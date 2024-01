…as also all necks of lands, meadows, islands or broken pieces of meadows, rivers, kreeks, with timber, woodlands, fishing, fowling, hunting, and all other commodities what so ever unto the said tract of land, and island belonging or in any wise appertaining …, and all other tracts of land by what name soever named or by what name soever called …



…nebst allen Landengen/ Wiesen/ Inseln/ oder Teilen von Wiesen/ Flüssen/ Bächen/ samt Hölzern/ Waldungen/ Fischgründen/ Vögeln/ Jagdgründen/ und sämtlichen erdenklichen Gütern/ welche selbigem Landstriche/ und selbiger Insel/ auf irgendeine Weise zu gehören/ oder dazuzählen/ …und alle übrigen Landstriche/ mit welchem Namen sie auch benennet sein mögen/ oder welchen Namen sie geheißen werden …



Jeffrey Yang: Yennecott, Seite 60/61