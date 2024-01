Lola ist eine junge Jüdin und lebt in Berlin. Als sie sich in einen Israeli verliebt, reist sie ihm nach Israel nach und erlebt dort den Raketenbeschuss aus Gaza. Mit Lola hat die 1981 in Ostberlin geborene Mirna Funk eine Figur geschaffen, die sich mit ausnahmslos allen jüdischen Problemen der Vergangenheit und der Gegenwart herumschlägt. "Winternähe" ist ein furioser Roman – und der radikalste, der aktuell von einer jüdischen Autorin der "dritten Generation" in Deutschland vorliegt.

Buchcover - Mirna Funk: Winternähe S. Fischer Verlag - Winternähe Autor: Mirna Funk Verlag: S. Fischer Verlag ISBN: 978-3-10-002419-0

Es wird viel geredet in diesem Buch. Was abschreckend klingt, ist hier jedoch ein Vorzug. Denn es geht um die Erlebnisse einer jungen deutschen Jüdin, es geht um Lola, die im hippen Berlin unserer Tage in einer Fotoagentur arbeitet und sich mit einem Antisemitismus konfrontiert sieht, der nicht dumpf und gewalttätig ist, sondern wohlmeinend und selbstgefällig, grinsend und locker daher kommt.

Er ist das Gravitationszentrum des Romans. Ihre stark autobiographisch gefärbte Protagonistin redet darüber – und auch über Sex und Essen und Kunst und ihre Traurigkeit. Sie streitet, argumentiert, erklärt und sucht Erklärungen. Sie verliebt sich in einen Israeli, reist nach Israel und gerät in den Raketenbeschuss aus Gaza. Sie nimmt sich schließlich in einem Wellness-Ressort in Asien eine Auszeit - um ihrer Zerrissenheit und Aufregung Herr zu werden, um sich zu sammeln und den geballten Wahnsinn zu verarbeiten, der ihr von Vergangenheit und Gegenwart - in Deutschland ebenso wie in Israel - aufgebürdet wird. Lola MUSS also viel reden.

Mirna Funk, von Haus aus Journalistin, hat mit ihr die Hauptfigur eines Romans geschaffen, der wie derzeit kein anderer die Bewusstseinslage und Empfindungen junger deutscher Juden ausdrückt. In "Winternähe" erfährt man, warum viele von ihnen so sind, wie sie sind: intolerant gegenüber schlechten Witzen, neurotisch in Bezug auf die eigene Familiengeschichte, empfindlich, wenn sie für die Politik Israels verantwortlich gemacht werden. Sie sehnen sich nach Normalität, haben aber die Geschichte des Völkermordes verinnerlicht, erleben sich in einer Zwickmühle zwischen Philo- und Antisemitismus, und müssen immer wieder das eigene Sein rechtfertigen. Auch Lola:

"Ihr Leben lang schon hatte jeder Mensch, dem Lola begegnet war, über ihre Identität entschieden. Bei Philosemiten war sie Jüdin, bei deutschen Juden sowieso, weil diese erstaunt waren, dass außer ihnen noch mehr überlebt hatten, und gleichermaßen erfreut darüber, mit ihrer traumatischen Familienkonstellation, in die absolut jeder europäische Jude hineingeboren ist, nicht allein sein zu müssen. Nur die Orthodoxen in Israel und und die deutschen Antizionisten wiesen immer ruppig darauf hin, dass ihr Jüdischsein ausschließlich ihrer Phantasie entsprang."

Lolas Existenz ist verrückt und chaotisch, vieles passt nicht zusammen. Mirna Funks Hauptfigur wurde – wie die Autorin selbst - Anfang der 1980er Jahre in Ost-Berlin geboren. Sie ist Tochter eines deutschen Juden, dessen Eltern, nachdem sie den Holocaust im fernen Palästina überlebt hatten, als Kommunisten in die DDR gezogen sind. Ihr Vater, abgebrochener Medizinstudent und egozentrischer Möchtegernrebell, begeht als junger Mann aber Republikflucht. Er lässt Lola mit ihrer ebenso egozentrischen Mutter, einer nichtjüdischen Deutschen, zurück. Die lässt ihre Tochter kurz darauf ebenfalls sitzen, und so wächst Lola schließlich bei den jüdischen Großeltern auf - mit Geschichten von Fleckfieber, Konzentrationslager und Emigration.

Eigentlich ist dieses Buch viel zu schmal für die vielen Geschichten, die es in sich trägt. Für das Bündel widerstrebender Emotionen, die in Lola toben, und die Menge kluger und provozierender Sätze, die sie ohne Unterlass abfeuert. Es geht nicht nur um jüdische, sondern eben auch um deutsche Geschichte in dem Roman.

Man könnte über jede seiner Figuren einen eigenen schreiben. Über Lolas Großeltern, die den Nazis entkamen, ihren Vater, einen typischen Vertreter der "Zweiten Generation", ihre bauernschlaue Mutter, die vom Heimkind zur Wendegewinnerin wird. Aber auch über Shlomo, den traumatisierten, ehemaligen Soldaten, dem Lola nach Israel nachreist und der mit seinem Engagement für die Palästinenser einen Schuldkomplex abträgt.

Eigentlich müsste das also ein überladener Roman sein – und ist doch ein mitreißendes Leseerlebnis. Erzählt wird Lolas Geschichte, von vielen Dialogen durchsetzt, in der Dritten Person. Emotional und subjektiv erlebt die Protagonistin deutsch-jüdische Gegenwart, den Krieg in Israel und den Antisemitismus jener, die sich hierzulande für links halten.

"Lolas Vermutung, dass hinter vielen israelkritischen Äußerungen Antisemitismus steckte, schien sich zu bestätigen. Der Gaza-Krieg ließ sie alle aus ihren Ecken und Verstecken hervorkommen: Diejenigen, die sich selbst niemals als Antisemiten bezeichnet hätten, konnten dem Drang, sich eine entschiedene Meinung zum Konflikt zu bilden, nicht widerstehen. Waren sie doch meistens völlig unpolitisch, wenn es um all die anderen Kriegsgebiete in dieser Welt ging, aber Israel bewegte sie über alle Maßen, weil ihre tief vergrabene Wut auf die Juden, die Wut darauf, dass diese seit Jahren Schuldgefühle in ihnen auslösten, ein Ventil finden konnte."

"Winternähe" ist ein wichtiges Buch. Es ist der radikalste unter den Romanen deutschsprachiger Autoren und Autorinnen der "Dritten Generation", die in den letzten Jahren erschienen sind und die sich mit der eigenen jüdischen Identität auseinandersetzen. Mirna Funk scheut sich nicht, jedes in diesem Zusammenhang mögliche Trauma offen zu thematisieren. Sie tut das unterhaltsam und ernsthaft. Ihr gelingt die Literarisierung eines Geschichtsbegriffs, der Gegenwärtiges als dauerhafte Intervention des Zurückliegenden proklamiert, besonders im Hinblick auf das deutsch-jüdisch-israelische Verhältnis. Davon sollten wir uns unbedingt inspirieren lassen.