Nach Ukraine- und Krim-Krise ist Russland immer stärker isoliert, doch im Land selbst steigt die Zustimmung zur Politik Wladimir Putins. Walter Laqueur erklärt dieses Phänomen und zeigt zugleich, wie brüchig dieser neue Zusammenhalt tatsächlich ist. Er beschäftigt sich mit den Faktoren, die das Land im Innern langsam zersetzen und liefert damit tiefe Einblicke in die Geschichte dieser ehemaligen Weltmacht.

Der ukrainische Schriftsteller Juri Andruchowytsch hat kürzlich voller Ingrimm festgestellt: "Es bleibt eine schmerzhafte Frage, warum dem friedlichen, politisch korrekten Europa der Aggressor näher und daher verständlicher erscheint als das Opfer seiner Aggression." Erstens hat Andruchowytsch Recht, zweitens ist aber der Aggressor nicht verständlicher, sondern die Politik Putins wird immer rätselhafter. Kehrt hier Zar Iwan der Schreckliche in moderner Verkleidung wieder, wie der russische Schriftsteller Wladimir Sorokin einst den Kremlherrn literarisch karikiert hat, oder ist Putin ein durch die westliche Arroganz gedemütigter Herrscher, der zurückschlagen muss?

Walter Laqueur verfolgt seit Jahrzehnten mit Sorgfalt und immenser historischer Sachkenntnis die Entwicklung Europas und vor allem der Sowjetunion und dann Russlands. 1921 wurde er in Breslau geboren, 1938 gelang ihm die Flucht nach Palästina, seine Familie wurde in den Konzentrationslagern der NS-Diktatur ermordet. Mit 35 Jahren verließ Laqueur Israel, wurde Historiker und arbeitete als Professor in London und Washington, wo er noch heute lebt und sich publizistisch mit Verve in das politische Geschehen einmischt. Sein jüngstes Buch "Putinismus. Wohin treibt Russland" ist eine sorgenvolle Auseinandersetzung mit Schwerpunkt auf der jüngsten Entwicklung Russlands:

Der Putinismus, wie man das heutige Herrschaftssystem auf den Begriff bringen könnte, basiert auf einem autoritären Regime. Die vertikale Machtstruktur bedeutet einfach, dass Befehle von oben nach unten erteilt werden….Es gibt wieder einen Führerkult… Glasnost und demokratische Bestrebungen sind schwächer geworden. Der Begriff der 'souveränen' oder 'gelenkten' Demokratie ist Ausdruck dieser Schwäche, die zwar nicht total ist, aber doch substantiell und signifikant. Er bedeutet, dass das Land für die Demokratie westlicher Art nicht bereit ist. Auf jeden Fall wird die westliche Demokratie, die in der russischen Tradition nicht verankert ist und nicht den russischen Werten entspricht, von den meisten Russen nicht geteilt. Walter Laqueur: Putinismus

Was versteht Walter Laqueur unter 'Putinismus'?

Putinismus ist ein Staatskapitalismus mit liberaler Wirtschaftspolitik, mit erheblichen staatlichen Eingriffen, die bei wichtigen Dingen nahezu total sind. Es ist eine Autokratie, aber die ist in der russischen Geschichte nichts Neues, und sie wird durch Ineffizienz und Korruption nahezu ausgehebelt. Es gibt ein Parlament, aber die oppositionellen Parteien sind keine Opposition. Es gibt eine freie Presse, aber die Freiheit ist begrenzt, und die Kritik darf nicht zu weit gehen. Walter Laqueur: Putinismus

Verblüffend ist die Dialektik Laqueurs, der immer zunächst positive Feststellungen trifft, um sie im Nachsatz wieder in Frage zu stellen. Laqueur argumentiert vorsichtig und entschieden. Eine Wirtschaftspolitik, die hauptsächlich auf Erdöl und Erdgas setzt, sei eine Katastrophe, und Putin bekomme dies bereits wegen der sinkenden Weltmarktpreise zu spüren. Es seien nicht die europäischen Sanktionen, die Russlands Wirtschaft hauptsächlich bedrohen, sondern die einseitige Ausrichtung auf die Bodenschätze, und die Vernachlässigung der Infrastruktur anderer Wirtschaftszweige, die das Land instabil machten. Das Erdöl sei zum Schlüssel der russischen Innen- und Außenpolitik geworden. Allerdings nicht zum Nutzen der Bevölkerung, nach Laqueurs Quellen leben schon heute 40% der Russen in Armut, 34% sind armutsgefährdet. Der Reichtum des Landes ist in zu wenigen Händen. Ein anderes großes Problem ist die Überzeugung russischer Nationalisten, ihr Land könne nur als Großmacht existieren. Der Verlust der ehemaligen Sowjetrepubliken nach 1991 hat eine tiefe Wunde hinterlassen.

Viele der verlorenen Gebiete wurden als Bestandteil des eigentlichen Russland betrachtet.… Im 19. Jahrhundert war Russland zu einem Imperium geworden und dessen Verlust am Ende des 20.Jahrhunderts war ein schwerer Schlag. Warum konnte Russland den Verlust seines Reiches nicht akzeptieren wie die Kolonialmächte Großbritannien oder Frankreich es getan hatten? Weil Russland der Überzeugung anhängt, dass es nur als Großmacht überleben könne. Walter Laqueur: Putinismus

Walter Laqueur sieht Russland nicht von außen bedroht, er beschäftigt sich vielmehr mit den Faktoren, die das Land im Innern zersetzen. Auf die Ukraine geht er nur am Rande ein, weil sein Interesse davon getragen ist, das gesamte Machtgefüge Russlands zu untersuchen, um Schlussfolgerungen für die Zukunft zu ziehen. Er richtet dabei sein Augenmerk auch auf Phänomene, die im Westen kaum bekannt sind: die bedrohliche demographische Entwicklung dieses Riesenreiches, das zunehmend, vor allem im sibirischen Nordosten, unter Bevölkerungsschwund leidet, die Landflucht bringt große Probleme für die Provinzen mit sich. Mehr als 200 000 Russen haben im Jahr 2014 das Land ganz verlassen. Ein schon früher von ihm behandeltes Thema ist die Islamisierung jenseits des Ural und im Kaukasus. Hier tickt, so Laqueur, eine Zeitbombe, die von der russischen Führung zu wenig ernst genommen werde. Was die Hoffnungen auf eine neue junge Generation betrifft, ist der Autor eher pessimistisch eingestellt:

Putins Zustimmungsquote ist nach den Ereignissen um die Krim und die Ukraine in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen auf 92 Prozent gestiegen, weiter als bei den höheren Altersgruppen. Den Umfragen zufolge bilden Geld und Machtanbetung die neue Ideologie der Jugend. Eine aktive Teilnahme an der Politik ist ebenso wenig ein Thema wie die Notwendigkeit von Reformen. Der heutige Mangel an Visionen ist verblüffend. Es ist eine konformistische, zu tiefst unrevolutionäre Generation. Es fällt schwer, in ihr den Keim einer künftigen Gegenbewegung zu finden, aber unvorhergesehene Umstände könnten sie in diese Richtung drängen. Walter Laqueur: Putinismus

In einem Nachwort stellt der Autor die Frage: "Krieg oder Frieden". Dazu seien abschließend zwei Einschätzungen zitiert:

Nach den heute verfügbaren Belegen zu urteilen, entspricht die russische Behauptung einer vom Westen versäumten Chance, nicht den Tatsachen. Walter Laqueur: Putinismus

Gravierender ist eine andere Beurteilung:

Die Ereignisse der letzten beiden Jahrzehnte haben gezeigt, dass man in Russland das Chaos weit mehr fürchtet als eine Diktatur. So lange die Hälfte der Menschen an die Größe und Güte Stalins glaubt, kann man nichts anderes erwarten. Eine Abkehr von der autoritären Herrschaft zugunsten eines demokratischen Systems ist in der Zukunft unwahrscheinlich. Walter Laqueur: Putinismus

Fazit: wer wirklich Russland und seine Machtelite besser verstehen will, dem sei das Buch von Walter Laqueur empfohlen.