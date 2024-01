Aus dem Französischen von Annika Wisniewski



Fabien Toulmé wurde 1980 in Orléans geboren, studierte Bauingenieurwesen und arbeitete in diversen südamerikanischen Ländern. Heute lebt er als Comic-Zeichner in Aix-en-Provence. In seiner ersten Graphic Novel mit dem Titel "Dich hatte ich mir anders vorgestellt" berichtet er von seiner schwierigen Annäherung an seine behinderte Tochter. Ein warmherzig erzähltes und liebevoll gezeichnetes Buch.

Dich hatte ich mir anders vorgestellt... Aus dem Französischen von Annika Wisniewski Autor: Fabien Toulmé Verlag: avant-verlag ISBN: 978-3-945034-34-7

"Es ging uns gut"

Ein Paar sitzt auf einer Parkbank in einem Pariser Vorort. Auf dem Spielplatz tummeln sich Kinder, darunter eins mit Down-Syndrom. Der Mann findet es hässlich und kann nicht verstehen, dass es Kinder mit Down-Syndrom heute überhaupt noch gibt, bei all den Untersuchungen, die in der Schwangerschaft gemacht werden. Seine brasilianische Frau ist mit dem zweiten Kind im sechsten Monat schwanger und hat gerade die Auskunft erhalten, alles sei in bester Ordnung. Am rechten unteren Rand des Bildes steht denn auch, so nebenbei, wie man Selbstverständliches mitteilt: "Es ging uns gut."

Es wird dem Paar nicht mehr lange gut gehen, denn als Julia zur Welt kommt, stellt sich heraus, dass sie Trisomie 21 hat, also das Down-Syndrom.

Eine Achterbahn der Gefühle

Fabien Toulmé erzählt in diesem Buch seine eigene Geschichte, und weil er Comic-Zeichner ist, erzählt er sie in Bildern. Trotz seines reduzierten Strichs gelingen ihm ausdrucksvolle Gesichter, und es ist offensichtlich, dass dieser Vater, der seine behinderte Tochter zunächst nicht annehmen kann, eine Achterbahn der Gefühle durchlebt.

Als er seine Tochter im Inkubationsraum zum ersten Mal sieht, stellt er fassungslos fest: "Sie sieht aus wie eine Fleischroulade." Obwohl das Klinikpersonal ihm versichert, alles sei in Ordnung, ist Fabien davon überzeugt, einen "Mongo" gezeugt zu haben – eins von diesen hässlichen Wesen, die er schon als kleiner Junge gehänselt hat.

Als endlich die Diagnose "Trisomie 21" feststeht, weint Fabian erst einmal tagelang, und dann kommt die Wut. Sie kommt in Bildern, in denen er sich als gewaltigen Muskelprotz sieht, der Krankenschwestern und Ärzte in seiner Faust zermalmt, gegen seine Frau Patricia wütet und gegen sich selbst.

Dann auch noch eine Herzoperation

Weil Julia zudem mit einem Herzfehler zur Welt gekommen ist, muss sie operiert werden; der inzwischen in den Bildern wieder auf menschliches Maß zurückgeschrumpfte Vater beugt sich über ihr Bett und wünscht sich, die Tochter möge die Operation nicht überleben, damit der Albtraum ein Ende habe.

Die Aufrichtigkeit und anrührende Schutzlosigkeit, mit der Fabien Toulmé seine Gefühle offenbart, machen dieses Buch so wertvoll für Betroffene – und so bezaubernd für alle anderen Leser, die mitverfolgen, wie die behinderte Julia das Leben der jungen Eltern komplett verändert. Diese werden routiniert durch die medizinischen Institutionen geschleust – Kardiologe, Psychologin, Genetikerin -, nehmen an dem peinlichen Treffen eines Vereins für die Integration von Menschen mit Down-Syndrom teil und machen ihre Erfahrungen mit der Umwelt.

Da wird Patricia im Supermarkt von einer betulichen Alten ungefragt darüber informiert, dass es reine Zeitverschwendung sei, solchen Kindern das Lesen beizubringen. Und am Strand ergreift eine Mutter mit ihrem in Anführungszeichen "normalen" Kind die Flucht, als wäre Julias Trisomie 21 ansteckend. Inzwischen aber haben Patricia und Fabien ihre Tochter längst lieben gelernt, auch dank ihrer älteren Tochter Louise, die überglücklich ist, Julia als Schwester zu haben.

Annäherung als allmählicher Prozess

Fabien Toulmé zeigt die Annäherung an die behinderte Tochter als einen allmählichen Prozess. Anfangs weigert sich der Vater, Julia überhaupt in den Arm zu nehmen; eines Abends dann badet er sie, und das ist vielleicht das schönste Kapitel mit Bildern in sanftem Malvenrosa, viel wortlosem Gekicher und Geplansche. Fabien Toulmé klärt auch über die Ursachen des genetischen Defekts auf. Bei Menschen mit Trisomie 21 ist das 21. Chromosom dreimal statt zweimal vorhanden, und was als Erklärung abstrakt klingt, wird in Fabien Toulmés Zeichnungen sofort plausibel.

Auch wenn die Eltern sich fragen, ob sie ihre Tochter genug fördern, und wenn die Sorgen um die Zukunft sich nicht verdrängen lassen, hat Julia Stabilität in das Leben des unruhigen Paares gebracht. Diese Graphic Novel ist so humorvoll und warmherzig erzählt und liebevoll gezeichnet, dass auch Leser, die vom Thema nicht betroffen sind, ihre Freude daran haben werden.