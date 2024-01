Aus dem Französischen von Christoph Roeber



Was tun mit dem Dorfdepp, der nutzlos herumlungert und ständig an die Rathaustür pinkelt? Der Dummbatz muss weg! Kurzerhand wird er in einen Brunnen geworfen. Die Frankokanadierin Julie Mazzieri entwirft das beklemmende Sittenbild eines Dorfes, das es so überall auf der Welt geben könnte. Ihr Roman ist Krimi und Milieustudie in einem – archaisch und voller Wucht.

Von Landlust kann hier keine Rede sein, eher von Enge und Unentrinnbarkeit. Julie Mazzieris fiktives Dorf heißt Chester und liegt in Québec, der mehrheitlich frankophonen Provinz Kanadas. Aber das ist nicht wichtig. Wer je in einem Dorf gelebt hat, weiß: Die Geschichte könnte überall spielen.

Die Autorin zeichnet sieben Monate nach, in deren Verlauf die Dörfler einer Art kollektivem Wahn verfallen. Beginnend mit dem Bürgermeister, der einzigen Figur, deren vollen Namen wir nie erfahren. Er ist ein Typus, und zwar der des selbstgerechten, eitlen Provinzherrschers, stets im Groll auf die Menschen seiner Umgebung, die er verdächtigt seine Grandiosität zu missachten. Quell seines Grolls ist vor allem Midas Henri, genannt "Der Idiot". Jeden Tag sitzt er vor dem Rathaus, pinkelt an die Tür, grunzt und sabbert und beleidigt den Würdenträger mit seinem Anblick.

"Der Bürgermeister sah zwischen der zu kurzen Weste und dem ausgebeulten Gürtel mit eigenen Augen ein Stück so unglaublich weiße Haut, dass es ihn ekelte. Dünn wie Seide und vom Fett ganz schlaff (…) Da, in der prallen Sonne, ohne Haare oder Flaum, bedeckt sie den ganzen Körper dieses Mannes. Dieses Wurms."

Der Bürgermeister informiert seinen Stellvertreter, dass die Demütigungen durch den Idioten nicht länger hinnehmbar seien. Der Depp muss weg. Eines Morgens packen sie ihn, laden ihn ins Auto und fahren in den Wald, an einen stillgelegten Brunnen. Der Idiot beugt sich über den Rand.

"Die beiden Männer waren verdutzt: Es war so einfach. (…) Er hatte gelächelt, als der Bürgermeister und der Stellvertreter zu ihm herübergekommen waren, und sie sahen den Spalt zwischen seinen Schneidezähnen, das rosafarbene Zahnfleisch. Er lud sie ein. Mit seinen blassen Augen lud er sie ein. (…) Bei ihrem bleichen Anblick hatte er die Augen zugemacht, losgeprustet, und das war unerträglich gewesen. Sie hatten ihn daraufhin an den Beinen gepackt und wie einen Mehlsack vornüber gekippt. Eins, zwei, und … Der Bürgermeister und sein Stellvertreter."

Kaum sind die beiden Mörder ins Dorf zurückgekehrt, hebt ein Unwetter von biblischen Ausmaßen an, das Tor zur Hölle tut sich auf. Das ist jedenfalls die Botschaft, wie Stellvertreter Marceau sie versteht. Er hält seine Schuld nicht aus und wird verrückt. Der Mord am Idioten hat also einen weiteren Idioten gezeugt, und es wird nicht der letzte sein.

Ungerührt quittiert der Bürgermeister den Zusammenbruch seines Stellvertreters, entbindet ihn erst einmal von allen Ämtern und schickt ihn nach Hause. Für ihn steht wichtigeres an: Die Vorbereitung des Sommerfests, zu dem sich der Minister angekündigt hat. Dieser Besuch soll ihm endlich den Glanz verleihen, nach dem er hungert. Da passiert ein weiterer Mord. Ein totes Mädchen, eine Dirne, liegt im Entwässerungsgraben am Ackerrand. Und dem Bürgermeister kommt die Idee, er könne diesen Mord dem Idioten in die Schuhe schieben, womit auch dessen Verschwinden ein für alle Mal erklärt wäre.

Aber die Dörfler widersetzen sich, sie haben einen Anderen als Täter im Auge, den neuen Knecht auf dem Aussiedlerhof des Bauern Fouquet. Paul Barabé, einen verdrucksten Städter, dessen Hasenscharte ihn irgendwie zum Mörder qualifiziert. Sie finden: Der war’s. Mazzieri schildert die beschlussfassende Versammlung der Tratschweiber meisterhaft als archaisches Ritual entfesselter Boshaftigkeit.

"Sie schnattern, sie kreischen, eine lauter als die andere, alle durcheinander. Man denkt, es hört nie wieder auf, keine geht je wieder nach Hause zurück. Nur für einen kleinen Schluck oder einen schrillen Schrei halten sie unisono inne. Und schon geht es wieder los, das Gift auf der Zungenspitze. (…) Die ganz alten nicken nach jedem Satz, der Kropf baumelt über der heißen Teetasse. Es hätte einen Schlächter gebracht, um all dem ein Ende zu machen."

Aber es findet sich niemand, der Hatz auf Paul Barabé ein Ende zu machen. Niemand, der den Mord am Idioten oder am Mädchen aufklären will. Weder die Polizei noch die Dörfler sind an der Wahrheit interessiert. Sie ahnen wohl, dass die Wahrheit all die mühevoll zementierten Strukturen ihres Zusammenlebens zerstören würde, und sei es auch noch so zwanghaft, freudlos und kalt.

Julie Mazzieris literarischer Kriminalroman wirkt wie ein Paukenschlag. Und Christoph Roeber hat für seine Übertragung aus dem Französischen verdientermaßen einen Übersetzerpreis der Bosch-Stiftung erhalten.

"Grabrede auf einen Idioten" ist ein Buch, das lange nachhallt. Nicht nur weil sie ihre Charaktere glaubwürdig in all ihrer abgründigen Hilflosigkeit zeichnet; nicht nur weil ihre gekonnt eingesetzten wechselnden Erzählperspektiven ein plastisches Gesamtpanorama erzeugen; und nicht nur weil sie mit ihren raffiniert orchestrierten archaischen Bildern das magische Denken der Dörfler aufnimmt. Sondern auch weil "Grabrede auf einen Idioten" eine dieser Urgeschichten über die Zusammenrottung von Menschen gegen Einzelne erzählt, seien es Schwächere, Fremde oder Kranke. Es geht um den Triumph des Kollektivs über das Opfer, das getötet wird, um den Zusammenhalt der Gruppe zu festigen.

"Grabrede auf einen Idioten" ist Julie Mazzieris Debüt. Obwohl im Original schon 2008 erschienen und mit dem kanadischen Staatspreis für Literatur ausgezeichnet, ist wenig über die Autorin bekannt: Sie ist 40, lebt heute auf der Insel Korsika und hat ihre Doktorarbeit im Fach Literaturwissenschaften über das Motiv des Idioten in der Weltliteratur geschrieben. Sie schreibt Kritiken und Artikel über Literatur, aber von einem weiteren Buch ist nichts bekannt. Julie Mazzieris "Grabrede auf einen Idioten" ist eines der besten Bücher in diesem Jahr.