Übersetzt von Larissa Bender



Die syrische Journalistin ging 2011 noch mit auf die Straße, um gegen das Assad-Regime zu protestieren. Unter dem Titel "Schrei nach Freiheit" hat sie darüber berichtet.



Dann musste sie fliehen, kehrte aber 2012/13 mehrfach in ihre Heimat zurück, und zeichnet in ihrem neuen Buch erschütternde Bilder eines Landes, das zusehends im Chaos versinkt, in dem Folter und Mord zum Alltag gehören und Frauen hilflos versuchen wenigstens für ihre Kinder ein Stück Normalität herzustellen.



Wer wissen will, warum Menschen aus Syrien fliehen, sollte dieses Buch lesen.

Buchcover - Samar Yazbek: Die gestohlene Revolution. Reise in mein zerstörtes Syrien www.hanser-literaturverlage.de - Die gestohlene Revolution. Reise in mein zerstörtes Syrien Übersetzt von Larissa Bender Autor: Samar Yazbek Verlag: Nagel & Kimche Verlag ISBN: 978-3-312-00672-4

ll

Wolfram Wessels im Gespräch mit Claudia Kramatschek

Wolfram Wessels: Syrien. Die USA fliegen Angriffe auf den sogenannten Islamischen Staat, Russland bombardiert die von der Opposition gehaltenen Gebiete und das Regime um Präsident Assad terrorisiert sein Volk mit Fassbomben. Die Karten mit den Frontlinien gleichen Flickenteppichen; wer da eigentlich gegen wen kämpft, mit welchen Absichten und Zielen ist kaum noch zu ermitteln. Inzwischen gibt es einige Bücher, die versuchen Orientierung zu geben und ein bisschen die Dinge zu ordnen.

Das eine Buch stammt von Samar Yazbek, einer syrischen Journalistin, die inzwischen im Pariser Exil lebt und ihre Chronik der Revolution von 2011 fortsetzt, die sie mit "Schrei nach Freiheit" begonnen hatte. Für ihr neues Buch, "Die gestohlene Revolution", war sie 2012/2013 mehrfach in ihrer Heimat.

Der deutsche Nahostexperte Daniel Gerlach versucht zu erklären, was das eigentlich ist, das "syrische Regime" von Assad und wie es funktioniert.

Samar Yazbek erzählt erschütternde Geschichten von Folter, Mord und Vergewaltigungen, manches ist kaum zu ertragen beim Lesen. Ich habe mich gefragt, wie konnte sie sich sowas antun, was war ihre Motivation? Sie ist ja dreimal eingereist und hat die Grenze überwunden, von der Türkei aus.

Claudia Kramatschek: Samar Yazbek ist Syrerin und ihre große Hoffnung ist, dass Syrien, oder dass der Kampf um Syrien nicht doch, obwohl es eigentlich danach aussieht, wirklich verloren sei. Der Titel "Gestohlene Revolution" gibt uns ja einen ganz wichtigen Hinweis auf ihre Motivation.

Sie hat die Revolution und den Kampf des Volkes um ein würdiges Leben mit ihrem Buch "Schrei nach Freiheit" begleitet. Und nun schildert sie wie diese Revolution "gestohlen" worden ist, von den radikal-islamistischen Kräften in ihrer Heimat.

Das Buch ist – ich gebe Ihnen da Recht – erst mal wirklich Hardcore-Lektüre. Wir folgen ihr bei den Grenzübertritten, das Motiv des Grenzüberschreitens ist ein ganz wichtiges Motiv. Auch das liefert schon einen programmatischen Hinweis. Grenzüberschreitend ist dieses Buch nämlich tatsächlich auch bei der Schilderung und Beschreibung des Sterbens und dem Leiden der Zivilbevölkerung. Das führt sie uns wirklich vor Augen. Wir denken ja immer das zu wissen, aber wir wissen dann doch nicht, was das für ein Volk heißt: im Zustand des Krieges, der Bombardierung, der täglichen Gewalt, des täglichen Tötens zu leben. Ein Leben, wo man durch Wohnungen laufen muss, weil Heckenschützen die Straßen dominieren; ein Leben, wo Frauen vergewaltigt werden, wo Frauen entführt werden, ein Leben, wo Kinder auf der Straße spielen, der Tod aber eigentlich in jeder Sekunde die Menschen ereilen kann.

Es ist gleichzeitig auch – so lese ich es zumindest – eine Hommage an all die Männer, die sich der Freien Syrischen Armee angeschlossen haben, eine Hommage an die Kämpfer. Und da macht sie uns ganz klar: auch das sind eigentlich Menschen wie Sie und ich, Männer, die einst friedvoll auf der Straße demonstriert haben, um nicht mehr Sklaven des Systems der Regierung, des Regimes Assad zu sein, und die nun aber gezwungen sind, aufgrund der Entwicklung, zu töten, um wieder irgendwann ein friedvolles Leben als Syrer leben zu können. Und diese Spirale der Gewalt, die versucht sie zu verstehen, das Böse, das sich Bahn gebrochen hat in ihrer Heimat.

Sie reist ja aber nicht nur dorthin, um diese Situation zu beschreiben, sondern sie hat auch konkrete Absichten. Das erfährt man aber nicht so ganz genau. Es geht, glaube ich, um irgendein Frauenprojekt, das sie da verfolgt. Habe ich das nicht ganz verstanden, oder ist da wirklich eine kleine Lücke?

Das Motiv der Frauen, das ganz am Anfang aufgeführt wird, das zieht sich wie ein roter Faden im Hintergrund durch das Buch. Es gibt ganz wunderbare Schilderungen, wie es besonders die Frauen sind, die mit einer unglaublichen Resilienz und mit bewunderungswürdiger Kraft, vor der sie auch selber fassungslos stehen, immer wieder versuchen, Alltag aufzubauen inmitten der allumfassenden Zerstörung. Wir kennen das auch aus anderen Schilderungen von Kriegen, nicht nur im Nahen Osten, sondern auf der ganzen Welt.

Für mich hängengeblieben ist ein Bild, in dem sie auf eine Frau trifft, eine junge Frau, die ihr sagt: "Ja, ich möchte gerne einen Schönheitssalon errichten" und sie fragt sich: Wie kann man eigentlich einen Schönheitssalon aufbauen wollen in einem Land, indem geschossen, gemordet, getötet wird? Aber ich glaube, genau das ist ein ganz wichtiges Indiz dafür, dass auch in solch einem Land der Wunsch nach Leben fortbesteht, und dass mit aller Macht versucht wird, die Normalität aufrecht zu erhalten, und dass die treibende Kraft dahinter die Frauen sind.

Was sie deutlich beschreibt, ist, wie die gesellschaftliche Revolution von 2011, die dann gestohlen wurde, zu einem Glaubenskrieg wurde. Wie konnte das passieren? Wie haben die Menschen das dort erlebt?

Wie das passieren konnte, darüber lässt sie sich gar nicht so sehr aus. Vor ein, zwei Jahren sagte mir Samar Yazbek in einem Interview, dass für sie diese Verwandlung, diese Explosion einer einst friedvollen Revolution in einen nihilistischen Exzess des Tötens, unterfüttert von der Kraft der Religion, von außenstehenden Kräften in das Land hineingetragen worden ist.

Wir haben natürlich die Al-Nusra-Front, sie trifft auch deren Anführer. Wir haben die Ahrar-al-Scham-Bewegung, auch deren Anführer trifft sie. Und sie macht ganz klar: sie als Alawitin ist in dem Staat, den diese beiden islamistischen Kräfte aufbauen wollen, ebenso wie die Christen, absolut unerwünscht. Sie begibt sich da auch sehr stark in Gefahr. Also: ganz stark für sie sind die Kräfte von außen, fremde Kräfte, die ihrer Wahrnehmung nach in diesem Land eigentlich nichts zu suchen haben.

Ihr Apell, das war so mein Eindruck, war bei diesen religiös motivierten Konflikten, dass sie daran appelliert: "Lasst uns doch daran denken, dass wir alle Syrer sind, egal welche Religion wir haben. Und wenn wir das schaffen, dann können wir irgendwie eine Lösung finden."

Daniel Gerlach sagt in seinem Buch: Das kann eigentlich nicht funktionieren, weil es gar keinen syrischen Staat gibt. Und der Appell an die Syrer ist sinnlos, weil es die Syrer eigentlich gar nicht gibt. ll



Richtig. Beide, sowohl Samar Yazbek als auch Daniel Gerlach diagnostizieren einen zersplitterten Staat. Daniel Gerlach aber geht in seiner Diagnose noch wesentlich weiter als Samar Yazbek. Samar Yazbek verabschiedet sich schon von ihrer Heimat, sie sagt: "Das Land, in dem ich einst zuhause war, das gibt es nicht. Also ich muss wohl wahrscheinlich im Exil bleiben."

Daniel Gerlach sagt ganz klar: "Dieser Staat ist zersplittert und das syrische Regime hat einen Staat errichtet, der sich eigentlich gar nicht Staat nennen kann." Samar Yazbek sieht vielleicht noch drei Fronten: hier das syrische Regime, dort die islamistischen Kräfte und an dritter Stelle die Freie Syrische Armee – wie auch immer sie sich zusammensetzt. Daniel Gerlach sagt: "Dieses System, diese Unterscheidung, die funktioniert gar nicht mehr, das ist eine Illusion." Er sagt: ISIS oder IS und das syrische Regime sind von ihrer Natur her einander sehr ähnlich und sie koexistieren und sie kooptieren.

Sein Buch versucht herauszufinden: Was sind die Herrschaftstechniken des syrischen Regimes? Was ist und wie funktioniert dieses System? Und ein ganz wichtiges Moment in seiner Schilderung des syrischen Regimes oder dessen Funktionsweise ist: "Das ist ein Regime, darin ähnelt es eben IS, das behauptet ein Staatsgebilde zu sein, seine Bürger also schützt, protektioniert, aber gleichzeitig die Bürgerrechte komplett unterhöhlt, indem es soweit geht, zur eigenen Machterhaltung alles zu töten, was sich dem in den Weg stellt."

Und er geht noch einen Schritt weiter, wenn er sagt: Eine Kraft wie ISIS ist eigentlich der perfekte Gegner für so einen Staat, denn dieser Staat wird genau diese Zersplitterung, auch durch die ausgespielte Karte des Konfessionalismus, immer als Vorwand nehmen, um zu sagen: ich bin der einzige Schlussstein, der in diesem zersplitternden Staat, den er ja selber zersplittert, Garantie und Sicherheit bietet.

Die Frage ist natürlich: wo kann internationale Politik und Hilfe dann ansetzen? Denn dass da ein Bedürfnis besteht, das hat auch Samar Yazbek deutlich gemacht, indem sie mehrfach Menschen zitiert, die sagen: "Die Welt will ja gar nicht wissen was hier passiert und wir warten eigentlich auf Hilfe." Aber wo könnte sie denn ansetzen? Liefert da Gerlach Hinweise?

Ja, Samar Yazbek sagt am Ende: "Die Welt schaut zu, die Welt schaut vor allen Dingen auf IS, aber nicht auf Assad." Damit sagt sie ganz klar, sie sagt es nicht deutlich, sie sagt es zwischen den Zeilen: "Jemand wie Baschar al-Assad muss beseitigt werden." Das kann man zwischen den Zeilen so verstehen.

Daniel Gerlach macht uns, als Westler, ganz klar: Sich Baschar al-Assad zunutze zu machen, um die islamistischen Kräfte aus dem Land zu vertreiben und dann das Problem Assad vielleicht im zweiten Schritt zu lösen – das ist wirklich eine Illusion. Lösungsschritte bietet er also auch nicht an. Aber er verweist in seinem Buch auch auf die historischen Verwicklungen und die Geschichte, aus der auch jemand wie Baschar al-Assad schöpft. Ich habe das so verstanden: Es wird sehr schwierig sein, diesen Konflikt zu lösen. Lösbar ist er aber auf alle Fälle nicht, indem man sich jemanden wie Baschar al-Assad zunutze macht, um den IS aus dem Lande zu schaffen.

Er sagt ganz klar: Das sind zwei gleichgewichtige Kräfte und beide sind daran interessiert, auch die Gewaltherrschaft des Schreckens aufrecht zu erhalten, denn beide brauchen einander, um weiter an der Macht zu sein – eine Pattsituation.

Wenn Sie jetzt die beiden Bücher miteinander vergleichen, in welchem haben Sie denn mehr erfahren über die Situation in Syrien, in dem persönlichen von Samar Yazbek, dem Blick von innen oder dem vom außen, des Wissenschaftlers Gerlach?

Beide Bücher ergänzen einander wirklich auf wunderbare Weise. Ich würde gar nicht eins gegen das andere ausspielen.

Samar Yazbek liefert den Innenblick und bringt uns sehr nahe heran an das Leiden der Menschen. Daniel Gerlach schildert von außen gesehen historische Verwicklungen, die mir so gar nicht bewusst waren.

Daniel Gerlach – das muss man wirklich sagen, auch ich bin quasi eine Laienleserin – liefert einen flüssig lesbaren, spannend verfassten Bericht über diese Herrschaftstechniken des Regimes. Insofern würde ich sagen: Beide Bücher zusammen lesen, dann bekommt man einen umfassenden Blick auf das, was im Moment in Syrien los ist.

Ein Bild bei Gerlach hat mir sehr gut gefallen: Er trifft einen Journalisten und sagt: "Wir hier im Westen verstehen eigentlich gar nicht so richtig was bei Ihnen los ist." Und der syrische Journalist sagt: "Wir verstehen gar nicht wie man im Westen nicht verstehen kann was bei uns los ist." Und wenn man das Buch gelesen hat, dann weiß man was er meint.