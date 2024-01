Gedichte, Lichtbilder



Barbara Köhler hat mit "Istanbul, zusehends. Gedichte, Lichtbilder" ein Buch gestaltet, das auf sehr sinnliche Weise ihr persönliches Sehen und Beschreiben der Stadt Istanbul zeigt. Es ist eine scheue Annäherung ohne Exotismus und Xenophobie. Einfach eine Begegnung mit Fremdem, die Barbara Köhler für sich zu ordnen versucht – auch wenn sie weiß, es wird Flickwerk bleiben. So sollte man dem Fremden begegnen.

Istanbul, zusehends Gedichte, Lichtbilder Autor: Barbara Köhler Verlag: Lilienfeld Verlag ISBN: 978-3-940357-48-9

Barbara Köhler erhält für den Lyrikband "Instanbul, zusehends" den mit 10.000 Euro dotierten Peter-Huchel-Preis 2016. Die Jury hob in ihrer Begründung hervor, Barbara Köhler sei eine "Liebeserklärung an eine Stadt gelungen, die ihr immer zugleich fremd und vertraut bleibt". Der Preis wird vom Land Baden-Württemberg und dem Südwestrundfunk für herausragende lyrische Neuerscheinungen vergeben. Die Preisverleihung ist am dritten April, dem Geburtstag Huchels, in Staufen im Breisgau. Dort war Huchel 1981 gestorben.

Die ersten Eindrücke Istanbuls

Die Dichterin Barbara Köhler hat als Stipendiatin im Frühjahr 2014 in Istanbul gewohnt, im touristischen Stadtteil Beyoğlu, dessen Einkaufsstraße in den Taksim-Platz mündet, genau dort, wo 2013 der Protest, nein, der Kampf gegen die Regierung Erdoğan stattfand. Als Barbara Köhler nur wenige Monate später sich ebendort mit Schreibblock und kleiner Digitalkamera durch die Straßen treiben ließ, fand gerade ein aggressiver Kommunalwahlkampf statt, flankiert von täglichen Polizeiaufgeboten mit Maschinengewehren und Wasserwerfern.

Im Hinterhof zu ihrer Wohnung drehte eine Technodisco sechs Nächte die Woche die Musik nach Mitternacht besonders laut auf. Im Café ihrem Schreibtischfenster gegenüber unterbrach der Inhaber zu den festgesetzten Zeiten das Kochen und Saftpressen, rollte einen kleinen Teppich aus und verneigte sich betend gen Mekka. Wohin sich wenden, wenn der Alltag so unterschiedliche Eindrücke bereit hält für die Fremde, die Lyrikerin aus Chemnitz, die das Leben seit längerem schon ins Ruhrgebiet, nach Duisburg verschlagen hat, - ja, wie sich verhalten einer Stadt wie Istanbul gegenüber, die ihr unabsehbares Ausmaß der scheuen Sprachmeisterin gleichgültig und gnadenlos vor Augen führt.

Eine Digitalkamera als Begleiterin

Barbara Köhler war in jenem Frühjahr zum ersten Mal in einem muslimisch geprägten Land, und Istanbul schien auf den ersten und auch auf die darauf folgenden Blicke eine Zumutung zu sein, der man etwas entgegenhalten musste. Die Dichterin entschied sich für eine kleine Digitalkamera. So von ihrer "Knipse" begleitet und beschützt, hat sie sich auf Streifzüge gewagt. Abends hat sie mit vom Sehen wunden Augen vor dem Rechner das geknipste und notierte Material ausgewertet und es auf der eigenen Sprach- und Bildachse neu für sich geordnet. Sichtbar wurden die vielen Augen der Großstadt und der eigene Blick. Eigentlich war sie zur falschen Jahreszeit dort. Es regnete oft. Die Frist von fünf Wochen war zu kurz, um einen Alltag zu etablieren und zu lang, um als Touristin durchzugehen, aber reichte aus, um in die entstehenden Texte am Rand der Bilder türkische Wörter einzuflechten, Reime zu erfinden und Wortvariationen, die überraschend Ängste und Wünsche beim Namen nennen. "Ich hab noch einen Koffer in Existanbul", schreibt sie, prägt Wörter wie Optimistanbul, Futuristanbul, Polizistanbul, Egoistanbul, Solistanbul und Touristanbul.

Entstanden ist in den fünf Wochen "Realistanbul", ein Lyrikband mit 23 gedichtnahen Texten und Fotos. Sprache und Bild streifen die fremde Welt und halten in Momenten größter Scheu bei den tausend Mustern dieser Stadt gern inne, um deren Einzigartigkeit aufzudecken mit der Frische des ersten Blicks: Wie tröstlich sind auf Köhlers Fotos die Straßengeflechte treppauf, treppab in Istanbul, die Warenanordnungen auf den Basaren. Sie sprechen einen an, im wahrsten Sinn des Wortes. Der Turm von Sesamkringeln auf der Schulter des Verkäufers, er ist nicht mehr Alltag, sondern Sensation, und aus drei Teegläsern sowie deren Konstellation zueinander liest die Lyrikerin die letzte Bewegung der Menschen, die soeben von hier aufgestanden und in der Menge verschwunden sind. Fremde Augen, ein kurzer Blick, was war das? Vielleicht ein Lebensglück?

Der Wunsch nach Innehalten

"Istanbul zusehends", so heißt dieses besondere Buch, diese besondere Beute, die Barbara Köhler, ohne bei der Ankunft ein Projekt vorgehabt zu haben, aus der Stadt am Bosporus mitgebracht hat. Deutlich spürt man in den Bildern den Wunsch nach Innehalten. Istanbul ist eine Mega-Stadt, ein Moloch, wäre da nicht der Bosporus mit seinen Fähren. Die Fähren – ein Verkehrsmittel wie bei uns Bus und Bahn - können für eine allein Streunende ein schwimmender Ruhepol sein, wenn die Mengen der Eindrücke zu Unmengen von Herausforderungen auswachsen droht. Ganze Tage hat Barbara Köhler auf diesen Fähren verbracht, vor allem auf der von Kabatas auf der europäischen Seite nach Kadiköy auf der asiatischen Seite.

Die Fahrt dauert 20 Minuten, ist aber eine Reise. Man trinkt auf langen gepolsterten Bänken Tee oder Sahlep, isst einen Sesamkringel und fühlt sich sogar im Regen eines Istanbuler Dunkelnachmittags geborgen. Hüzün. Aufgehobensein in einer tröstlichen Traurigkeit. Hüzün. Das Wort bereichert auch den Koran. Es kommt aus dem Arabischen und meint die Stimmung eines Einzelnen, aber auch die eines ganzes Kollektivs. Hüzün ist das Istanbulgefühl, sagt Orhan Pamuk.

Die kleine Wohnung, in der Barbara Köhler während ihres fünfwöchigen Aufenthalts wohnte, ist fünf Minuten nur vom "Museum der Unschuld" von Orhan Pamuk entfernt. Dort hat der wohl berühmteste lebende türkische Schriftsteller im Istanbuler Viertel Çukurcuma (Tschukur schuma) eine Unzahl von Gegenstände als Zeugen einer großen, glücklosen Liebe versammelt, bewahrt und ausgestellt. Diese Dinge bezeugen stumm-beredt die Traurigkeit Kemals, dessen Geschichte Pamuk im gleichnamigen Roman "Museum der Unschuld" erzählt.

Das eindrücklichste Arrangement im Museum ist ein Tableau aus Zigarettenkippen – um genau zu sein aus 4213 Stummeln – gleich beim Eingang, die – auf einer ausgebleichten Blümchentapete fixiert – von den 4213 Begegnungen Kemals mit seiner geliebten Füzün berichten, manche mit Lippenstiftspuren, manche mit scharfem Knick im Filter. "Wenn wir uns auf diese Dinge konzentrieren, fühlen wir in unserem gebrochenen Herzen die Ganzheit der Welt und nehmen unsere Schmerzen an" schreibt Pamuk zum Konzept seines Museums der unschuldigen Dinge.

Gilt diese Erkenntnis auch für Barbara Köhler? Sie materialisiert mit dem Sammeln, Aufsammeln von Bildern und Sprache keinen Liebesschmerz, aber etwas anderes, nicht weniger Delikates, die eigene Zerbrechlichkeit. Und sie vertraut letztendlich darauf, dass aus der ersten Konfusion eine poetische Kraft erwachsen kann. "Scherben, Scherben", schreibt sie, "Zerstörtes, Zusammengesetztes, Flickwerkwerk, das Bleibende: in Erinnerung."