Stefan Ferdinand Etgeton: Rucksackkometen

Rucksackkometen Autor: Stefan Ferdinand Etgeton Verlag: C.H. Beck Verlag ISBN: 978-3-406-68205-6

Ein Doktorand der Volkswirtschaftslehre schreibt über zwei Freunde und die Lockungen des Lebens fern jeder Ökonomie. Mit Saufen, Sex und allem was lebendig hält. Das ganze 'on the road' wie weiland Jack Kerouac.

Der 27-jährige Westfale Stefan Ferdinand Etgeton gewann letztes Jahr den MDR Literaturpreis mit einem Kapitel aus "Rucksackkometen". Der Roman spielt in Halle, einer Stadt, in der die Menschen sich verstecken, als stünde noch immer die Stasi hinter der nächsten Ecke, wie Etgeton es beschreibt:

"Von allen am erstaunlichsten war der Müllmann, weil er nur die Mülltonnen leert und nicht gleich die ganze Stadt einpackt."

Der MDR hat's offenbar nicht übel genommen. In Hamburg war Etgeton unter den Finalisten für den Klaus-Michael-Kühne-Preis des Hamburger Harbourfront Festivals.

Sein Buch liest sich wie Schillers Ode an die Freude – nur in Prosa, 270 Seiten lang und in die Gegenwart verlegt: "Seid umschlungen Millionen, diesen Kuss der ganzen Welt" in der Version von Stefan Ferdinand Etgeton. Leider trägt der Roman den Titel "Rucksackkometen", was ein wenig nach Kinderzimmertapete klingt, und das ist schade. Denn Etgeton ist eine Entdeckung.

Die Verbindung mit Schiller wird nicht gezogen, um eine Vergleichsgröße ins Spiel zu bringen, aber die Richtung stimmt. Denn Etgetons Roman liest sich über weite Strecken, als würde der junge Westfale die Forderung Friedrich Schillers in die Tat umsetzen: Wer etwas Neues zu Papier bringen wolle, müsse naiv sein, unschuldig, einfach, aber anmutig im Ausdruck und wahrhaftig und großzügig in Sachen Gefühl – niedergelegt in der Abhandlung "Über naive und sentimentalische Dichtung" Ende des 18. Jahrhunderts.

"Ich muss gestehen, das hätte ich von Schiller nicht erwartet, dass er so was mal abgegeben hat. Ich bin gerade irgendwie aufrichtig begeistert …"

Stefan Ferdinand Etgeton ist 27, ein bubenhafter Schlacks mit roten Haaren, der in Berlin Volkswirtschaftslehre studiert, und zwar auch deshalb, weil er Schriftsteller nicht für eine Berufsbezeichnung hält, sondern für etwas, was er ohnehin ist. Er hat einige Erfahrungen mit Auftritten bei Poetry Slams, aber kein herausragendes Interesse an der Literatur anderer Leute. Er lese nicht viel, sagt er. Das meiste, besonders wenn's älter sei, finde er sprachlich anstrengend. Die Ausnahme: Autoren der Beat-Generation, darunter besonders Jack Kerouac mit seinem Werk "On the Road" von 1957. Es diente Etgeton als Vorbild, …

"… weil dort irgendwie so eine Angstlosigkeit und auch allgegenwärtige Liebe versucht wird zu transportieren."

Die Stimmung ist gut, die Finanzlage von Fiete, dem Helden, eher miserabel. Trotz Doktortitel in Volkswirtschaftslehre kriegt der Anfang Dreißig-Jährige es nicht hin, sein Geld zum Leben zu verdienen – Assistenzstellen an der Uni öden ihn an, also lässt er sich so lange krankschreiben, bis der Prof ihn feuert; Barkeeper, Kassierer beim Discounter, nichts hält er durch. Beim Livestyle-Magazin fliegt er raus, weil er Texte klaut. Warum das anhaltende Missgeschick? Fiete möchte leben und nicht arbeiten.

Dann die Gelegenheit: Als auch sein bester Freund Jan Spille das Studium abgeschlossen hat, sind sie sich einig, dass nun eine fantastische Zeit anbrechen müsse, eine Zeit der "totalen zerkaputtsprengung alt-normativer zwangsmatrizen", wie Etgeton schreibt. Denn keiner von ihnen will enden "als mensch mit einer frau und 2 autos und 3 fernsehern und 4 kindern und 50 tupperdosen." Also beschließen sie nach Griechenland zu trampen, dem, wie es heißt, "Lockschuppen der Zivilisation".

Dort, wo sie die Wurzel allen Übels vermuten, wollen sie ein neues Europa gründen, das frei ist vom Zwang zu Rationalität und Profit. Und zwar in einem Happening zu Füßen der Akropolis. So jedenfalls der Plan. Rückblickend resümieren Fiete und Jan: "Wir standen an der Straße in eine glorreiche Zukunft". Klingt nach ironisch verpacktem Überschwang, und das ist die Haupttonart dieses Romans. Woher bezieht Etgeton Überschwang in solch rauen Mengen, dass er für bald 300 Seiten ausreicht?

"Ich seh' für mich gar nicht die Wahl und so haben die beiden Hauptprotagonisten auch nicht die Wahl. Sie können vielleicht mit der Vergangenheit nichts anfangen. Und haben realisiert: Alles was jetzt kommt, muss entweder gut sein oder wir wollen es gar nicht erleben irgendwie und dadurch entwickelt sich dieser Überschwang, dass es einfach gut werden muss, weil alle ja ein Interesse an einer schönen Zukunft haben."

Etgetons Roman ist eine Absage an Effizienz, Ernst und Erfolg als Richtwerte des Lebens. Er ist eine Liebeserklärung an den Traum, den Rausch, die Sehnsucht nach Verbindung. Das Leben neu zu denken ist schon immer das Vorrecht der Jugend.

"Rucksackkometen" funktioniert aber auch über weite Strecken als heftig lustspendende Lektüre für reifere Jahrgänge, gerade wenn man ein wenig aus der Übung ist beim "Zersprengen von Zwangsmatrizen". Der Roman entwickelt manchmal einen derart vulkanischen Furor, dass sorgsam eingeübte Unerschütterlichkeiten jedenfalls vorübergehend poröse Stellen entwickeln. Für einen Erstling, eine ziemlich beeindruckende Wirkung.

Aber es gibt in diesem Buch auch – wenige – dünne Stellen, da bleibt die Wirkung aus. Da kann Etgeton den hohen Ton wirklicher Lebensfreude nicht halten. Dann liest sich die Euphorie der Helden forciert, ihre Begeisterung bemüht. Besonders auf ein paar Stationen ihrer Odyssee, wenn sie an öden Orten in Osteuropa Halt machen, wo im Prinzip immer das gleiche abläuft: Jan und Fiete trinken viel, sie haben viel Sex und strengen sich schrecklich an, auch weiterhin weltumarmende Gedanken zu produzieren. Weil die aber vorwiegend bemüht wirken, liest man sie wie das Vorspiel zu einer Riesenenttäuschung.

"Da würde ich wiedersprechen. Wenn man sich bemüht, hat man sich zumindest bemüht und hat sein bestes gegeben. Man ist voller Vertrauen in die Welt reingestolpert und ist mit der Erwartung, dass alles gut ist und gut wird und schön ist lange genug rumgelaufen. Wenn dann alles schlecht wird, dann hat man sich zumindest nichts vorzuwerfen und steht mit der eigentlichen Lebenssituation dann vielleicht auf dem gleichen Level, wie jemand, der von Grund auf alles schlecht sieht, aber man hat zumindest den Versuch irgendwie unternommen und die Enttäuschung gehört dann vielleicht einfach zum Leben."

In diesem Roman ist davon jedenfalls noch nicht die Rede, nein "Rucksackkometen" ist ein bis auf die kleinen Durchhänger sonnig leuchtender Text; ein Kraftwerk, das sich aus der Fähigkeit des Autors speist, Wollust und Sinnlichkeit in exakt die richtigen poetischen Sätze zu gießen. Dass Etgeton alles nur in Kleinbuchstaben schreibt, macht seinen Text schnell, weist drauf hin, dass hier etwas Neues passiert und wirkt gleichzeitig ein wenig englisch-zwanglos.

"Die Kleinschreibung ergab sich daraus, dass ich über weite Strecken mit dem Internet großgeworden bin und da ist das ja alles so ein bisschen verwaschen. Die Leute interessieren sich nicht mehr für Groß- und Kleinschreibung, auch nicht mehr für perfekte Grammatik."

Aber sie werden sich für Stefan Ferdinand Etgetons explosive Wortschöpfungen, die Originalität seiner Sicht auf Menschen, das Leben, die Welt, seinen liebevollen Sarkasmus interessieren. Mit "Rucksackkometen" liefert er einen Erstling ab, der alles hat, was ein guter Roman braucht: Haltung, Witz, Energie und eine eigene Sprache. Bleibt zu hoffen, dass ein zweiter folgt.