunsten einer stärkeren Orientierung an Europa. Deutschland stand an der Seite Frankreichs gegen Amerika.

Interessanterweise bringt Kundnani diesen "Bruch mit der bisherigen deutschen Außenpolitik" in Zusammenhang mit einer gesellschaftlichen Debatte in Deutschland, in der die Erinnerung an deutsches Leid und deutsche Opfer durch die alliierten Bombenangriffe auf deutsche Städte während des zweiten Weltkrieges der Täter-Erinnerung an den Holocaust zur Seite trat:

"Diese kollektiven Erinnerungen an Deutsche als Opfer – insbesondere bei der Bombardierung Dresdens im Februar 1945 – trugen zum Widerstand gegen den von den USA angeführten Krieg im Irak bei und verstärkten ihn noch."

Linker Nationalismus und eine neue politische Souveränität

In der Berliner Republik wurde neben Auschwitz auch Dresden zu einem Pol kollektiver Erinnerung, und aus diesem veränderten Nationalbewusstsein habe auch Egon Bahr - der in Kundnanis Buch eine herausragende Rolle spielt und ausführlich zitiert wird - eine Normalisierung der deutschen Außenpolitik gefordert: Deutschland sei keine Bedrohung mehr für die Welt und könne daher aus einer neuen Souveränität heraus seine nationalen Interessen mit derselben Selbstverständlichkeit vertreten wie andere Nationen.

Diese Position, die Kundnani als "linken Nationalismus" bezeichnet, habe Deutschland dann auch in Gegensatz zu den USA gebracht. Zudem habe eine neue Stärke der deutschen Wirtschaft – das Thema verhandelt Kundnani in einem eigenen Kapitel seines Buches – den Weg zu einer neuen politischen Souveränität unterstützt. Spätestens an diesem Punkt seiner Argumentation wird Kundnanis Darstellung der neuen "German Power" explizit wertend.

Fixierung auf das Ökonomische

Schröders Agenda 2010, die zum Sinken der Arbeitslosigkeit und einer Stärkung der Exportindustrie führte, sei erkauft worden durch eine extreme Lohnzurückhaltung, also durch sinkende Reallöhne, und habe damit das wirtschaftliche Ungleichgewicht zu anderen europäischen Ländern, verstärkt. Der deutsche Handelsbilanzüberschuss sei zudem in ausländische Schrottanleihen geflossen und habe so zur Finanzkrise 2008 beigetragen.

Eine "exportgetriebene Außenpolitik" habe Deutschland zu einem bloßen Handelsstaat gemacht und seine "Zivilmacht-Identität" geschwächt; rechtsstaatliche Werte gegenüber China oder Saudi-Arabien, auch die Orientierung am Holocaust sei nicht länger die wesentliche Leitlinie deutscher Außenpolitik. Die Fixierung auf das Ökonomische und das exportabhängige deutsche Erfolgsmodell hätten dann in der Eurokrise ihre destruktiven Wirkungen gezeigt. Die Deutschen, so Kundnani

"waren der Ansicht, die Krise sei schlicht durch mangelnde Haushaltsdisziplin in den Defizitländern verursacht worden und nicht durch die Interaktion von Ländern der Eurozone im Rahmen einer schlecht konstruierten Gemeinschaftswährung. [...] Sie erkannten nicht, [...] dass Überschüsse ein Teil des Problems makroökonomischer Ungleichgewichte waren. [...] Deutschland verlangte, die Defizitländer in Europa müssten "wettbewerbsfähiger" werden, sah jedoch nicht ein, dass Deutschland selbst, als logische Folge, weniger wettbewerbsfähig werden musste."

Deutschland als Besatzungsmacht?

Eine Kritik, die in Deutschland zum Beispiel auch von dem Ökonomen Heiner Flassbeck vertreten, aber nicht gehört wurde. Kundnani kommt hier zu dem wesentlichen Punkt seiner Argumentation: Weil Deutschland sich aus alter "wilhelminischer Großspurigkeit" einer Vergemeinschaftung der Schulden und einer Abkehr von der Austeritätspolitik widersetzt und den Südländern seine Regeln diktiert habe, sei es in Europa als Besatzungsmacht empfunden worden und habe alte Ressentiments gegen sich geweckt.

Die Geschichte des 19. Jahrhunderts kehrt insofern wieder, als sich neue europäische Koalitionen gegen ein wirtschaftlich übermächtiges Deutschland bilden.

"Deutschland ist somit erneut ein Paradox. Es ist gleichzeitig mächtig und schwach [...] Es will nicht führen und widersetzt sich einer Vergemeinschaftung der Schulden, doch gleichzeitig versucht es, Europa nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten, um es "wettbewerbsfähiger" zu machen."

In anderen Worten, und das ist der Clue von Kundnanis Darstellung: Deutschland befindet sich zwar in der Rolle eines potentiellen Hegemons in Europa, aber es kann oder will diese Rolle nicht ausfüllen, weil es die Kosten der Hegemonie nicht schultern will. Deutschlands selbstbezogenes und kurzfristiges Denken habe für Instabilität in Europa gesorgt. Zwar habe es seine ökonomischen Regeln in Europa durchdrücken, aber keine Normen setzen können, die in anderen Ländern auf Zustimmung stießen. So sieht Kundnani Deutschland wieder in derselben Position einer "geoökonomischen Halbhegemonie" wie einst das Deutsche Reich nach 1871 und beschwört

"die Gefahr, dass es innerhalb Europas zu einer geoökonomischen Variante der Konflikte kommt, die 1871 auf die Reichseinigung folgten."

Die Suche nach dem Ursprung "deutscher Paradoxien"

Unentschieden bleibt der Autor allerdings, ob er "das Paradox der deutschen Stärke" – wie der Untertitel seines Buches heißt – als Folge des Versagens der politischen Klasse verstehen will oder als Ausdruck einer objektiven wirtschaftlichen Überforderung des Landes.

"Deutschlands Wirtschaft [...] bleibt zu fragil, um die Lasten der Hegemonie zu schultern, ob nun über Fiskaltransfers, eine Vergemeinschaftung der europäischen Schulden oder eine gemäßigte Inflation."

Das klingt entschuldigend und widerspricht Kundnanis Anklage einer bloß ökonomisch verkürzten deutschen Außenpolitik.

Deutschland und die Halbhegemonie

Dennoch ist Kundnani eine großartige Analyse der neuen Rolle Deutschlands in der Welt gelungen. In seiner durchweg gut lesbaren, klug und weitsichtig geschriebenen, durch vielfache Quellen untermauerten Abhandlung macht er dem Leser historische, ökonomische und politische Zusammenhänge deutlich, die auch besser verstehen lassen, warum Deutschland mit seiner aktuellen Forderung nach europäischer Solidarität angesichts der Flüchtlingskrise bei vielen anderen europäischen Nationen auf taube Ohren stößt. Ein wirtschaftlich potenter Halbhegemon, der mit zugeknöpftem Geldbeutel und moralischer Überheblichkeit führen will, findet keine Gefolgschaft.