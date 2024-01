Der Holocaust und warum er sich wiederholen kann | Aus dem Englischen von Ulla Höber, Karl Heinz Siber und Andreas Wirthensohn



Über den Holocaust wurden ganze Bibliotheken geschrieben. Überwiegend sind es Werke der Erinnerung. Timothy Snyder geht weiter, möchte dem Grundsätzlichen nachspüren. Er macht dabei die Zerstörung staatlicher Strukturen als einen wichtigen Faktor bei der Durchführung des Holocausts aus. Diese These wird für Diskussionen sorgen. Nicht nur deshalb ist es ein lesenswertes, anregendes Buch.

Black Earth. Der Holocaust und warum er sich wiederholen kann Aus dem Englischen von Ulla Höber, Karl Heinz Siber und Andreas Wirthensohn Autor: Timothy Snyder Verlag: C.H. Beck Verlag ISBN: 978-3-406-68414-2

Hitlers ökologisch-biologistisches Weltbild

Wenn Timothy Snyder mit "Black Earth" ein weiteres Buch über den Holocaust vorlegt, geht es ihm um Verständnis, gedankliche Durchdringung des Unfassbaren, so dass dessen Logik deutlich wird.

Zu Beginn zeichnet Snyder in aller Schärfe Hitlers ökologisch-biologistisches Weltbild nach: Der Erdball hat demnach begrenzte Ressourcen, um die ein unerbittlicher Verteilungskampf stattfindet: "Eden war kein Garten, sondern ein Schützengraben", schreibt er pointiert. Als Schlange im blutigen Paradies firmiert "der Jude", der seine schwächenden Botschaften einflüstert: Mitleid, Moral, Humanität.

Aufgabe der Politik war die Rückkehr in den Naturzustand des Schützengrabens. Ungeachtet seiner satanischen Philosophie war Hitler aber auch von der Angst vor der deutschen Hausfrau getrieben: Die verlangte immer mehr Wohlstand. Da das angestammte Territorium nach Auffassung Hitlers zu knapp bemessen war, um die Deutschen üppig zu ernähren, musste Lebensraum im Osten erobert werden. Diesem Gedankengebäude drohte die Falsifizierung durch – die Agrarwissenschaft:

"Hitler wusste nur zu gut, dass die Agrarwissenschaft die Logik seines Systems ganz besonders bedrohte. Wenn die Menschen in die Natur eingreifen und mehr Nahrung produzieren konnten, ohne über mehr Land zu verfügen, dann brach sein ganzes System zusammen. Deshalb leugnete er die Bedeutung dessen, was vor seinen Augen geschah, die Wissenschaft von dem, was man später als Grüne Revolution bezeichnen sollte."

Der Holocaust umfasst mehr als Auschwitz

Stattdessen übertrug Hitler die allgegenwärtigen Phantasmen der Kolonisierung auf die fruchtbare "schwarze Erde" der Ukraine. Im kolonialen Wettstreit war Afrika für Deutschland verloren, aber "Afrika als Denkfigur" ließ sich auf Osteuropa übertragen – mit der entsprechenden Degradierung der dort lebenden Menschen zu "Eingeborenen".

Schon 1941, im ersten halben Jahr des Russlandkriegs sind eine Million Juden an Gruben erschossen worden – durchaus ohne bürokratischen Masterplan. Danach kam das improvisierte Töten mit LKW-Abgasen, bevor schließlich die Gaskammern in Auschwitz den Betrieb aufnahmen. Deshalb stört sich Snyder an der Festschreibung von Auschwitz als zentralem Symbol für den Holocaust.

"Auschwitz ist auch deshalb zur geläufigen Kurzformel für den Holocaust geworden, weil der Massenmord an den Juden damit in gewisser Weise mythologisiert und reduziert und so von menschlichen Entscheidungen und Handlungen abgekoppelt wird. Beschränkt man den Holocaust auf Auschwitz, lässt er sich von den meisten davon betroffenen Nationen und von den Landschaften, die er veränderte, isolieren. Auschwitz, ein deutsches Wort, das ein Stück Territorium bezeichnet, das vor und nach dem Krieg in Polen lag, wirkt nicht wie ein tatsächlicher Ort. Er ist von einem geistigen wie physischen Stacheldraht umgeben. Wenn wir das Wort "Auschwitz" hören, denken wir an das industrialisierte Töten, an die gnadenlose Bürokratie oder gar an den Endpunkt der Aufklärung."

Nicht Bürokratie, sondern Beseitigung von Bürokratie tötete die Juden

Für irreführend hält Snyder auch die verbreitete Vorstellung vom Dritten Reich als einem allmächtigen Staat, der seine Bürger bürokratisch katalogisierte, unterdrückte und auslöschte. Die zentrale These seines Buches lautet: Die gezielte Zerstörung von staatlichen Strukturen sei entscheidend für die Durchführung des Holocaust gewesen. Also pointiert gesagt: nicht ein Zuviel, sondern ein Zuwenig an Bürokratie.

Ein erstes Modell des kollabierenden Staates bietet ihm der Anschluss Österreichs im Jahr 1938. Im kurzen Moment der "Staatslosigkeit", dem kleinen Zeitfenster der Anarchie gab es einen Ausbruch der Gewalt gegen Juden, wie ihn das Dritte Reich bis dahin nicht erlebt hatte. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde Polen dann nicht besetzt wie später Frankreich, es wurde ausgelöscht, durchgestrichen, als hätte es nie existiert – ein Stück Erde wie eine Siedlerkolonie, auf der undefinierte Wesen wohnen. Solche Gebiete werden leicht zur Todeszone.

"Staatsangehörigkeit bedeutet im modernen Staat Zugang zur Bürokratie. Bürokratie steht im Ruf, die Juden ermordet zu haben: der Wahrheit viel näher kommt man mit der Behauptung, dass es gerade die Beseitigung von Bürokratie war, die Juden tötete. Solange die staatliche Souveränität gewahrt blieb, galten auch die Grenzen und Möglichkeiten, über welche die Bürokratie bestimmte. In den meisten Ämtern wird die Zeit verlangsamt, werden die Angelegenheiten geprüft… Die Bürokratien außerhalb Deutschlands zeigten zudem die typischen Tendenzen, die Verantwortung weiterzureichen, auf klare Anweisungen von übergeordneten Instanzen zu warten sowie auf klaren Vorgaben und Formalitäten zu beharren. Viele dieser Dinge, die Bürokratien im Alltagsleben so langweilig machen, konnten für Juden das Überleben bedeuten."

Snyder kann seine Grundthese eindrucksvoll belegen, indem er die Menschenvernichtung in allen eroberten Staaten Europas vergleicht. Warum überlebten in Dänemark 99 Prozent der Juden, während in Estland 99 Prozent ermordet wurden? Unterschiede in der antisemitischen Einstellung der Bevölkerung spielten kaum eine Rolle. Entscheidend sei vielmehr die "Zerschlagung der höheren Verwaltung und der politischen Elite" gewesen, und zwar – in den baltischen Staaten, in Ostpolen, in Teilen der Ukraine und Weißrusslands – gleich mehrfach hintereinander. Zunächst von den Sowjets, die 1939/40 diese Gebiete besetzten, etwa 300.000 Menschen ermordeten und Millionen deportierten; danach von den Deutschen. Diese Machtwechsel nahmen den Juden die Staatsbürgerschaft und machten sie völlig rechtlos, und bei der einheimischen Bevölkerung erzeugten sie die Neigung zur doppelten Kollaboration.

Die Rolle der Kollaboration

Zu den eifrigsten Mördern gehörten oft diejenigen, die zuvor zum Sowjetkommunismus übergelaufen waren, die dann wieder die Seiten wechselten und die frühere Willfährigkeit vergessen machen wollten. Diese Mechanismen der Kollaboration, diese Übergänge, in denen der Mord zu einer Art Transaktion wird, beschreibt Snyder mit einer bisher unerreichten Eindringlichkeit und Präzision.

"Für die meisten Sowjetbürger war die Gleichsetzung von Juden und Kommunismus sehr bequem, weil sie die sowjetische Geschichte ethnisch uminterpretierte und so die meisten Bürger der Sowjetunion von jeder Mitschuld an sowjetischen Praktiken entlastete. Egal wo in der Sowjetunion die deutschen Eroberer ankamen, das Ergebnis war im Grunde immer dasselbe: die massenhafte Ermordung der noch verbliebenen Juden, geplant von den Deutschen, aber durchgeführt unter wesentlicher Mithilfe von Angehörigen aller sowjetischen Völkerschaften. Der Mythos vom jüdischen Bolschewismus separierte die Juden von allen anderen Sowjetbürgern – und viele Sowjetbürger von ihrer eigenen Vergangenheit."

Snyder schafft es, scheinbar geläufige historische Zusammenhänge in neuem Licht zu zeigen. Oft geht er dabei von ungewohnten Fragestellungen aus: Warum hat das Dritte Reich, anstatt Polen zu überfallen, nicht lieber mit dem polnischen Staat kooperiert? Immerhin gab es erhebliche Gemeinsamkeiten: den Antisemitismus und die Frontstellung zur Sowjetunion. Auf die alte polnische Angst vor den Russen hätte man bauen können.

Tatsächlich hat die nationalsozialistische Außenpolitik lange eine Einigung mit Polen zu erzielen versucht, was Anfang 1939 schließlich scheiterte. Die unüberwindbaren Differenzen, so Snyder, waren in einer konträren Grundausrichtung begründet: Die Politik von Hitler-Deutschland war "rekolonial", sie strebte ein deutsches Welt-Imperium an. Polen dagegen hatte ein "dekoloniales" Selbstverständnis; es war von den benachbarten Großreichen immer wieder bedrängt und zerschlagen worden. Großreiche waren im polnischen Verständnis ungerecht und sollten von kleineren Nationalstaaten abgelöst werden.

Die Stunde von Polens nationaler Wiedergeburt war 1918; für Deutschland war 1918 nicht weniger mythisch, allerdings mit der stärksten Negativaufladung: als Jahr der traumatischen Kriegsniederlage und Beginn eines ungerechten Friedens. "Das Ende des Ersten Weltkriegs war für Deutschland eine Katastrophe und für Polen so etwas wie ein Wunder", schreibt Snyder. Allein seine Darstellung des deutsch-polnischen Verhältnisses bietet großen Erkenntnisgewinn.

Die mögliche "Wiederholung" eines Holocausts bleibt eine schwache These

Timothy Snyder gehört inzwischen zum Beraterstab von Präsident Obama. In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass sich "Black Earth" auch gegen eine fatale amerikanische Illusion richtet: Dass die Destabilisierung und Zerstörung missliebiger Staatsordnungen (wie im Irak oder Syrien) freiheitliche Ordnungen hervorbringe wie in Westdeutschland nach 1945. Das war jedoch ein Sonderfall, der von der wirklichen Lehre aus Weltkrieg und Holocaust abgelenkt habe: der verheerenden Dynamik in staats- und rechtslosen Zonen.

Diese Lehre vermittelt "Black Earth" nun überzeugend als Warnung für die Zukunft. Trotzdem bleibt das letzte Kapitel, das sich auf zwanzig Seiten der möglichen "Wiederholung" eines Holocausts in anderen Kontexten widmet, unbefriedigend. Verschwörungstheorien in Putins Russland, die Kollision von steigernder Wohlstandserwartung und Versorgungsunsicherheit in China, schließlich die Prognose von Klimakriegen – Snyder skizziert hier ebenso vage wie geläufige Bedrohungsszenarien, die den plakativen Anspruch des Untertitels einlösen sollen. Die Stärken dieses klugen, anregenden und vorzüglich geschriebenen Buches liegen anderswo.