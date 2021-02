Aus dem Englischen von Miriam Mandelkow



Der mehrfach ausgezeichnete Journalist Ta-Nehisi Coates hat eine sehr persönliche Abrechnung mit dem alltäglichen Rassismus in den USA geschrieben.



In Form eines Briefes an seinen 15-jährigen Sohn zählt er die Verbrechen auf, nennt Namen, geht ins Detail, schildert Fall für Fall, wie Schwarze abgeknallt werden wie Hunde und die weißen Täter stets straffrei nach Hause gehen.



Und er hat sein bereits heiß diskutiertes "Plädoyer für Reparationen" angehängt. Ein dichtes, drängendes und beklemmendes Buch über ein nach wie vor aktuelles Thema.

Zwischen mir und der Welt Aus dem Englischen von Miriam Mandelkow Autor Ta-Nehisi Coates Verlag: Hanser Berlin ISBN: 978-3-446-25107-6

Ein Buch, das für Schlagzeilen sorgt

Der 40Jährige Journalist Ta-Nehisi Coates zählt in den USA zu den angesehensten Intellektuellen. Coates wuchs als Sohn einer Lehrerin und eines Verlegers in einer Großfamilie in Baltimore auf, studierte und machte sich als Journalist einen Namen. Heute ist er zur Stimme des schwarzen Amerikas geworden. Im vergangenen Jahr legte er einen flammenden Brief an seinen Sohn vor, in dem er den alltäglichen Rassismus in den USA schildert und analysiert. Das Buch sorgte für Schlagzeilen, alle renommierten Zeitungen besprachen den Band wohlwollend bis enthusiastisch. Nun ist das Buch auf Deutsch unter dem Titel "Zwischen mir und der Welt" herausgekommen.

"Amerikaner glauben an 'Rasse' als fest umrissenes, naturgegebenes Merkmal unserer Welt. Rassismus – das Bedürfnis, Menschen bis ins Mark zu kategorisieren und daraufhin zu demütigen, zu reduzieren und zu vernichten – wäre demnach eine unvermeidliche Folge dieser unabänderlichen Gegebenheit. So wird Rassismus zur unschuldigen Tochter von Mutter Natur (…). Doch Rasse ist das Kind des Rassismus, nicht seine Mutter. Und die Definition eines 'Volkes' hatte nie etwas mit Abstammung und Physiognomie zu tun, sondern immer mit Hierarchie."

Rassismus als Bestandteil der amerikanischen Gesellschaft

So glasklar durchdacht beginnt Ta-Nehisi Coates die Ansprache an seinen 15-Jährigen Sohn, um ihm zu erklären, wie das Land und seine Bewohner ticken und warum sie beide, als Schwarze, in diesem Land auf verlorenem Posten stehen. In Coates' Jugend, also in den 80er Jahren, herrschten in Baltimore, an der Grenze zu den Südstaaten, die Gesetze des Dschungels. Claims wurden abgesteckt, Selbstschutzmechanismen errichtet. Wenn der Einzelne nicht Mitglied in einer Gang war, dann war er verloren, schreibt Coates.

"Als ich in deinem Alter war, war mein Gehirn jeden Tag zu einem vollen Drittel damit beschäftigt, mit wem ich zur Schule ging, wie viele wir waren, wie wir dabei wirkten, wie oft ich lächelte, wen oder was ich anlächelte, wer mir die Faust bot und wer nicht – mit anderen Worten, ich praktizierte die Kultur der Straße, eine Kultur, die in erster Linie der Sicherung des Körpers dient."

Erziehung in einem gebildeten Elternhaus

Coates' Vater war wissenschaftlicher Bibliothekar an einer der größten Sammlungen zur afroamerikanischen Kultur und Geschichte, und er war Koordinator der Black Panther Party in Maryland. Das Elternhaus war gestopft voll mit Büchern, die Eltern lehrten ihn, alles zu hinterfragen und misstrauisch zu bleiben, und der Sohn verschlang die Bücher. Auf diesem Weg wurde Malcolm X., der ermordete Bürgerrechtler und radikale Kritiker und Gegner der gewaltlosen Integrationsstrategie Martin Luther Kings, zum Idol.

"Malcolm war der erste politische Pragmatiker, den ich kannte, der erste aufrichtige Mensch, den ich je gehört hatte. Er gab sich nicht damit ab, jenen Menschen, die sich für weiß hielten, ihre Überzeugungen zu erhalten. Wenn er wütend war, sprach er es aus. (…) Malcolm sprach wie ein freier Mann, wie ein Schwarzer, der über die Gesetze erhaben war, die unsere Phantasie erstickten. Ich identifizierte mich mit ihm."

Befreiung in einem besetzten Land

Coates fand sein Mekka, wie er es bezeichnet. Er studierte an der Howard-University, dem "Knotenpunkt der schwarzen Diaspora", im Zentrum von Washington D.C. – "Chocolate City" –, in unmittelbarer Nähe zur Staatsmacht wie zu "unserer Macht, Black Power". Es war sein Glück, ein Meilenstein auf seinem Weg zur Befreiung in einem besetzten Land.

"Das 'weiße Amerika' ist ein Syndikat, errichtet zum Schutz ihrer exklusiven Macht, unsere Körper zu beherrschen und zu kontrollieren. Manchmal ist diese Macht direkt wie bei Lynchmorden, und manchmal ist sie hinterlistig wie beim Redlining: schwarze Viertel werden ausgeblutet, indem Dienstleistungen vorenthalten und Preise künstlich erhöht werden. Doch wie auch immer sie aussehen mag, Vorherrschaft und Ausgrenzung sind ein zentrales Motiv für den Glauben an das eigene Weißsein; ohne sie bräuchten 'Weiße' nicht zu existieren."

Polizei als "Richter und Vollstrecker" zugleich

Heute hat Coates Panik vor der Polizei, für die Schwarze immer noch so etwas wie Freiwild sind. Coates schildert eine persönliche Begegnung, die für ihn glimpflich ausging; er listet die Toten auf, benennt die Freisprüche, beschreibt die Willkür gegen Schwarze im Land der Freiheit. Er sagt, dass die Gewalt der Polizei gegen Schwarze wie "eine Naturgewalt" von der Mehrheit hingenommen werde. Die Polizei sei "das Schwert der amerikanischen Bevölkerung", schreibt Coates, sie führten sich weniger als "Gesetzeshüter" auf, denn als "Richter und Vollstrecker" zugleich, in einer Uniform.

"In Wahrheit ist es so, dass die Polizei ein Spiegel Amerikas mit all seinen Wünschen und Ängsten ist, und was auch immer wir vom Strafrecht dieses Landes halten, man kann nicht behaupten, es sei von einer repressiven Minderheit durchgedrückt worden. Der Missbrauch, der daraus erwachsen ist – eine wuchernde Gefängnislandschaft, die wahllose Festnahme von Schwarzen, die Folter von Verdächtigen –, ist das Produkt eines demokratischen Willens. Die Polizei in Frage zu stellen bedeutet also, das amerikanische Volk in Frage zu stellen."

Selbst vor den qualmenden Resten des World Trade Centers lässt Coates sich nicht vom US-amerikanischen Patriotismus mitreißen, denn er kennt eine ganz andere Geschichte hinter den Mythen: den Sklavenhandel auf dem Grund des Finanzviertels.

"Ich dachte fortwährend daran, dass das südliche Manhattan für uns schon immer Ground Zero gewesen war. Dort hatten sie unsere Körper versteigert, in diesem verwüsteten, passend benannten Finanzviertel. Und einst gab es dort einen Friedhof für die Versteigerten. Auf einem Teil davon hatten sie ein Kaufhaus errichtet und dann versucht, über einem anderen ein Regierungsgebäude hochzuziehen. (…) Ich wusste, dass Bin Laden nicht der Erste war, der in diesem Teil der Stadt Terror ausübte."

Rassismus als Manifestation einer Klassengesellschaft

Coates zählt die Verbrechen auf, er nennt Namen, geht ins Detail, schildert Fall für Fall, wie Schwarze abgeknallt werden wie Hunde und die weißen Täter stets straffrei nach Hause gehen. Wie in einer Litanei hämmert Coates dem Leser ein ums andere Mal das Wort Körper (und natürlich die Verletzlichkeit des Körpers) um die Ohren, mehr als hundert Mal taucht das Wort im Text auf, weil Rassismus "eine zutiefst körperliche Erfahrung" sei.

Die Ghettos bezeichnet Coates als "Käfigviertel" und "staatlich verordnete Schlachtfelder", in denen Schwarze aufeinander losgehen. Er klassifiziert den Rassismus nicht nur als mörderische Ausgrenzung, sondern zugleich – kommt er zivilisiert daher – als Klassengesellschaft, die in alle Ewigkeit ein Oben und ein Unten zementiert. "Plünderung war das wesentliche Merkmal der Sklaverei", schreibt Coates. Und geplündert werde bis heute.

"Du und ich, mein Sohn, wir sind dieses 'Unten'. Das galt 1776. Das gilt auch heute. Es gibt kein sie ohne dich, und ohne das Recht, dich zu brechen, fallen sie zwangsläufig vom Berg, verlieren ihre Göttlichkeit und purzeln aus dem Traum. Und dann müssten sie sich überlegen, wie sie ihre Vorstädte auf etwas anderem bauen als auf menschlichen Knochen, wie sie ihre Gefängnisse nach etwas anderem ausrichten als einem menschlichen Viehhof, wie sie eine Demokratie unabhängig von Kannibalismus begründen."

Reparationen für das erlittene Unrecht der Schwarzen

In einem ergänzenden Aufsatz thematisiert Coates die Frage von Reparationen für das erlittene Unrecht der Schwarzen. Eine Debatte würde beginnen, ist sich Coates sicher, wollten sich die US-Amerikaner ernsthaft damit beschäftigen. Der Mythos vom american dream und Lehrmeister der Welt würde zerschlagen werden, das Lügengebäude um das Land der Freiheit und Demokratie entlarvt. Das Land könnte vom "Rausch der Überheblichkeit" geheilt werden, meint Coates, es könne zur "Heilung der amerikanischen Psyche" kommen und der "Vertreibung weißer Schuld".

"Die Idee von Reparationen ängstigt uns nicht einfach deshalb, weil wir vielleicht nicht in der Lage sein werden zu zahlen. Die Idee von Reparationen bedroht etwas viel Tieferes – Amerikas Erbe, Geschichte und Stellung in der Welt."

Coates hat ein dichtes, drängendes, ein beklemmendes und atemberaubendes Buch verfasst, es sei "die Frage meines Lebens", die er hier versuche zu beantworten. Angelehnt an James Baldwins berühmten Brief an den Neffen aus den 1960er Jahren hat der 40jährige Coates seinem 15jährigen Sohn hier bereits so etwas wie ein politisches Testament hinterlassen. Und vom Schriftsteller und Bürgerrechtler Baldwin, der 1948 nach Paris ging, wo Coates heute lebt, übernimmt der Journalist auch ein Zitat als Motto für ein Kapitel, in dem er Baldwins Aussage mehrfach aufgreift und paraphrasiert:

"Und brachten die Menschheit an den Rand der Auslöschung: weil sie denken, sie seien weiß."

"Rasse" als Etikett - dagegen wehrt sich Coates in seinem flammenden Brief. Der Journalist liefert eine unerbittliche, rücksichtslose Bestandsaufnahme dieses Überlegenheitswahns einer selbstgewissen weißen Mehrheit. Und weil dieser Text sehr persönlich verfasst ist, macht er sich angreifbar.

Liegt hier eine Angriffsschrift vor? Nein, es ist eher die Verteidigungsschrift eines Schwarzen, der auf verlorenem Posten steht und sich den Mund dennoch nicht verbieten lässt. Ta-Nehisi Coates' Buch ist mutig und verzweifelt, aus Angst geboren, von Trauer bestimmt und radikal in seinem Erkenntnisdrang. Ein Aufruf zum Wandel.