Aus dem Englischen von Claudia Feldmann



Die Familiensaga "Die Schatten von Race Point" - der zweite Roman von Patry Francis - ist unterhaltsam, entbehrt nicht überraschender Wendungen, hat aber auch Tiefe und psychologische Plausibilität. Die Hauptfiguren sind liebenswert, vielleicht sogar auf eine etwas überirdische, sozusagen heilige Art, und dabei ist das alles immer wieder gut geerdet und infolgedessen frei von Kitsch.

Teenager in Romanen, zumal weibliche Teenager, und zumal weibliche Teenager in amerikanischen Romanen sind immer extrem scharfsinnig, ein bisschen zickig und haben das Herz absolut auf dem rechten Fleck. Diesem Klischee entkommt auch Mila Cilento nicht, eine der Hauptfiguren in Patry Francis‘ Roman "Die Schatten von Race Point". Im letzten Drittel des Romans avanciert die etwa sechzehnjährige Mila zu seiner Ich-Erzählerin; dieser Perspektivwechsel kommt etwas unverhofft und ist vielleicht der Befürchtung geschuldet, die neutrale Erzählerposition könnte auf die Dauer ermüden. Und zugegeben, Mila ist trotz oder gerade wegen ihrer jungen Jahre eine witzige Erzählerin, sie weiß mit ihrer schnoddrigen Art den Leser für sich einzunehmen. Aber ermüdend oder langweilig war die Geschichte, die Patry Francis zu erzählen hat, auch vorher nicht. Es geht um eine nicht ganz gewöhnliche Lovestory.

Sie spielt unter portugiesischen Migranten an der amerikanischen Ostküste, in einem Nest mit dem bezeichnenden Namen Provincetown. Gustavo, genannt Gus, ist der Sohn eines einzelgängerischen Fischers, der in einem Anfall von Jähzorn seine Frau erschlägt. Gus ist zu diesem Zeitpunkt neun Jahre alt, erlebt den Totschlag hautnah mit, trägt ein Trauma davon und wird seinerseits eine Neigung zur Gewalttätigkeit entwickeln, die letztlich sein Leben ruiniert oder doch zumindest seine große Liebe beschädigt und – ganz oder beinahe, wie man’s nimmt – scheitern lässt. Wie plausibel oder seinerseits klischeehaft dieses Konstrukt ist, müssen Psychologen beurteilen, spannend, wie gesagt, ist die Story auf jeden Fall. Gustavos Liebe heißt Hallett, genannt Hallie, sie ist die eigentliche Hauptfigur und große Sympathieträgerin des fast 600 Seiten langen Romans. Hallie wird sich bereits im zarten Alter von neun Jahren unsterblich in Gustavo verlieben. Sie hat vom Tod seiner Mutter und der Verhaftung seines Vaters erfahren und bringt dem Jungen gewissermaßen zum Trost zwei Fische und den "David Copperfield" vorbei. Sogar an Fischfutter hat sie gedacht und vorlesen wird sie aus dem Dickens-Roman selbstverständlich auch.

"Gus beobachtete aufmerksam jede ihrer Bewegungen. Hallie fand, es hatte durchaus etwas Wohltuendes, mit einem Stummen zusammen zu sein. Und Gus selbst schien sein Schweigen auch nicht zu stören. Wenn er gesprochen hätte, hätte er vielleicht gesagt, dass er keine Lust hatte, einen so sonnigen Nachmittag mit einem Mädchen zu verbringen, das er kaum kannte, und sich von ihm einen Roman aus dem 19. Jahrhundert vorlesen zu lassen. Hallie stellte sich zum Vorlesen hin, als stünde sie auf der Bühne, und ihre Stimme hob sich an den dramatischen Stellen und fand für jede Figur einen anderen Klang."

Das ist also der Beginn einer Liebe, die vermutlich ein ganzes Leben dauert – man weiß es nicht, der Roman bricht vorher ab -, die von sinnlicher Faszination und tiefer Empathie getragen ist und dennoch an einer entscheidenden Stelle einen Bruch erfährt. Ohne zu viel über den Inhalt oder gar den Ausgang der Geschichte zu verraten – das wäre unfair -, darf doch angedeutet werden, dass es sich um einen Rivalen handelt, der das Glück zerstört: Neil Gallagher, ein Freund von Gus, der Hallie ebenfalls begehrt und ihr dies, anlässlich einer Highschool-Strandparty, in betrunkenem Zustand zu verstehen gibt. Neil behauptet, Gus zu mögen und denunziert ihn trotzdem als "verkorkst". Hallie ist empört.

"Wenn du ihn gernhättest, würdest du so was nicht sagen." Sie warf die Zigarette weg und ging in Richtung Strand. Doch sie war kaum ein paar Schritte gegangen, da packte Neil sie von hinten, riss sie herum und küsste sie hart auf den Mund. "Eins weiß ich", sagte er, als sie versuchte, sich ihm zu entwinden. "Eigentlich sollte ich derjenige sein. Wir beide sollten zusammen sein, und wenn du nicht so von Gus‘ Voodoo geblendet wärst, würdest du es auch sehen." – "Nie im Leben" entgegnete Hallie schneidend. "Selbst wenn es keinen Gus gäbe, wärst du es nie gewesen."

Dieses gleichsam explodierende Dreieck ist die Schlüsselszene des Romans. Was der neidische Neil mit Gus‘ "Voodoo" meint, ist das Charisma des jungen Mannes, der später Priester wird. Aber in dieser Szene lässt ihn der Voodoo im Stich, Gus gerät außer sich vor Wut, schlägt nicht nur Neil, sondern auch die unschuldige Hallie krankenhausreif – die beiden werden als Paar nie mehr zusammen kommen und doch, auf ihre spezielle Weise, einander die Treue halten.

Mit der Strandszene ist erst ein Viertel der Gesamtstrecke des Romans passé, es ereignet sich also noch eine ganze Menge, aber mit der Inhaltsnacherzählerei soll es hiermit ein Bewenden haben. Das heißt: Eine Erklärung muss immerhin noch nachgeliefert werden – wer ist Mila Cilento, der eingangs erwähnte gewitzigte Teenager? Mila ist die Tochter der mysteriösesten Figur des Romans, einer Slowakin namens Ava Cilento, die so plötzlich aus der Geschichte verschwindet, wie sie darin aufgetaucht ist und nur eine ultradicke Blutspur hinterlässt. Hier wird es also veritabel kriminalesk, mit ungetrübter Liebe könnte man ja vermutlich keine 600 Seiten füllen; aber das hat auch alles seine Triftigkeit, vor allem da der Protagonist Gustavo, den immer wieder seine tragische Vergangenheit einholt, auf dramatische Weise in diesen Kriminalfall verstrickt ist.

"Die Schatten von Race Point" ist Patry Francis‘ zweiter Roman, man kann ihn als gelungen bezeichnen. Er ist unterhaltsam, entbehrt nicht überraschender Wendungen, hat aber auch Tiefe und psychologische Plausibilität. Die Hauptfiguren Gus und Hallie sind liebenswert, vielleicht sogar auf eine etwas überirdische, sozusagen heilige Art, und dabei ist das alles immer wieder gut geerdet und infolgedessen durchaus frei von Kitsch. Auch eine Reihe weiterer Figuren, wie etwa Hallies Vater Nick, der Arzt von Provincetown, oder der alte Priester Jack, sind plastisch und temperamentvoll ausgefallen. Über die eine oder andere Redundanz sieht man da gerne hinweg, ebenso über eine gewisse Neigung der Autorin, die Konstruktion der Handlung überzustrapazieren. Das Thema familiärer Gewalt beschäftigt sie sichtlich, nicht nur Gus‘ Vater und partiell Gus selbst, auch Milas Vater Robert, den seine Tochter, inspiriert von Kafka-Lektüre, den Käfer nennt, ist gewalttätig. Die Erzählerin Mila soll das letzte Wort haben, und der Ausschnitt zeigt, wie ein raues Motiv mit einer menschlichen Note veredelt werden kann. Mila brüht ihrem Vater einen Tee auf: