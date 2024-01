Erzählungen. Aus dem Amerikanischen von Marion Hertle



Katherine Heiny hatte ihren ersten literarischen Erfolg im Alter von 25 Jahren, als die Zeitschrift New Yorker ihre Erzählung "Wie man den falschen Eindruck vermittelt" abdruckte. Danach verschwand sie aus der literarischen Öffentlichkeit, heiratete einen ehemaligen Spion, bekam Kinder und schrieb unter Pseudonym 25 Jugendromane.



Jetzt im Alter von 47 Jahren veröffentlicht sie unter dem deutschen Titel "Glücklich, vielleicht" eine Sammlung von elf Erzählungen, die auch ihre einst im New Yorker publizierte Jugenderzählung enthält – ein großartiges literarisches Debut.

Glücklich, vielleicht Erzählungen. Aus dem Amerikanischen von Marion Hertle Autor: Katherine Heiny Verlag: Hoffmann und Campe Verlag ISBN: 978-3-455-40547-7

Seitensprünge, Affären, amouröse Doppelleben

Katherine Heinys Kurzgeschichte "Wie man den falschen Eindruck vermittelt" erzählt von einer Studentin, die sich in ihren Mitbewohner verliebt. Doch sie kann ihm ihre Zuneigung nicht offen zeigen. Stattdessen verstrickt sie sich in ein kompliziertes Versteckspiel von Sehnsucht, Annäherung, Zurückhaltung und Eifersucht und offenbart dabei dem Leser die ganze Widersprüchlichkeit und Zartheit ihrer Gefühle.

Es ist eine leichthändig, mit Humor und Ironie erzählte Geschichte, die sich zwanglos in die zehn später entstandenen Erzählungen einfügt und nichts von ihrer Frische verloren hat. Heiny schlägt darin schon alle Motive an, die auch in den anderen Erzählungen zu finden sind. Immer wird aus der weiblichen Perspektive erzählt - meist personal, fast immer im erlebnisnahen Präsens - und jedes Mal geht es um die Komödie der menschlichen Liebesbeziehungen, die nicht so recht in den institutionellen Rahmen der Ehe passen wollen. Seitensprünge, Affären und das komplizierte amouröse Doppelleben ihrer Protagonistinnen sind Heinys großes Thema.

Fröhlicher Amoralismus

In der in New York spielenden Auftakterzählung "Dive Bar" zum Beispiel geht es um das pikante Zusammentreffen der sechsundzwanzigjährigen Sasha mit der Ehefrau ihres Geliebten - eine Erzählung, die nicht zuletzt wegen Sashas Single-Freundin Monique, die ständig über Flirts und Beziehungen und Männer redet, an die Kultserie "Sex and the City" erinnert.

In der Erzählung "Blue Heron Bridge" schildert Heiny dann den grotesken Alltag einer in Florida lebenden Familie, in der die Mutter zweier Töchter eine Affäre mit einem in ihrer Nachbarschaft wohnenden Jogginglehrer anfängt. Kompliziert wird die Geschichte zusätzlich dadurch, dass - gewissermaßen als verkörpertes schlechtes Gewissen - ein presbyterianischer Priester als Untermieter im Haus der Ehebrecherin einzieht. Heiny versteht es, den weltfremden Sonderling auf eine sympathische und plastische Art zu charakterisieren, und sie nutzt den Zusammenprall von moralischer Weltsicht des Priesters und sexueller Libertinage der Vorstadthausfrau für allerlei witzige Pointen.

Überhaupt regiert ein fröhlicher Amoralismus Heinys Ehebruchs- und Seitensprungsgeschichten. Am schönsten wird das Thema in einer Reihe von drei miteinander verbundenen Erzählungen ausgeführt, in deren Mittelpunkt die junge Webdesignerin und Bibliothekarsgehilfin Maya steht. In der Titelerzählung "Single, glücklich, entspannt" sieht man sie an der Seite ihres langjährigen Freundes Rhodes. Einerseits möchte sie Rhodes unbedingt verlassen, weil sie sich eine mögliche Heirat mit ihm nur als Alptraum vorstellen kann, andererseits – wie ihr klar wird, als ihr Hund stirbt – verbindet sie mit ihm eine so tiefe Zuneigung, dass sie sich eine Trennung unmöglich vorstellen kann. Eine ebenso traurige, wie komische Geschichte, in der Heiny mit Ironie und psychologischer Einsicht die Ambivalenz ihrer Hauptfigur ausbuchstabiert.

Der normale Wahnsinn der Liebe

In der Geschichte "Dunkle Materie" trifft der Leser Maya dann wieder, als sie nach der Verlobung mit Rhodes eine Affäre mit ihrem gut aussehenden Chef in der Bibliothek anfängt. Unnötig zu sagen, dass auch dieser in einer festen Beziehung steckt, und sich die Liaison dangereuse nur als kompliziertes Doppelleben organisieren lässt, in der die liebeshungrige Maya abwechselnd mit beiden Männern schläft.

Heiny malt genussvoll den "ganz normalen Wahnsinn" aus – wie eine andere Geschichte heißt –, zeigt ihre weiblichen Heldinnen inmitten eines chaotischen Alltages, in dem sie sich zwischen widerstrebenden Sehnsüchten durchwursteln. Ihr Milieu, aber auch die liberale ironische Haltung der Erzählerin erinnern an John Updike. Es ist der Kosmos einer gut situierten Mittelschicht, in der die Monogamie das wirkliche Liebesleben nicht mehr zu regeln vermag. In der dritten Geschichte über Maya sieht man diese dann als verheiratete Frau und im dritten Monat schwanger, nun schon untrennbarer Teil der von Heiny recht witzig gezeichneten Familie ihres Ehemannes Rhodes.

Heinys Erzählungen sind äußerst unterhaltsame Erkundungen des ganz normalen Wahnsinns der Liebe. Sie sind meisterhaft geschrieben und von einer feinen Heiterkeit. In ihnen wird das Unmoralische des Lebens augenzwinkernd als Ausdruck einer nicht totzukriegenden romantischen Sehnsucht nach dem Wunderbaren mitten im Alltag gefeiert.