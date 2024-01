Aus dem Französischen von Lena Müller



Für diesen Roman verlor Shumona Sinha ihren Job als Dolmetscherin bei der Pariser Asylbehörde. Die aus Indien stammende Autorin arbeitete dort als Dolmetscherin. In ihrem Roman registriert sie die fortschreitende Abstumpfung der Behördenmitarbeiter und notiert die Lügengeschichten, die Migranten ihnen tagtäglich auftischen. Ein furioses Buch, dessen Kampftitel auch als Frage gelesen werden muss: "Erschlagt die Armen!"

Buchcover - Shumona Sinha: Erschlagt die Armen! Edition Nautilus - Erschlagt die Armen! Aus dem Französischen von Lena Müller Autor: Shumona Sinha Verlag: Edition Nautilus ISBN: ISBN 978-3-89401-820-7

Durch die aktuelle Situation bekommt dieses Buch eine ungeheure Brisanz. Täglich erreichen uns Nachrichten von steigenden Flüchtlingszahlen und Debatten über das Asylrecht in Europa. In dem Roman "Erschlagt die Armen" lässt uns die aus Indien stammende und in Frankreich lebende Schriftstellerin Shumona Sinha einen Blick ins Innere des Asylsystems werfen. Dabei greift sie auf eigene Erfahrungen als Dolmetscherin in der französischen Asylbehörde zurück.

Shumona Sinha wurde 1973 in Kalkutta geboren und hat in Indien Gedichtbände auf Bengalisch veröffentlicht. Seit 2001 lebt sie in Paris und hat bereits drei Romane auf Französisch publiziert. Den Job als Dolmetscherin hat Shumona Sinha nach Erscheinen ihres zweiten Romans, der nun auch auf Deutsch vorliegt, verloren. Die Behörde hat ihr vorgeworfen, dass sie ihr das Manuskript nicht vor der Veröffentlichung vorgelegt hat. Sie selbst sagt in einem Interview dazu:

"Die haben so reagiert, weil ihnen nicht gefallen hat, dass eine ihrer kleinen Angestellten, eine Dolmetscherin, die man nicht um ihre Meinung bittet, von der man erwartet, dass sie von einer Sprache in die andere übersetzt und sonst das Maul hält, dass diese unsichtbare Person ihr System kommentiert, kritisiert und seine Absurditäten enthüllt." Shumona Sinha

Worum geht es in dem Roman? Die Ich-Erzählerin, eine junge, dunkelhäutige Frau, hat einem Migranten in der Metro eine Weinflasche über den Kopf geschlagen und befindet sich nun in einer Gefängniszelle. Sie versucht zu begreifen, warum sie, selbst Migrantin, aus Liebe zur Sprache nach Frankreich gekommen, sich zu dieser Tat hat hinreißen lassen. Die Frau ist Dolmetscherin bei der Asylbehörde und übersetzt bei den Anhörungen die Aussagen der Asylsuchenden aus Bangladesch und Pakistan. Täglich hört sie Lügengeschichten, die die Flüchtlinge auswendig lernen, denn die wahren Motive der Flucht – Elend, wirtschaftliche Not, Naturkatastrophen – werden als Gründe für Asyl nicht anerkannt. Einzig politische oder religiöse Verfolgung zählt, und so müssen die Asylbewerber ihre eigene Geschichte vergessen und eine Rolle spielen, die sie nicht beherrschen. Sie verstricken sich in ihren Lügen und verfügen nicht über die nötigen Informationen. Etwa wenn sie sich einer Religionsgemeinschaft zuordnen, der sie eigentlich nicht angehören:

"Ich erinnere mich besonders an einen Mann, einen Christen, der über die kirchlichen Feiertage sprechen sollte. Er zögerte. Fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. "Ich gehe zur Messe. Ich höre dem Pater zu. Ich höre auf alles, was er sagt. Das ist mein Festtag." … "Aber gibt es nicht noch andere, wichtigere Feste für die Christen? Im Winter zum Beispiel." "Ich war sehr beschäftigt … Die Terroristen bedrohten mich. Die Terroristen lassen die Leute aus den Minderheiten nicht in Ruhe. Ich musste mein Leben retten … Für mich gab es nichts zu feiern." "Okay. Aber erzählen Sie uns ein wenig mehr über Ihre Religion. Zum Beispiel, wer Jesus nach seiner Geburt besucht hat." "Versteh nicht." "Es gab diese drei, diese drei Personen, die Jesus nach seiner Geburt aufgesucht haben. Wer sind sie?" "Ich hatte viele Probleme, ich war sehr beschäftigt, die Terroristen haben mich bedroht … Ich habe nicht gesehen, wer Jesus besucht hat."

Während die Männer – zum größten Teil sind es Männer – gebetsmühlenhaft das vorbringen, was ihnen die Schlepper oder ihre Landsleute eingebläut haben, reagieren die Dolmetscherin und die Beamtinnen – zum größten Teil sind es Frauen – manchmal belustigt über die unfreiwillige Komik, meistens aber genervt und wütend über die immer gleichen dummen Lügen. Mitleid ist längst abhanden gekommen.

Die Ich-Erzählerin gerät durch ihre Tätigkeit in eine Identitätskrise, fragt sich, auf welche Seite sie gehört. Die Asylsuchenden sind ihre Landsleute, die sie an ihre Herkunft, ihre Familie erinnern. Aber sie fühlt sich weit von ihnen entfernt. Sie hat es geschafft, in Frankreich Fuß zu fassen, wohnt in einem angesehenen Viertel, hat mit dem Elend dieser Männer nichts zu schaffen. Andererseits wird auch sie in diesem Land immer eine Fremde bleiben. Die Asylbewerber hoffen auf ihre Solidarität, die Beamtinnen misstrauen ihr aus genau diesem Grund. Ein Gefühl von Zerrissenheit macht sich in ihr breit. Nachts wird sie heimgesucht von dem Gesumme der Stimmen, den Geschichten der Menschen und ihrer Verzweiflung. Angst und Wut machen sich in ihr breit, Wut, die sich dann in der Metro entlädt, als sie von dem Migranten, der sie als seine Dolmetscherin erkennt, beschimpft wird.

"So wende ich mich ihm zu, dem Mann, ich ziele auf seinen Kopf, so interessiere ich mich zumindest für seinen Kopf, für ihn, wenn ich ihn nicht lieben kann, kann ich ihn wenigstens hassen, ich ignoriere ihn nicht, ich greife ihn an, ich wende mich nicht angewidert ab, ich bin nicht wählerisch, ich reagiere, ich brenne, ich verbrenne mich, ich hasse, ich greife an."

Der Angriff bedeutet zweierlei: einerseits eine Entgrenzung, denn die Ich-Erzählerin handelt nicht nur gegen das Gesetz, sondern auch gegen ihre eigenen Maßstäbe, andererseits aber auch die Subjektwerdung des Migranten, dem sie, anders als im Büro, wo er nichts anderes darstellt als ein zu verhandelndes Objekt, auf gleicher Ebene begegnet.

In diesem Punkt trifft sich Shumona Sinhas Roman mit dem Prosagedicht von Charles Baudelaire, dessen Titel sie übernommen hat: "Assommons les pauvres". Darin schlägt ein Mann einen um Almosen bittenden Bettler nieder. Der Bettler schlägt zurück und habe dadurch, so meint der Angreifer, seine verlorene Würde wiederhergestellt.

Weil der Roman eine rein subjektive Perspektive einnimmt, muss die Autorin keine Rücksicht auf politische Korrektheit nehmen. Deshalb kann sie Facetten des Themas Asyl und Migration ansprechen, die man in politischen Debatten vermisst: zum Beispiel dass die Beamtinnen, die die Anhörungen durchführen, überfordert und abgestumpft sind, oder dass die kulturellen und sprachlichen Unterschiede zwischen den Antragstellern und dem Land, in dem sie leben wollen, unüberbrückbar scheinen und dass von einer gelungenen Integration nicht die Rede sein kann. Auch die mühsam kaschierte frauenverachtende Haltung der Männer wird thematisiert. In ihrer Vorstellungswelt ist es nicht vorgesehen, dass Frauen arbeiten, gar über sie entscheiden.

Shumona Sinha enthält sich jeder Moral oder Schuldzuweisung, wohl aber vermittelt sich ihr Zorn über die Verhältnisse, über ein Asylsystem, das für alle Beteiligten unerträglich und unwürdig ist. Die leuchtende, poetische Sprache und die eindringlichen Bilder heben durch ihre Schönheit das Schreckliche umso eindringlicher hervor.