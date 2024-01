Aus dem Italienischen von Karin Fleischanderl



Africo in Kalabrien. Einzugsgebiet der 'Ndrangheta, der mächtigsten Mafia-Organisation in Europa. Drei junge Männer wollen raus aus der dörflichen Enge und gehen nach Mailand. Nach einigen Diebstählen steigen sie ins internationale Drogengeschäft ein. Andere als kriminelle Einkünfte scheinen nicht vorstellbar. In seinem Debütroman "Schwarze Seelen" erzählt Gioacchino Criaco eine düstere Geschichte. Er schildert das Böse fast spröde, ohne zu moralisieren. Dabei weiß Criaco genau, wovon er schreibt: Denn er stammt selbst aus Africo.

Buchcover - Gioacchino Criaco: Schwarze Seelen Folio Verlag - Schwarze Seelen Aus dem Italienischen von Karin Fleischanderl Autor: Gioacchino Criaco Verlag: Folio Verlag ISBN: 978-3-85256-684-9

llNoch eine Mafia-Geschichte?

Der italienische Autor Gioacchino Criaco erzählt in seinem Debüt "Schwarze Seelen" von drei aus Kalabrien stammenden Freunden, die im Mailand der 1980er Jahre zu mächtigen Mafiosi werden. Darin steckt auch die Geschichte von Criacos Familie, die aus Kalabrien stammt.

Noch eine Mafia-Geschichte, mag mancher denken, als gäbe es davon nicht längst genug. Doch das Thema organisierte Kriminalität ist nun mal ganz real und der fiktional zugespitzte Blick darauf auch deshalb interessant, weil sich immer wieder neue ästhetische Zugänge und Blickwinkel auftun. Dies schafft auch der italienische Autor Gioacchino Criaco, der in seinem Debüt "Schwarze Seelen" von einer archaischen Welt in den kalabrischen Bergen erzählt, einer geschichtsträchtigen, mit Mythen und Traditionen vertrauten Gegend, die er bestens kennt, weil er von dort stammt.

Mafiosi in der süditalienischen Provinz

Söhne der Wälder nennen sich seine Protagonisten, ein namenloser Ich-Erzähler und seine zwei Freunde Luigi und Luciano. Die Drei wuchsen im Aspromonte auf, einer waldreichen Bergregion auf der italienischen Stiefelspitze. In den abgeschiedenen Dörfern lebten die Leute in den 1960er und 70er Jahren noch von der Ziegenhaltung und verdienten sich etwas dazu, indem sie für die 'Ndrangheta, die kalabrische Mafia, Entführungsopfer versteckten, bis Lösegeld bezahlt wurde. Doch die Mafiosi waren nicht gut gelitten, weil sie nur zu gern ihre Macht zur Schau stellten und schließlich einige Dorfbewohner auf dem Gewissen hatten.

Wege in die Kriminalität

Bereits in jungen Jahren war für die drei Protagonisten klar, dass sie raus wollten aus der von Armut geprägten, engen Welt des Aspromonte. Ihr Ausweg: Das Gymnasium. Das Geld für die passende Kleidung besorgten sie sich erst mit Diebstählen, später mit bewaffneten Überfällen. Der nächste Schritt: Die Universität in Mailand. Um dort während der 1980er Jahre über die Runden zu kommen, begannen sie, mit Heroin zu dealen - und das im immer größeren Stil.

Einfache Steinhäuser wurden zu Villen

Sie lernten den Syrer Sasá kennen, der ihnen Kontakte in die Türkei, zu den rechtsextremen Grauen Wölfen vermittelte, die ihnen den Stoff lieferten. Um die Drogen zu verkaufen, heuerten sie Jungs an, die ebenfalls aus dem Aspromonte stammten. Sie genossen das gute Leben und trugen den Reichtum zurück in die Berge, wo die einfachen Steinhäuser durch Villen ersetzt wurden und die alten Leute sich in feinen Zwirn kleideten. "Keiner von uns war sich damals bewusst, wie lächerlich wir eigentlich schon waren, und dass wir unserer Heimat eine Katastrophe bescherten", analysiert der Ich-Erzähler.

Vom Drogendealer zum Auftragsmörder?

Zudem waren die jungen Männer gegenüber jenen in der Pflicht, die ihnen diesen Reichtum beschert hatten. Und das hieß: Sie töteten im Auftrag, etwa einen arabischen Politiker in Frankreich. Nach den Hintergründen fragten sie nie. Als 1990 ein neues Antidrogen-Gesetz den Behörden weitreichende Befugnisse einräumte, wurde den Freunden klar, dass ihre Tage in Mailand gezählt waren.

Ein Roman mit autobiografischen Aspekten

Es ist eine eindringliche Geschichte über Menschen seiner Generation, die der 1965 geborene Criaco seinen Protagonisten da im Rückblick erzählen lässt. Dieser ist intelligent, durchaus sensibel und dennoch abgestumpft. Gerade auf diesen Zwiespalt seiner Figuren legt Criaco besonderes Augenmerk. Sein Stil ist lapidar. Er beschreibe das Böse, wie es sei, ohne zu moralisieren, sagte er über diese zwar fiktive und doch sehr reale Geschichte. Criaco selbst wuchs am Aspromonte auf, verließ die Gegend aber nach der Schule. Sein Vater wurde 1993 in einer Blutfehde ermordet. Sein lange untergetauchter Bruder Pietro, der damals zu den zehn meistgesuchten Kriminellen Italiens gehörte, wurde 2008 verhaftet und zu 19 Jahren Gefängnis verurteilt. Criaco selbst kam erst mit 40 zurück in seine alte Heimat.

Kraft durch eine kühle Erzählweise

Seine Protagonisten wollten ein selbstbestimmtes Leben und merkten viel zu spät, dass sie auch in Mailand nur wieder von neuen Zwängen eingeschnürte Handlanger und zudem längst zu dem geworden waren, was sie verabscheuten: Zu skrupellosen Mafiosi. "Schwarze Seelen" ist ein starker Roman, dessen Stoff gerade in der kühlen, beiläufigen und dennoch sehr präzisen Art des Erzählens, seine Kraft entfaltet. Doch sie verleiht ihm auch eine gewisse Sprödigkeit. So liegt diese hoch konzentrierte, spannende Geschichte zwar offen da, wirkt bisweilen aber dennoch so verschlossen, wie die Bergbewohner, von denen sie erzählt.