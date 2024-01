Aus dem Italienischen von Moshe Kahn



Es ist ein Meisterwerk, ein Mammutprojekt, ein italienischer Großroman: der Horcynus Orca von Stefano D’Arrigo. Das 1.500-Seiten-Werk erschien bereits 1975 im Original und galt bislang als unübersetzbar. Moshe Kahn aber setzte sich unerschrocken acht Jahre lang an die Übertragung des Romans, für die er inzwischen mit einigen Preisen ausgezeichnet wurde. Horcynus Orca spielt kurz nach der italienischen Kapitulation 1943 und erzählt von geradezu mythischen Vorgängen in der Straße von Messina. Mit dabei sind ein Deserteur und viele, viele Meeresbewohner.

Katharina Borchardt im Gespräch mit Maike Albath

Katharina Borchardt: Die wahrscheinlich dickste Neuerscheinung der letzten Zeit ist ein Meisterwerk, ein Mammutprojekt: der 1.500 Seiten dicke italienische Roman erschien bereits 1975 und galt bislang als unübersetzbar . Und so dick und schwer wie der Roman ist auch das Tier, von dem er erzählt und das ihm seinen Titel gab: der Horcynus Orca, der Schwertwal. Der lauert in den Gewässern in der Straße von Messina, zwischen Kalabrien und Sizilien. Und genau diese Meerenge muss der Deserteur Ndrja Cambrìa 1943 überwinden, um nach Hause, nach Sizilien zurückzugelangen.

Der Horcynus Orca ist ein Roman voller Anspielungen auf griechische Mythen, auf Homer, Dante und Ariost. Und noch viel mehr. Darauf kommen wir noch. Zuerst aber, Frau Albath, möchte ich mit Ihnen über die Tiere sprechen. Zunächst aber noch nicht über die Delfine, die hier Feren heißen und die in großen Mengen auftreten – sondern über das Tier, das diesem Roman seinen Titel gab: über diesen Horcynus Orca. Ein monströses Tier, oder?

Maike Albath: Ja, er ist furchteinflößend, aber gleichzeitig bekommt man Mitleid mit ihm. Dieser Wal taucht ja erst in der Mitte dieses großartigen Buches auf. Er ist verletzt und scheint im Sterben zu liegen. Die Fischer haben dann Angst, dass er das Meer vergiften könnte. Aber er hat eigentlich fast etwas Schützendes. Er sorgt dann auch dafür, dass Fischeier auftauchen. Er ernährt die Fischer also auf einmal, die 1943 ja in einer schrecklichen Situation sind.

Der Wal ist also eine sehr ambivalente Figur. Und am Ende verendet er dann. Er scheint auch so etwas wie eine Metapher für den Tod an sich zu sein.

Eine Metapher für den Tod an sich: Es ist ja auch eine fürchterliche historische Situation. Italien hat 1943 kapituliert, die Alliierten haben viele Küstenregionen und Küstenstädte zerbombt. Steht der Wal auch für diesen Krieg, diese kriegerische Situation?

Ja, aber es sind im Grunde alle Tiere indirekt oder direkt damit verknüpft. Es gibt eine ganz eindringliche Szene zu Beginn des Romans, als Ndrja über einen Strandabschnitt läuft und unter ihm Fischskelette knacken. Das sind die Skelette dieser Feren, der Delfine, die die Bewohner dieser Gegend in ihrer Not beginnen zu kochen, weil sie so großen Hunger leiden. Obwohl das Delfinfleisch giftig ist! Und da zeigt sich – das bekommt im Roman auch eine ganz eigentümliche Farbgebung –, dass eigentlich der ganze Landstrich infiziert ist vom Krieg.

Übrigens: Italien war auch noch 1943 sehr gebeutelt vom Krieg, denn es gab ja eine Front, die weiter durch das Land verlief, und es hat lange gedauert – bis 1945 –, bis sich das Land endgültig befreit hat. Diese Verheerungen des Krieges, auch dieser historische Zwischenraum, in dem die Fronten nicht ganz geklärt sind, all das wird hier geschildert. Man darf auch nicht vergessen: Ndrja ist ein Deserteur. Er ist jemand, der weggelaufen ist. Eigentlich müsste er bei Mussolinis Armee, die später weiter im Norden kämpft, bleiben, aber das tut er nicht.

Er hat sich von seiner Einheit entfernt, er will ganz einfach nach Hause. Er will nach Hause nach Sizilien, zurück zu seinem Vater und zu seiner Verlobten. Dafür muss er von Kalabrien aus nach Sizilien übersetzen. Wir begleiten ihn vier Tage lang in diesem Roman. Auf seinem Heimweg begegnen ihm viele Fische, auch viele Delfine. In welchem Verhältnis steht er zu diesen Delfinen?

Ndrja besteigt das Boot der Ciccina Circè. Das ist so eine Art Kirke. Und die Feren geleiten das Boot. Sie hat ein Glöckchen an Bord, das immer wieder klingelt. Und es ist den Feren zu verdanken, dass sie dann überhaupt das gegenüberliegende Ufer erreichen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Kämpfe mit diesen Feren. Der Vater, der Ndrja am Anfang nicht erkennt – auch das ist eine Parallele zur Odyssee – hat auf dem Meer einen Kampf auszufechten mit einer Fere. Davon erzählt er auch. Das ist dem Rolandslied nachgebildet, gebrochen durch das sizilianische Marionettentheater.

Also, da haben wir ganz viele Anspielungen. Außerdem gibt es eine ungeheuer komische Episode. Da geht es nämlich seitenlang um diese Fere, mit der der Vater in Zwietracht liegt. Das hat auch fast etwas Erotisches. Er misst sich mit ihr, und er haut ihr auch eine Finne ab. All das geht immer ineinander über. Außerdem gibt es auch ganz schöne Geschichten aus der Kindheit des Vaters, der mit einer Fere so eng befreundet war, dass er, als diese Fere verschwand, von dem Mehl der Knochen essen musste. Das gab ihm seine Mutter, um wieder gesund zu werden. Sie merken schon: Es geht hier immer wieder ins Mythische, ins Mythologische hinein. Und das macht auch die Tierwelt so ungeheuer vielfältig in diesem Roman.

Ich wollte gerade sagen: Wir haben hier eine realistische historische Situation, die aber auf quasi-mythische Weise erzählt wird. Auch sprachlich, oder?

Ja. Und im Sprachlichen sind der Übersetzer Moshe Kahn und Stefano D’Arrigo selbst ungeheuer erfinderisch. Moshe Kahn, der den Roman in ein ganz einzigartiges Deutsch übertragen hat, erfindet zum Beispiel Wörter im Deutschen, die auch im italienischen Original Neologismen sind: Da ist das Dorf Cariddi, in das Ndrja zurückkehrt, zum Beispiel "eingemuschelt". Oder es ist alles so ungeheuer "meerisch". Oder die Feren, die auch lebendige Wesen sind mit einem menschlichen Charakter, heißen zum Beispiel "die Hartzahnige" oder "die Flaschennäsin". Da hat man natürlich sofort das entsprechende Bild vor Augen.

Das ist das literarische Verfahren von D’Arrigo, der so umgeben war von dieser sprachlichen Landschaft, dass er das in seinem wirklichen Leben in Form von Wäscheleinen, an die er Manuskriptseiten gehängt hat, nachgespielt hat. Dann konnte er nachsehen, wie seine ganze sprachliche Bezeichnungslust und -wut sich fortgesponnen hat und auch wie er seine Fische genannt hat. Das kommt auch immer wieder vor. Übrigens gibt es auch eine großartige Figur: Signore Cama, den Strandaufseher, der ein Buch besitzt, in dem alle Wesen, die jemals im Meer gelebt haben, vorkommen. Da haben wir wieder eine Meta-Ebene.

Das Werk Horcynus Orca galt lange als unübersetzbar, nicht nur weil es dick und schwer und sehr lang ist, sondern auch weil es wahnsinnig viele Neologismen enthält. Moshe Kahn ist der erste Übersetzer, der es überhaupt in eine andere Sprache übertragen hat, obwohl der Roman ja schon 1975 im Original erschienen ist.

Das ist eine ungeheure Leistung, für die er jetzt ja schon völlig zu Recht eine ganze Reihe Preise eingeheimst hat: zuletzt den Celan-Preis und den Deutsch-Italienischen Übersetzerpreis. Denn er ist in der Lage, aufgrund seines ungeheuren Wissens, seines Erfindungsreichtums und seiner Fantasie, etwas ganz Neues zu schaffen. Der Roman ist ja wirklich ein Tableau. Er ist eigentlich so fein ziseliert wie die Decken in den Barockdomen von Palermo. Auch im Roman gibt es so viele Details, die man erst bei wiederholter Lektüre entdeckt. Man lebt sich wirklich ein in diesen Meereskosmos, der zugleich ein sprachlicher Kosmos ist.

Moshe Kahn hat, so habe ich gehört, acht Jahre lang an der Übersetzung gearbeitet. Aber der Autor selbst hat noch mehr Zeit in den Roman gesteckt. Vielleicht können Sie die Entstehungsgeschichte des Romans ein bisschen umreißen.

Das ist eine hochinteressante editorische Geschichte, denn D’Arrigo wurde in Italien sehr berühmt, als er in den späten 50er Jahren bereits einen Teil des Romans veröffentlichte. Die Fakten der Fere oder Die Geschichten der Fere hieß der Romanauszug damals, und er hat diesen unverändert in Horcynus Orca übernommen. Das ist der Kern dieses großen Werkes, das fünfzehn Jahre später erst zum Abschluss kam.

D’Arrigo war bis dahin sicherlich der Schriftsteller, über den man am meisten spekuliert hat. Alle waren begeistert, von diesem literarischen Torso, von diesem ersten Kapitel, und dachten, jetzt würde in ein, zwei Jahren das ganze Buch erscheinen. D’Arrigo aber hat von seinem Verlag Mondadori die Fahnen zugeschickt bekommen und diese vierzehn Jahre lang bearbeitet. Er ist eben ein Besessener gewesen, jemand der nicht lassen konnte von seinen Figuren und von diesem Epos, denn der Roman hat wirklich epische Qualitäten. Gleichzeitig ist er hochmodern. Und das ist für mich auch der ungeheure Reiz, der in diesem Roman liegt.

Vierzig Jahre ist es jetzt her, dass das italienische Original erschienen ist. Das war 1975. Wie wurde es damals aufgenommen, und liest man es in Italien heute noch?

Es gibt eine ganze Reihe von jüngeren italienischen Forschern, die sich ganz begeistert und intensiv damit beschäftigen. Das ist inzwischen eine eigene Forschungsrichtung. Es sind viele Bücher dazu erschienen. Der Roman spielt in intellektuellen und universitären Kreisen durchaus eine Rolle, aber er ist kein Buch, das jeder Italiener kennte. Nein, das ist nicht der Fall.

Sein Erscheinen war 1975 ein großes Ereignis. Der Verlag hat damals auch Anzeigen weltweit geschaltet, denn er wollte natürlich darauf aufmerksam machen, dass hier ein wirklich außergewöhnliches Buch erschienen ist. Aber es war auch die Hochzeit die Avantgarde in den 70er Jahren. Stefano D’Arrigo hingegen gebraucht eine Sprache, die so stark verwoben ist mit der italienischen Tradition, dass sie mit den hochmodernen aufgebrochenen Formen eigentlich nichts zu tun hat. Damals ging es ja gerade um die Zersplitterung der großen Narrative.

Das aber will D’Arrigo nicht. Er ist, in meinen Augen, trotzdem absolut zeitgenössisch und eben so gesättigt von Literatur, dass er gerade deshalb auch heute so großartig zu lesen ist. Im Grunde hat sich "Horcynus Orca" als das Buch herausgestellt, das die italienische Kultur bis heute stark beschäftigt. Es ist am Ende der Roman, der bleiben wird.

Und dieser Roman bleibt nicht nur auf Italienisch, er bleibt jetzt auch auf Deutsch, denn wir haben eine deutsche Übersetzung, die neu erschienen ist. Moshe Kahn hat den Roman aus dem Italienischen übersetzt und hat dafür völlig zu Recht einige Preise gewonnen. Unter anderem den Deutsch-Italienischen Übersetzer-Preis.