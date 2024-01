Aus dem Englischen von Isabel Bogdan



Jane Gardam erzählt nicht nur die Lebensgeschichte eines "untadeligen Mannes", sondern nebenbei auch ein Stück Geschichte des britischen Empires. Dies geschieht bei einer melancholische Grundhaltung mit viel Witz und großem psychologischen Einfühlungsvermögen. Was wie eine possierliche Genregeschichte über blumenumrankte britische Lebensart beginnt, verwandelt sich im Seitenumdrehen in eine handlungsreiche von Klugheit und Empathie durchtränkte große Betrachtung über das Leben mit seinen unaustilgbaren Schmerzen, Kämpfen und Widersprüchen.

Ein untadeliger Mann Aus dem Englischen von Isabel Bogdan Autor: Jane Gardam Verlag: Hanser Berlin ISBN: 978-3-446-24924-0

Auf den ersten Blick herrscht im Leben von Edward Feathers die schönste Ruhestandsordnung: In den heiligen Hallen des britischen Justizwesens wundert man sich, dass er noch lebt und raunt ihm anerkennende Worte hinterher; sein Ruhesitz in Dorset ist groß genug, damit das Wohnhaus von der Landstraße aus unsichtbar bleibt; und obwohl er auf die achtzig zugeht, verkörpert der einstige Kronanwalt nach wie vor den perfekten Gentleman. Doch seitdem seine allseits geschätzte Frau Betty beim Tulpenpflanzen plötzlich tot umfiel, wird der Frieden in der Lebensabendidylle brüchig und die Furien der Erinnerung beginnen zu rumoren.

Überhaupt kommen im Fall von Jane Gardams Roman "Ein untadeliger Mann" eine beachtliche Menge von Lebensjahren zusammen, sowohl diesseits wie jenseits der Buchdeckel. Denn als 2004 die Originalfassung unter dem Titel "Old Filth" in London erschien, war die Verfasserin mit 76 Jahren nicht viel jünger als ihr Held. Und sie musste ganze 87 werden, bis sie mit der Übersetzung dieses Romans nun ihr spätes deutsches Debüt begehen konnte.

Doch obwohl "Ein untadeliger Mann" im Schaffen von Jane Gardam zu den Spätwerken zählt, zeigt sich die Autorin hier auf prächtigen Höhen der erzählerischen Kunst. Ganz abgesehen davon, dass mit der Geschichte von Edward Feathers zeitlich und geographisch wahrlich ein weites Feld ausgemessen wird.

Der Roman blättert nämlich nicht nur die Lebensgeschichte eines britischen Gentlemans von klassischem Format auf, sondern liefert zugleich einen hochinteressanten Nachtrag zu einem besonderen Aspekt der Psychohistorie des britischen Empires. Denn Edward Feathers verkörpert ein Schicksal, das für viele Vertreter der britischen Kolonialherrschaft typisch war: Er gehört zu den sogenannten Raj-Waisen, denen die Autorin ihren Roman auch gewidmet hat. Gemeint sind damit die Kinder britischer Kolonialbeamter, die im Einschulungsalter von ihren Eltern getrennt wurden, um im Mutterland eine standesgemäße Ausbildung zu erhalten.

Im Falle von Edward Feathers gestaltete sich dieser Wechsel besonders traumatisch, wie die Autorin in knapp skizzierten doch eindringlichen Bildern deutlich macht. Die Mutter starb bei der Geburt und der labile, zwischen Strenge und Verkommenheit wankende Vater gab den Sohn in eine Familie aus dem nächsten Dorf. So verbrachte der kleine Edward die ersten Jahre seines Lebens in einem malayischen Langhaus zusammen mit den Kindern der Einheimischen, von deren Sprache er mehr lernte als vom Englischen. Mit diesem Paradies war es für ihn zu Ende, als er zum Schulbesuch nach England geschickt wurde und gemeinsam mit einigen seiner Cousinen in die Obhut einer bösartigen Pflegemutter geriet. "Ich wurde, nachdem ich viereinhalb war, nicht mehr geliebt", konstatiert Edward am Ende seines Lebens lapidar.

Trotzdem blieben ihm Erfolge und glückliche Jahre nicht versagt. Er wurde Jurist und machte eine ebenso glänzende wie gewinnbringende Karriere als Kronanwalt in Hongkong. Daher sein selbstironisch akzeptierter Spitzname Old Filth, ein Akronym des Satzes "Failed in London, try Hong Kong" - Wer in London scheitert, probiert es in Honkong.

Zeit seines Lebens war Edward Feathers also ein tadelloser Darsteller seiner privaten und beruflichen Rollen, dennoch aber blieben die wunden Punkte, die er mit sich herumtrug, präsent.

Als die Ordnung seines Ruhestandes Risse bekommt, brechen die ungelösten Fragen und verkapselten Schmerzen wieder hervor. Der alte Herr macht sich auf den Weg, um Antworten zu finden und ein paar Heimlichkeiten aufzuklären. Auf einer tragikomischen Odyssee mit seinem antiken Mercedes steuert er alte Gefährtinnen, Freunde und Schauplätze an. Mit meisterlicher Geschmeidigkeit blendet die Erzählung dabei immer wieder zurück zu den Schlüsselerfahrungen und Wendepunkten seines Lebens: in die Schul- und Studienzeit, zu den im Zweiten Weltkrieg gefallenen älteren Freunden, zu einer vom Kriegsverlauf gestoppten Schiffsreise nach Asien, zum Dienst in der Wachmannschaft von Queen Mary und zu jenem Tag, an dem ein paar gequälte Kinder einen Mord begingen.

Es ist erstaunlich, mit welcher Leichtigkeit Jane Gardam das Psychogramm ihres Helden mit den überaus plastischen historischen Szenen verwebt. Vor allem versteht sie es souverän und schlichtweg brillant, ohne jene verbohrte Ausführlichkeit, mit der heute viele andere zu prunken versuchen, das Wesentliche auf den Punkt zu bringen und dennoch Raum für die Entfaltung von Figuren, Schauplätzen und atmosphärischen Stimmungen zu schaffen.

Jane Gardams "Ein untadeliger Mann" ist ein großartiger Roman. Er beginnt wie eine possierliche Genregeschichte über blumenumrankte britische Lebensart und verwandelt sich im Seitenumdrehen in eine handlungsreiche von Klugheit und Empathie durchtränkte große Betrachtung über das Leben mit seinen unaustilgbaren Schmerzen, Kämpfen und Widersprüchen. Jedenfalls ist nach Abschluss der Lektüre dieses ersten auf deutsch erhältlichen Buches von Jane Gardam sogleich mit schweren Entzugserscheinungen zu rechnen. Glücklicherweise sollen weitere Übersetzungen ihrer Werke folgen.