Aus dem Polnischen von Lisa Palmes



Düster-groteskes Familiendrama und Kriminalroman in einem – das ist der neue Roman von Joanna Bator. Darin führt die polnische Autorin in ihren niederschlesischen Geburtsort Waldenburg, der den Ausgangspunkt aller ihrer Romane bildet. Hier verschwinden zwei Kinder, und die junge Alicja versucht, den Fall aufzulösen.



Gekonnt entfaltet der Roman die Tiefenpsychologie einer Dorfgemeinschaft, in der sowohl die einstmals deutsche Geschichte als auch die nationalistischen Töne im heutigen Polen eine Rolle spielen.

Buchcover - Joanna Bator: Dunkel, fast Nacht Suhrkamp Verlag - Dunkel, fast Nacht Aus dem Polnischen von Lisa Palmes Autor: Joanna Bator Verlag: Suhrkamp/Insel Verlag ISBN: 978-3-518-42497-1

Die Landschaft einer unglücklichen Kindheit

Mit ihren beiden Romanen "Sandberg" und "Wolkenfern", der Geschichte einer jungen Außenseiterin, die aus der Enge einer schlesischen Kleinstadt ausbricht, um eine turbulente Reise in Zeit und Raum zu führen, ist die polnische Autorin Joanna Bator international bekannt geworden. Nun legt sie ihr drittes Buch vor: "Dunkel, fast Nacht", ein düster-groteskes Familiendrama und ein Kriminalroman in einem.

Die Figur, die diesmal nach Waldenburg fährt, heißt Alicja Tabor und ist eine erfolgreiche Warschauer Journalistin. Sie hat in dieser Stadt ihre Jugend verbracht und kehrt dorthin zurück, um das Rätsel einer dreifachen Entführung zu lösen und eine Reportage darüber zu schreiben. Als sie allerdings in Waldenburg ankommt und den Bahnhof verlässt, kann sie ihren Fluchtreflex kaum noch unterdrücken.

"Ich betrachtete die schlafende Stadt, und jede unverändert gebliebene Stelle weckte in mir zugleich Abneigung und jene Genugtuung, die sich einstellt, wenn man nach Jahren die Landschaft seiner unglücklichen Kindheit wiederentdeckt: Das Kino Apollo mit abblätternder waldbeerenblauer Fassade, die Konditorei Olenka mit ihrem unvergänglichen Angebot an Fettgebäck und Festtagstorten, die alten Roma-Häuser in der Pocztowa-Straße, die sich mit letzter Kraft aufrechthielten." Zitat aus "Dunkel, fast Nacht"

Traumatische Erinnerungen

Alicja bezieht ein altes Haus, das ihr gehört und seit dem Tod ihres Vaters leer steht. Und schon kriechen aus allen Ecken die alten Dämonen – Bilder und Menschen, die sie in der Kindheit genauso faszinierten wie erschreckten: Das Schloss Fürstenstein mit seinen unterirdischen Tunneln, in denen ihr Vater vergeblich nach den Schätzen der Fürstin Daisy, der letzten Besitzerin, suchte. Der dunkle Garten, in dem sie unzählige Male Schutz vor ihrer geisteskranken Mutter suchte und wo sie mit dem "roten Hans", einem Plüschbären aus der DDR, spielte. Oder der Wald, in dem ihre geliebte Schwester Selbstmord beging: die unberechenbare, phantasievolle Ewa, die sie zärtlich Kamelin nannte und die jeden gemeinsamen Tag zu einem Abenteuer machte.

Alicjas Erinnerungen sind so traumatisch, dass man kaum wagt, dahinter die Erfahrungen der Autorin zu vermuten. Allerdings leugnet Joanna Bator nicht, dass sie mit ihrer Protagonistin vieles verbindet.

Joanna Bator: "Ich denke, das fing schon mit Dominika, meiner Protagonistin in Wolkenfern, an. Sie tut genau das, was ich selbst getan habe: Sie entfernt sich von ihrem Heimatort und wandert durch die Welt, doch sie macht es nur, um danach die Kraft zu haben, dorthin zurückzukehren und sich mit all dem zu messen, was ihre überstarke Mutter verkörpert. Durch die verschiedenen unglaublichen Geschichten, die sie unterwegs erlebt, schöpft sie eine neue Kraft und lernt eine neue Sprache. Danach kehrt sie nach Polen zurück, um sich später, also in meinem jetzigen Roman, in Alicja Tabor zu verwandeln. Denn im Grunde schreibe ich ständig die Geschichte einer und derselben Frau, die sich zusammen mit mir entwickelt und verwandelt."

Zwischen Trance und kollektivem Wahnsinn

Alicjas Stimmung in Waldenburg ist umso düsterer, als dort seltsame Dinge geschehen. Zwei Kinder sind verschwunden, und es wird zwar nach ihnen gesucht, doch irgendwie zaghaft, halbherzig. Denn gleichzeitig scheinen die Bewohner in einer kollektiven Trance zu verharren. Viele sehen in einem verunglückten Bergmann einen Heiligen oder verehren einen selbsternannten Propheten. Erst die Entführung des dritten Kindes bewirkt, dass sich die aufgestauten Emotionen Bahn brechen und in Wut und Angst umschlagen.

Wie schon in den Romanen "Sandberg" und "Wolkenfern" erweist sich Bator als eine Schriftstellerin, die es meisterhaft versteht, jene Momente festzuhalten, in denen Stimmungen kippen und verdrängte Traumata in unkontrollierbare Ausbrüche von kollektivem Wahnsinn umschlagen.

Verschiedene Zeitebenen werden miteinander verknüpft

Am Ende, als der Fall der verschwundenen Kinder geklärt ist, zeigt sich, dass menschliche Dummheit genauso im Spiel war wie Gier oder Grausamkeit. Alicja nimmt an dieser Aufklärung energisch teil, doch sie ist auch für die Geschichten anderer Protagonisten empfänglich. Ihre Gesprächspartner sind sich oft gar nicht bewusst, wie stark ihre Geschichten ineinandergreifen, zumal Bators Phantasie problemlos reicht, um nicht nur diverse Orte, sondern auch verschiedene Zeitebenen miteinander zu verknüpfen – die noch frühere, deutsche Vergangenheit eingeschlossen.

Und jedes Mal, wenn man glaubt, die Handlung würde sich langsam dem Ende zuneigen, wartet sie mit einer weiteren Figur und einer neuen Geschichte auf. Anders ginge es nicht, sagt Joanna Bator:

"Nur so kann ich erzählen, so lebe ich in dieser Welt. Ich lerne sie kennen, mache sie mir gefügig durch solche kleinen Geschichten, solche Mikroerzählungen. Ich bin für sie sehr empfänglich, große Geschichten hingegen interessieren mich nicht. Das hängt auch mit meinen intellektuellen und emotionalen Abenteuern zusammen. Während meiner eigenen Reise durchs Leben habe ich nämlich erkannt, dass meine Erzählweise etwas mit diesem Land zu tun hat. Dass nur hier, in Polen, meine private Mikrogeschichte und die Mikrogeschichten anderer Menschen auf eine Weise ineinandergreifen, die ich nirgendwo sonst finde."

Das Schreiben als sinnliches Vergnügen

Wenn sie mit der Arbeit an einem Romans beginne, erklärt Joanna Bator, sei alles schon in ihrem Kopf fertig: der Plot, die Sprache, die Form. Sie müsse gar nichts mehr erfinden, sodass sie beim Schreiben ein geradezu sinnliches Vergnügen empfinde.

Das glaubt man ihr sofort und staunt dennoch über ihr literarisches Können. Darüber, wie viele Details sie zusammenzutragen und wie stilsicher sie mit ihnen zu jonglieren weiß. Über ihre raffinierte Erzählperspektive, in der sich Beobachtungsgabe mit Distanz, Empathie mit Ironie vermischen und die jeden Schritt ihrer Protagonisten nachvollziehbar macht. Und über ihre Fähigkeit, ihre eigenen Erlebnisse, so schmerzhaft sie sein mögen, in ein Stück Literatur zu verwandeln.

Joanna Bator: "Ich habe immer geglaubt und glaube immer noch, dass das Einzige, was uns in einer besonders schlimmen Situation, in einer persönlichen oder globalen Katastrophe übrigbleibt, die Möglichkeit ist, die eigene Geschichte neu zu erzählen. Diese freudianische Möglichkeit, seine Geschichte noch einmal zu erzählen."

Eine Wiedergabe der Realität?

Allerdings geht es Joanna Bator nicht allein darum, eine literarische Selbsttherapie zu betreiben. "Dunkel, fast Nacht" ist auch – wenn nicht gar vor allem – ein Roman über den allgegenwärtigen Missbrauch der Sprache. Über die Primitivität und Idiotie der verbalen Schlachten, die auf der Straße, in den Medien und im Internet ausgetragen werden. Und die sie sowohl in ihre Narration einfließen lässt als auch in Form von drei, jeweils mit Schwall überschriebenen Intermezzi nachahmt. Eine Kostprobe:

"In die Gaskammern mit euch in die Gaskammern. – Katholiban nach kathostan! -. – AUSMERZEN DEN BODENSATZ!!!! – Kastrieren… sicherlich aber die wilde HORDE mit Namen EU. Das ist keine Befreiung sondern eine UNFREIHEIT der Triebe… – alle anders! – anormal – Alle anderen verpisst euch!"

Seitenlange Hasstiraden gegen Schwächere und Andersdenkende, die Alicja immer wieder liest, weil sie dort nach Hinweisen sucht, die sie bei ihren Recherchen weiterbringen könnten. Und die die Realität im heutigen, von Jaroslaw Kaczynski regierten Polen bestens wiedergeben. Auch deswegen lohnt es sich, "Dunkel, fast Nacht" zu lesen – diesen erstklassigen, teils als Krimi, teils als Groteske gestalteten Roman, der zu Recht mit dem NIKE, dem wichtigsten polnischen Literaturpreis, ausgezeichnet wurde.