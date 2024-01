Aus dem Schwedischen von Verena Reiche



Einfach zwischen verschiedenen Identitäten wechseln. Sich ungestraft so tief in andere Menschen hineinversetzen und eine Zeit lang deren Rolle annehmen, mit ihnen verschmelzen. Das Fantastische am Beruf des Schauspielers oder Schriftstellers ist, nicht immerzu der immer gleiche Darsteller seiner selbst sein zu müssen. Sie sind empathiebegabte Wesen, Gaukler, Hochstapler. Hier sind wir schon mitten drin im Werk von Lars Gustafsson. Und in seinem letzten Buch "Doktor Wassers Rezept".

Von der Kunst des Schwindelns und dem Drang nach Freiheit

Der Held in diesem neuen und letzten Roman Gustafssons besucht einmal, es sind die 1950er, den Jahrmarkt in Västerås – Lars Gustafssons Geburtsort übrigens. Der Vater Stig Andersson nimmt seinen Jungen Kent dorthin mit und überlässt ihn den Attraktionen, während er selbst sich zu einem Schäferstündchen mit der Geliebten zurückzieht.

Was sein Sohn da in den fahrenden Varietés sieht, ist auf außerordentliche Weise faszinierend: Kent versinkt in einem "Meer von Sensationen und Erlebnissen"; Hypnotiseure und schwere Jungs zeigen ihre Kunststücke, und der so langsam in die Pubertät hineinstolpernde Junge erfährt auch seine ersten erotischen Aufwallungen. Identifizieren kann sich der Heranwachsende mit dem "Ausbrecherkönig", einem Mann, der sich von keinen Ketten und keinen Fesseln halten lässt. Diese Atmosphäre des Jahrmarkts, die Kunst des Schwindelns und jene unbändige Kraft, die zur Freiheit drängt – das beeindruckt den Jungen nachhaltig.

Gelegenheit macht's möglich – eine neue Identität

Viele Jahre später wird Kent die "Idee eines eigenen freien Willens" ganz unwiderstehlich finden. Der ziemlich intelligente Lehrling einer Reifenwerkstatt stößt eines Tages in einem Gebüsch auf das Opfer eines Motorradunfalls, halb verwest bereits. Ohne groß darüber nachzudenken, nimmt er dessen Papiere in seinen Besitz – und wenig später die fremde Identität an. Aus Kent Andersson wird Kurth W. Wasser, aus der DDR nach Schweden geflohen, ein angehender Arzt.

Mit großer Raffinesse und Leichtigkeit erzählt Gustafsson nun diese Hochstapler- und Doppelgängergeschichte: wie aus einem armen Gesellen aus der schwedischen Provinz ein berühmter Schlafforscher wird, dessen amouröse Eroberungen mindestens so tollkühn erscheinen wie seine Errungenschaften auf dem Feld der Wissenschaft.

Die neue Rolle erscheint ihm in kürzester Zeit ganz selbstverständlich, nicht nur eine Professorin (und Bettgefährtin) unterstützt ihn auf seinem Weg nach oben, er schafft es immer wieder, auf wohlwollende und unbedarfte Helfershelfer zu treffen.

Die Umwelt will belogen sein

Der sich selbst Promovierende macht die verblüffende Beobachtung, dass seine Umwelt zumeist ziemlich blauäugig ist. Der Betrüger kommt mit Klugheit und strategischer Zurückhaltung an sein Ziel. Ganz leicht sei es, Leute dazu zu bringen, Lügen zu akzeptieren. Man müsse nicht einmal alles selbst erfinden, sie helfen einem bereitwillig auf die Sprünge.

Von wem er die Kunst des Betrugs wohl erlernt habe, fragt sich der angesehene Mann eines Tages. Vom Vater, der gerne Räuberpistolen erzählte? Oder von den großen Künstlern, von ihren Tricks mit Tiefe und Oberfläche, Licht und Schatten? Die Künstler scheinen tatsächlich die größten Gaukler zu sein; und nicht umsonst hat der Hochstapler als Alter ego des Künstlers immer wieder glänzende Auftritte in der Literatur.

Bekenntnisse des Hochstaplers Kurth W. Wasser

Bei Lars Gustafsson ist die Schelmenfigur eine Spiegelgestalt, ein Porträt des Schriftstellers als ein sich fortwährend neu Erfindender: Gustafssons Bücher kreisen ja gerne um die Frage, wie tief und weit der Abgrund zwischen Lüge und Wahrheit denn eigentlich sei – und ob sich nicht ziemlich leicht, wenn auch mit einem gewissen Kitzel, zwischen den verschiedenen Seiten hin- und herspringen ließe.

Doktor Wassers Rezept besteht unter anderem darin, die Widersprüche im Leben produktiv zu machen. Und mit der Figur, die ihre Fesseln abwirft, eins zu werden. Das geht soweit, dass Wasser mit großer moralischer Empörung bei der Aufdeckung eines falschen Psychiaters mitwirkt.

Am Ende – Gustafsson erzählt uns diese Geschichte in sprunghaften, kunstvoll miteinander verwobenen Anekdoten und Episoden – wird es einsam um den verehrten Klinikleiter im Ruhestand. Aber von Reue kann bei ihm keine Rede sein. "Ich bin ein Gewinner", so lautet der erste Satz dieses Romans. Das bleibt so bis zum Schluss. Und dieses Buch zu lesen, ist ebenfalls ein Gewinn.