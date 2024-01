Siegfried Lenz: Der Überläufer

Der posthum herausgegebene Roman "Der Überläufer" von Siegfried Lenz ist unbedingt zu lesen. Er zeigt die frühe Reife des damals 26jährigen Schriftstellers Siegfried Lenz selbst ein so schwieriges Thema wie das der Desertion literarisch zu behandeln. Er zeigt auch die Begleitumstände, warum dieses Buch von Lenz' Lektor Otto Görner im Hoffmann & Campe Verlag abgelehnt wurde. Sie sagen viel über den Zustand der Bundesrepublik Anfang der fünfziger Jahre aus.

Der Überläufer Autor: Siegfried Lenz Verlag: Hoffmann und Campe Verlag ISBN: 978-3-455-40570-5

Ein besonderer literarischer Nachlass

Nachlässe sind mitunter schwatzhaft und nicht immer teilen sie Entscheidendes mit. Dass aber Siegfried Lenz, dieser große Erzähler exemplarischer deutscher Geschichten, schon früh einen veritablen Kriegs- und Frontroman geschrieben hat, das ist wahrlich eine Überraschung und alles andere als eine literaturhistorische Bagatelle.

Denn was Lenz in diesem Roman unter dem Titel "Der Überläufer" verhandelte, das waren Themen, die ihn noch lange begleiten sollten: die Last quälender Erinnerungen, die gespenstisch in einer schmalen Rahmenhandlung aufscheint; die zerstörerische Absurdität des Krieges; das Problem eines politisch missbrauchten Pflichtbewusstseins; und die Konflikte des Einzelnen zwischen Selbstbehauptung, Zwang und Moral.

Das Terrain halb Idyll, halb Todeszone

Hauptfigur des Romans ist der junge Soldat Walter Proska. Eher zufällig bleibt er im letzten Kriegssommer bei einem kleinen Trupp hängen, der an der Ostfront eine Eisenbahnlinie sichern soll. Damit gerät der Romanheld in eine realistisch genau ausgemalte zugleich aber symbolisch überaus vieldeutige Zwischenwelt, halb Idyll, halb Todeszone.

Geographisch kann man sich darunter die Prypjatsümpfe nordwestlich von Kiew vorstellen. Symbolisch dagegen ist der sumpfige Schauplatz mit den verschwimmenden Grenzen zwischen Land und Wasser nichts anderes als ein Bild für Auflösung, Wirrsal und Untergang. Genau genommen stehen die deutschen Soldaten in ihrem spartanischen Blockhaus auf verlorenem Posten. Die Partisanen sind weit in der Überzahl, doch aus einem undurchschaubaren Kalkül lassen sie sich mit der Dezimierung ihrer Feinde Zeit.

Die detaillierte Schilderung des Personals

Entsprechend widersprüchlich verhalten sich die Soldaten. Jeder verkörpert einen anderen Typus und jeder pflegt neben dem Dienst seine ganz persönlichen Marotten. Der Korporal säuft und schurigelt seine Untergebenen halb ernst, halb komisch im Landserjargon.

Der schlaksige Zwitscho spricht schlesische Mundart und will unbedingt den größten Hecht aus dem Fluss erwischen. Der Artist Baffi hat sich ein Huhn besorgt, das er dressieren kann. Wolfgang alias Milchbrötchen sammelt tiefgründige Argumente gegen Krieg, Nationalismus und blinde Pflichterfüllung.

Walter Proska hingegen, der die politische und militärische Führung nur als "die Klicke" bezeichnet, kreuzt mit einer jungen Partisanin die Waffen der Erotik. Als wären die Sümpfe eine vom Krieg und den historischen Ereignissen fast unberührte Enklave.

Der Überläufer ein "Assistent seines Gewissens"

Das ändert sich in der zweiten Hälfte des Romans, wenn die Front mit dem sowjetischen Vormarsch in Bewegung kommt. Die deutschen Soldaten werden von den Partisanen gefangen genommen, und das ist der Moment, in dem Walter Proska zum Überläufer wird, nicht aus großformatigen Überzeugungen, sondern einfach aus individueller Vernunft: Er will sich nicht opfern für die an der Macht befindliche "Klicke", an die er nicht glaubt. Mit sarkastischer Ironie bezeichnet er sich selbst als den "Assistenten seines Gewissens".

Der Logik der Front, die ihn zum Töten zwingt, entkommt er allerdings auch durch den Seitenwechsel nicht. Was bleibt, ist der, wie es hier heißt, "Schuldschmerz", ebenfalls ein Thema, das im Werk von Siegfried Lenz noch öfter vorkommen wird.

Keine schlüssige stilistische Erzählstruktur

Formal mischte Lenz hier ganz verschiedene stilistische Register: Für die brutale Wirklichkeit von Kampf, Verletzung und Tod kommt ein lapidarer Realismus zum Einsatz. Aufwühlende oder stimmungsreiche Momente werden in fast expressionistische Formulierungen gefasst.

Naturbetrachtungen dagegen entfalten sich in manchmal humoristisch gebrochener romantizistischer Bildsprache. Als schlüssige stilistische Erzählstruktur kann das kaum durchgehen. Trotzdem hat es seinen Reiz, dem jungen Autor beim Erproben seiner Ausdrucksmöglichkeiten zuzusehen.

Warum wurde der Roman 1952 nicht gedruckt?

Aber was mag nun so brisant an dieser Geschichte gewirkt haben, dass der Verlag sie nicht drucken wollte? Gewiss: Kriegsromane waren Anfang der Fünfziger Jahre zum Kassengift geworden. Trotzdem erschienen noch manche. Auch als Sowjetsympathisant machte sich der Romanheld bestimmt nicht verdächtig. Schließlich kehrt er der Ostzone, wo er beim Aufbau des Sozialismus für kurze Zeit ein Amt ausübt, bald mit deutlicher Kritik an stalinistischen Methoden den Rücken.

Der Überläufer störte

Tatsächlich war es die Überläuferthematik als solche die offenbar manifest störte. Otto Görner, der damalige Lektor von Siegfried Lenz, war, wie der Literaturwissenschaftler Friedmar Apel in seiner FAZ-Rezension mitteilt, Mitglied bei der SS gewesen. Zumindest ein emsiger Mitläufer also, der zweifellos für jene damals noch zahlreichen Zeitgenossen sprechen konnte, denen die Abwendung vom völkischen Kollektiv als ärgerlicher Skandal galt. Und das war nun mal das Schlüsselthema des Romans, verkörpert von einem individualistischen Anti-Helden, mit dem Lenz indirekt auch die Motive für seine eigene Desertion in den letzten Kriegstagen beleuchtet haben mag.

Siegfried Lenz' nun posthum herausgegebener Roman behauptet sich als spannende, vielsagende Lektüre, die zudem eine interessante Leerstelle im Werk des Schriftstellers ausfüllt. Und außerdem geben dieses Buch und sein Schicksal als vielsagendes Beispiel für die Verfassung der deutschen Nachkriegsliteratur eine Menge her.