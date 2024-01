Siri Hustvedt: Die gleißende Welt

Harriet ist Künstlerin, doch ihr Werk wurde bislang kaum beachtet. Mit Anfang 60 wagt sie ein interessantes Experiment: Sie konzipiert drei Ausstellungen in New York und lässt diese von jeweils drei verschiedenen Männern als die ihrigen präsentieren. Der Versuch glückt: Die Männer bekommen die Aufmerksamkeit, die man ihr als Frau stets versagt hat. In ihrem neuen, feministisch grundierten Roman "Die gleißende Welt" lässt Siri Hustvedt auf intelligente und überraschende Weise Masken tanzen und Identitäten verschwimmen.

Die gleißende Welt Autor: Siri Hustvedt Verlag: Rowohlt Verlag

ll

Katharina Borchardt im Gespräch mit Anja Brockert

Katharina Borchardt: Mit meiner Literaturkollegin Anja Brockert will ich jetzt genauer über den Roman "Die gleißende Welt" von Siri Hustvedt sprechen. Ein Roman in der ungewöhnlichen Form einer Textanthologie, zusammengestellt von einer fiktiven Herausgeberin namens I. V. Hess. Es sind allesamt Texte, die die Hauptfigur Harriet Lord beschreiben und umkreisen. Frau Brockert, lassen Sie uns zuerst ein bisschen über diese Harriet Lord reden: eine Künstlerin und eine ziemlich expressive Persönlichkeit, oder?

Anja Brockert: Ja, das kann man sagen. Die fiktive Herausgeberin dieses Buches versucht, dieser Frau genauer auf die Spur zu kommen. Sie sammelt nach Harriets Tod Stimmen von Menschen aus ihrem Umfeld, also von ihren Kindern, die selber kreativ arbeiten, von einer Freundin, die Psychoanalytikerin ist, von Kunstkritikern, von befreundeten Künstlern, von einem gescheiterten Dichter, der letzten Liebe von Harriet Burden.

Sie heißt übrigens nicht aus Versehen "Burden", denn sie trägt auch eine Bürde mit sich. Darauf kommen wir vielleicht noch. Aus diesen Stimmen entsteht eine Art polyphones Psychogramm dieser Frau, dieser Figur. Hinzu kommen Notizbücher von Harriet Lord, in denen sie ihre breite Lektüre protokolliert und sich mit dieser auseinandersetzt. Und daraus strickt die fiktive Herausgeberin dieses Buch, also ihre Recherche auf den Spuren von Harriet Lord. Was wir erfahren ist: Harriet ist streitbar, sie ist laut, sie ist sehr, sehr klug, sie ist sehr belesen, sie ist Installationskünstlerin und macht beängstigende und teilweise auch monströse Puppen.

Aber sie trägt auch eine Bürde, von der ich eben schon sprach, denn ihr Vater hat sich immer gewünscht, dass sie ein Junge sei. Deswegen nannte er sie auch Zeit seines Lebens Harry und nicht Harriet. Diese Geschlechts- und Körperidentität wird deshalb auch ein ganz großes intellektuelles und künstlerisches Thema für sie.

Die Krux ihres Lebens aber ist: Ihr Werk wird überhaupt nicht oder nur sehr wenig wahrgenommen. Und ihre These ist halt, dass Kunst von Frauen immer geringer geschätzt wird als die Kunst von Männern. Deswegen denkt sie sich dann mit Anfang 60 noch ein ziemlich vertracktes Projekt aus.

Dieses vertrackte Projekt sind drei Ausstellungen, die sie selbst entwirft, für die sie aber drei jüngere Männer engagiert. Das sind Künstler, die Harriets Kunst als die ihre ausgeben sollen. Das heißt, Harriet klebt die Namen von jüngeren Männern auf ihre eigenen Ausstellungen und will ausprobieren, ob ihre Kunst dann mehr Beachtung findet. Das geht aber nicht unbedingt gut, oder?

Nein, das geht nicht gut. Man muss aber vielleicht erst mal sagen, dass Harriets These ja noch so ein bisschen weitergeht. Sie meint nämlich, dass unsere Vorstellungen von Geschlecht, von Rasse und von Bekanntheit immer unsere Wahrnehmung beeinflussen, also auch unsere Wahrnehmung von Kunst.

Wenn es um Berühmtheit geht, ist uns das ja ganz vertraut. Das heißt: Wenn wir wissen, dass ein berühmter Künstler ausstellt, dann schauen wir uns seine Bilder oder Objekte ganz anders und irgendwie geneigter an, als wenn da die Werke eines "No Name" präsentiert würden. Und bei der weiblichen Kunst ist dies, findet Harriet, sogar noch ausgeprägter. Mit ihren drei Ausstellungen will sie nun entlarven, wie sehr unsere Wahrnehmung durch Voreinstellung gesteuert wird. Sie sucht sich dafür diese drei Männer, die zu ihren Masken werden.

Geschlechtsidentitäten, Feminismus, Psychoanalyse und Kunst, das sind große Themen, die alle in diesem Roman behandelt werden. Was ist für Sie dabei das gedankliche Zentrum des Romans?

Es sind für mich zwei Zentren. Es ist so eine Art Doppelherz, das da schlägt. Zum einen ist da diese wirklich markante Figur der Harriet. Die ist einfach klasse, die ist grandios gezeichnet, und deren Emotionen kann man stellenweise wirklich selber spüren, so intensiv sind sie beschrieben.

Zum anderen pulsieren im Untergrund dieses Romans Siri Hustvedts Fragen an die verschiedenen Disziplinen: Was macht eigentlich den menschlichen Geist aus? Wie konstituiert sich also unsere Wahrnehmung, und wie schreiben wir Erinnerungen? Wie prägt uns die Soziobiologie? Was können uns die Neurowissenschaften erklären und was nicht? Was kann die Psychoanalyse klären, was die Philosophie? Kommt es auch zu psychotischen Störungen, und wo liegen die Grenzen der künstlichen Intelligenz?

Also, all diese Fragen rund um den menschlichen Geist werden in diesem Buch thematisiert, mit – das muss man sagen – sehr vielen Verweisen auf Wissenschaftler, Künstler, Literaten, Philosophen wie Kierkegaard oder den Phänomenologen Husserl und viele andere.

Der Roman "Die gleißende Welt" von Siri Hustvedt ist ein sehr akademischer Roman – inhaltlich, aber auch formal. Siri Hustvedt hat ihn in Form einer Anthologie angelegt. Das gefällt mir sehr gut, auch weil die fiktive Herausgeberin die einzelnen Beiträge für diesen Band ja nicht nur kompiliert und gedankenlos aneinanderheftet, sondern weil die Textanordnung einer inneren Dramaturgie folgt. Jeder Textbeitrag – sei es ein Interview, ein Tagebucheintrag oder die schriftliche Äußerung eines Freundes von Harriet Burden – schließt an den vorhergehenden an. Das finde ich sehr kunstvoll.

Ja, es ist kunstvoll. Es macht die Lektüre auch reizvoll, dass die Formen so variieren: mal liest man ein Interview, dann zum Beispiel eine fiktive Kunstkritik, dann ein Notat und übrigens auch zahlreiche Fußnoten. Und gerade beim Thema Kunstkritik fällt mir noch ein: Es ist einfach grandios, wie Siri Hustvedt diese ganzen erfundenen Kunstwerke beschreibt, also diese riesigen Puppen, die Harriet erschafft, die dann wiederum Miniaturfiguren gebären, oder Puppenmonster, die sich beheizen lassen, oder auch ihre Raumschachteln, Maskeninstallationen. Das ist auch immer ein bisschen gruselig.

Außerdem gibt es auch noch einen psychiatrischen Fall. Das ist ein Mann mit einer Wetterpsychose, der kommt auch kurz zu Wort. Jeder dieser Texte hat wirklich so seinen ganz eigenen Ton. Am Ende kommt sogar noch eine Esoterikerin zu Wort, die die Aura von Harriet, als diese bereits im Sterben liegt, reinigen will und die auch den Geist und die Energie dieser ganzen Kunstwerke fühlt und spürt. Eben hatte ich ja schon über die Fußnoten gesprochen. Dazu wäre noch zu sagen, dass diese ganzen Lektüren und Verweise, die die fiktive Herausgeberin, beziehungsweise Siri Hustvedt selbst, installiert, natürlich nicht erfunden sind. Das sind wirklich Erläuterungen und Quellenangaben zu eben Husserl oder Freud oder Thomas Metzinger und allen Denkern und Forschern und Literaten, die erwähnt werden.

Ein Roman als postmodernes Spiel, als Kompilation ganz unterschiedlicher Texte und Textformen. Ich fand’s genial. Aber mühsam fand ich den Einstieg, das einleitende Vorwort, in dem die fiktive Herausgeberin quasi-wissenschaftlich die Quellenlage erklärt: also welche Texte sie verwendet hat und worin die editorischen Schwierigkeiten bei diesen einzelnen Texten bestehen. Da muss man sich als Leser erst mal ein bisschen durchbeißen. Spannend wird’s danach, oder?

Ich sehe das nicht so. Ich gebe zu, dass die Konstruktion ein bisschen kompliziert ist. Das stimmt. Aber ist sie natürlich auch stimmig, diese fiktive Herausgeberin und das Motiv des Maskenspiels im Roman. Außerdem wird ja gleich zu Anfang klar, dass hier das Spiel mit den drei Strohmännern gespielt wird. Das fand ich von Anfang an eine so spannende Idee, dass ich wissen wollte, wie sie das schließlich aufzieht. Also, mich hat das Vorwort nicht so sehr gestört.

Abgesehen davon steigt Hustvedt ja gleich mit einem drastischen Satz ein: "Alle Intellektuellen und künstlerische Unterfangen, sogar Witze, ironische Bemerkungen und Parodien, schneiden in der Meinung der Menge besser ab, wenn die Menge weiß, dass sie hinter dem großen Werk oder dem großen Schwindel einen Schwanz und ein paar Eier ausmachen kann." Das soll jetzt ein Satz von Harriet sein. Ganz schön drastisch.

Ja, ganz schön drastisch. Aber das ist der Charakter dieser Frau und sie ist gerade deshalb ja auch so sympathisch, finde ich. Identitäten – Frauenidentitäten, Männeridentitäten –, Psychoanalyse: All dies sind Themen, die man bereits aus Siri Hustvedts vorherigen Werken kennt. Sie hat diese Themen in ihrem neuen Roman wieder aufgegriffen. Fanden Sie denn nun, dass "Die gleißende Welt" aufs Neue spannend ist? Oder war Ihr Eindruck, dass Hustvedt hier alte Gedanken bloß noch mal neu aufbereitet?

Nein, das fand ich nicht. Es tauchen zwar tatschlich, wie Sie sagen, bekannte Fragen wieder auf, aber dieser Roman hat wirklich auch formal seine ganz eigene Spannung, und er hat mit dem Genderthema auch seine eigene Thematik. Das Ganze ist wie immer ein hochkomplexes Geflecht, das verschiedene Disziplinen mit einbezieht. Faszinierend sind übrigens auch die vielen Ausflüge in die Psychologie und die Analyse. Da werden zum Beispiel die Familientraumata der einzelnen Figuren langsam deutlich.

Mein Problem mit dem Roman ist nur, dass er für mein Gefühl etwas zu überfrachtet ist. Da werden meiner Meinung nach einfach zu viele Fragen und Themen angeschnitten, zu viele Verweise auf die Geistesgeschichte eingefügt. Man hat deshalb ein bisschen das Gefühl, dass Siri Hustvedt all ihre Lektüre und Forschungen der letzten Jahre in diesen Roman aufgenommen hat, um der Wahrnehmung und der Philosophie des Geistes auf die Spur zu kommen.

Die Fußnoten kann man natürlich überlesen, wenn man sich nicht besonders für ein bestimmtes Themengebiet interessiert. Aber es hätte diesem Roman doch besser getan, wenn die Autorin ihr Material etwas reduziert hätte.

Trotzdem ist er ein großes Lesevergnügen und ein Gewinn – nicht zuletzt eben wegen der Figur der Harriet.