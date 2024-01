Alle Gedichte und neue



In "Mit mir im Reimen" zeigt der Dichter Fritz Eckenga, was er kann: Mit reimstarker Unsinnspoesie eine Welt zu beschreiben, die seltsam grotesk zu sein scheint. In diesen Versen tauchen Politiker und Fußballspieler auf, manchmal geht es um Spargel und dann wieder um die Vorzüge und Nachteile eines Monats.



In der Tradition von Robert Gernhardt und Joachim Ringelnatz schafft Eckenga eine ganz eigene lyrische Welt, in der es statt Kitsch und Pathos viel Ironie und Witz gibt. Doch was so lustig daherkommt, ist keineswegs leichte Kost, sondern große Kunst.

Mit mir im Reimen Alle Gedichte und neue Autor: Fritz Eckenga Verlag: Verlag Antje Kunstmann

Fritz Eckenga kennt man – als Kabarettisten und Kolumnisten. Viele Leser haben ihn bereits auch als Lyriker schätzen gelernt, der mit Witz und Ironie so manches Geschehen aus unserer Lebenswelt dichterisch dokumentiert. Bei Fritz Eckenga reimen sich die Gedichtzeilen meist. Der Reim ist allerdings nicht Selbstzweck, sondern dient zur Veranschaulichung bestimmter Gegebenheiten – dass man dabei Eckengas Gedichte leicht auswendig lernen kann, ist ein sinnvolles wie erquickliches Nebenergebnis. In seiner neuesten Publikation "Mit mir im Reimen" kann man nun "Alle Gedichte und neue" Fritz Eckengas kennenlernen.

Vielleicht erinnert man sich noch an das "Unwort des Jahres" 2002. "Ich-AG" hieß es, viele Politiker nahmen das Wort genüsslich in den Mund. Manch Bürger hingegen ärgerte sich, schüttelte den Kopf: "Ich-AG" – wie soll denn ein Ich eine Aktiengesellschaft sein?! Es gibt allerdings jemanden, der auf lyrische Weise seinem Unmut Ausdruck verliehen hat, sozusagen dichterisch Dampf abgelassen hat: Fritz Eckenga. Er hat das "Protokoll der Jahreshauptversammlung meiner Ich-AG" verfasst. Er, also sein "Ich", war ohne Zweifel bei dieser entscheidenden Zusammenkunft zugegen.

Anwesend war also meine Person / und außer mir kam noch ich, / zu verhandeln waren Gehälter und Lohn, / für Aufsichtsrat, Vorstand und mich. S. 53.

Man kennt also die Mitspieler ziemlich gut. Kein förmliches "Sie" stört die Stimmung und kein sich anbiederndes "Du" schleimt die Diskussion zu. Ich bin ich, und blickt bei den notwendigen Maßnahmen ernst ins eigene Auge.

Das ist ja der Vorteil des Ich-Aktionärs, / wenn man was kürzt, kürzt man sich. / Und Zahlungen im Rahmen des Ich-Transfers / heißt zahlen ans andere Ich. S. 53.

Es gibt keine Gewerkschaftler, keinen Betriebsrat, keine Gleichstellungsbeauftrage, die einem dazwischen funken könnten. Was ich beschlossen habe, ist abgemachte Marschrute. Dem Glücklichen, also der Ego-AG, schlägt keine Stunde!

Ich suchte nicht Sinn, ich suchte das Glück, / die Zukunft heißt Konzentration. / Versammelte mich mit mir selbst Stück für Stück / und beschloss meine eigne Fusion. S. 53.

Fritz Eckenga ist Kabarettist, Kolumnist und eben auch Dichter. "Reim Dich, oder ich schlag Dich!", könnte man als Motto von Eckengas Dichtkunst wählen. Doch das Reimen ist hier natürlich nicht zum Selbstzweck gewählt. Der Reim schlägt zu, auf die Zeitumstände, in denen Eckenga und seine Leser leben. Der Reim ist da, damit man sich das Gedicht und den Zeitgeist, der in ihm steckt, merkt, vor geselliger Runde wiedergibt oder gar mit Maultrommel- oder Akkordeonbegleitung vertont. Wer weiß!

Nur, richtig heimelig wird es bei Fritz Eckenga nie. Die Gartenzwergkultur und auch der heimische Gärtner sind etwa das Ziel des Spotts mittels schlagender Reime. Wenn es bei Goethe heißt: "Im Schatten sah ich / Ein Blümchen stehen", so bedeutet das bei Eckenga, dass der Gärtner es wird gleich niedermähen.

Kommt aus der Tiefe des Raums ins Freie, / schert euch nicht um des Geflügels Geschreie, / lasst kreisen die Sägen, rotieren die Messer, / enthauptet den Maulwurf, den unnützen Fresser. S. 76.

Hier wird’s gespenstisch: Vom bösen Wiesen- und Waldgeist besessen formieren sich die deutschen Gärtner zur "Zwergenarmee". Das ach so saftige Grün auf lieblichen Rasen mutiert zum Schlachtfeld all derer, die vorgeben, nur ihrem grünen Händchen ein bisschen Freiraum gönnen zu wollen.

`s zwei Tage Frühling, `s zwei Tage Krieg, / euch, Deutschen Gärtnern, sei Glück, Glanz und Sieg! S. 76.

Fritz Eckengas Lyrik ist reimstarke Unsinnspoesie, in dem sie präzise den Hinter-Sinn, den verborgenen Sinn unseres aberwitzigen Denkens und Tuns offenlegt. Fritz Eckenga gehört einer bestimmten Dichtertradition an, die sprachspielerisch, humorvoll und zugleich zeitkritisch agiert. Man denke etwa an Christian Morgenstern, Wilhelm Busch, Ernst Jandl oder Robert Gernhardt.

Aber hieße das, dass seine Gedichte nicht originär sind? Sicher nicht! Was sprachlich locker und luftig daherkommt – zumal wenn es gereimt ist! –, ist deswegen noch keine leicht von der Hand gehende lyrische Bastelarbeit. Der Leser merkt es ja ohnehin. Der Zeitgeist wird lyrisch abgewatscht, und Politiker wie Spitzensportler bekommen ihr Fett ab. Besonders Joschka Fischer und Oliver Kahn sind Eckengas bevorzugte Hassobjekte.

Doch der Dichter beherrscht auch eine Gedichtform, von der man glaubte, sie sei im Spätmittealter oder seit der Renaissance ausgestorben: das "Herrscherlob". Eckenga holt es aus der lyrischen Mottenkiste hervor und besingt Claudia Roth, die polarisierendste Spitzenpolitikerin, die die Grünen je hatten.

Claudia Roth, du grüne Hoffnung, / Powerfrau full voll Betroffnung, / Strom, der alle Schleusen bricht, / deine Tränen lügen nicht! S. 28.

Ja, wer wie Claudia Roth so authentisch lebt, spricht und auch manchmal singt, der ist Herrscherin über die grün pulsierenden Herzen!

Mother Nature, Queen of Green, / Engel der Afghanerin, / löstest sie vom Joch der Burka, / Halleluja, grüne Gurka! S. 28.

Trotz der Wiederbelebung des "Herrscherlobs" wäre es falsch Fritz Eckenga eine elitäre Gesinnung unterschieben zu wollen. Im Gegenteil, er hört sogar auf seine Leser! Auf der einen Seite hasst der Dichter, wie so viele, den Monat November. Er nennt ihn einen "Leichenschänder", einen "Sack", der "verrecken" sollte. Das Fazit ist daher klar:

Ich komm zum Schluss mit dem Gedicht: / November, bist ein Arschgesicht! S. 17.

Nun hat sich hinsichtlich dieses Novembergedichts eine Leserin zu Wort gemeldet und bei Fritz Eckenga Beschwerde eingelegt: Es ist die neunjährige Hannah W., die nämlich diese Zeit voll Nebel und Kälte liebt. Erstens, weil man verstärkt heißen Kakao zu trinken bekommt. Und zweitens, weil sie in diesem Monat Geburtstag hat. Verständlicherweise findet die Leserin Hannah W. Eckengas Novembergedicht "so was von doof". Was kann der Dichter da wohl machen? Klar doch: Ein neues November-Gedicht erschaffen! Es endet mit den Zeilen:

Wir lieben dich für deine Launen, / für stilles Schweigen, lautes Raunen, / November, bleib so, wie du bist / und sei dafür zum Dank geküsst. S. 160.

Der Band "Mit mir reimen" umfasst rund 400 Gedichte. Das ist eine ganze Menge. Man könnte sagen: Es ist für jeden etwas dabei, der mit Fritz Eckenga den Reimstock schlagen will. Man ist damit aber nicht bloß in einer exzellenten Versschmiede gelandet, sondern bekommt – wie en passant – einiges von guter Lyrik-Tradition mit: Naturgedichte, Spottverse, Zeitgeistgedichte, Texte, die an Balladen wie auch an den Bänkelsang erinnern, Unsinnspoesie at his best – nicht zu vergessen das "Herrscherlob".

Den Band "Mit mir Reimen" hat die Verlegerin Antje Kunstmann herausgebracht. Und wer sie kennt, der weiß, dass sie nicht ruht noch rastet, Fritz Eckenga zu weiteren lyrischen Untaten anzustacheln. Der Dichter, er gibt es ja selber zu.