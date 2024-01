Aus dem Spanischen von Susanne Lange



Warum musste Ricardo Laverde sterben? Sein Freund Antonio Yammara fängt an nachzuforschen. Seine Ermittlungen reichen schließlich nicht nur bis in die 90er Jahre zurück, sondern enthüllen auch ein entsetzliches Geflecht aus Drogenhandel, Gewalt und Korruption. Ein psychologisch scharfsinniger und politisch spannender Roman von dem kolumbianischen Autor Juan Gabriel Vásquez. Tobias Wenzel hat ihn in Bogotá getroffen.

Das Geräusch der Dinge beim Fallen Aus dem Spanischen von Susanne Lange Autor: Juan Gabriel Vásquez Verlag: Schöffling & Co.

Gewalt gespiegelt in Emotion und Moral

Mit dem Buch "Die Informanten" wurde der kolumbianische Autor Juan Gabriel Vásquez international bekannt. Sein neuer Roman "Das Geräusch der Dinge beim Fallen" versetzt die Leser nach Kolumbien, in die Zeit des mächtigen Drogenbarons Pablo Escobar, der das Land mit Gewalt überzog. Für den Roman erhielt Juan Gabriel Vásquez gleich zwei hochdotierte Literaturpreise, den Premio Alfaguara und den IMPAC Dublin Award.

"Que fantástico! Me encanta este sitio!" Juan Gabriel Vásquez

Einfach fantastisch findet Juan Gabriel Vásquez das Billares Aventino, den legendären Billardsalon im Zentrum Bogotás, den er gerade eben betreten hat. Hier versuchte sich der kolumbianische Autor zuletzt vor zwei Jahrzehnten in der Präzision des Bandenspiels, bevor er nach Europa zog, um erst 2012 wieder in seine Geburtsstadt Bogotá zurückzukehren. Vor allem ältere Männer spielen an den 33 Tischen oder trinken ein Bier, während sie anderen zusehen. Es ist der Ort, von dem aus Vásquez die Fäden seines Romans "Das Geräusch der Dinge beim Fallen" spinnt. Hier begegnen sich 1995 die beiden Hauptfiguren zum ersten Mal: der schweigsame Pilot Ricardo Laverde und der junge Juraprofessor Antonio Yammara, der Ich-Erzähler des Buchs:

"Ich klatschte bei einer seiner Karambolagen – ihm lag das Spiel über die Banden – und lud ihn schließlich ein, an meinem Tisch zu spielen, oder bat um einen Platz an seinem. Widerstrebend ließ er es zu wie ein Meister, der einen Lehrling annimmt, obwohl ich ihm spielerisch überlegen war und Laverde mit mir zusammen endlich nicht mehr verlor. Doch damals entdeckte ich, dass ihm das Verlieren wenig ausmachte. [...] Billard war für Laverde kein Zeitvertreib, nicht einmal ein Wettstreit, sondern die einzige Möglichkeit, in Gesellschaft zu sein." Juan Gabriel Vásquez: Das Geräusch der Dinge beim Fallen, Seite 21/22

Der mysteriöse Laverde ist nach langer Haft gerade aus dem Gefängnis entlassen worden. Für welches Verbrechen er die Strafe verbüßen musste, scheint niemand außer ihm selbst zu wissen. Auch gegenüber Yammara ist Laverde äußerst wortkarg, obwohl die beiden nun regelmäßig miteinander Billard spielen. Allerdings erzählt Laverde sichtlich aufgeregt, dass ihn seine Ehefrau, die in den USA lebe, bald besuchen werde. Als Yammara und Laverde eines Tages in der Altstadt Bogotás spazieren, werden sie Opfer eines Attentats, das Laverde gilt. Laverde stirbt. Yammara überlebt schwer verletzt und versucht schon bald wie besessen, hinter das Geheimnis von Laverde zu kommen. Weshalb wurde er umgebracht? Und wofür saß er im Gefängnis? Die Spurensuche führt Yammara schließlich zu Laverdes Tochter und zum ehemaligen Landsitz des Drogenbarons Pablo Escobar. Yammara findet heraus, dass Laverde als einer der ersten Piloten Drogen aus Kolumbien in die USA geschmuggelt hat.

Jahrelang ging Juan Gabriel Vásquez mit der Idee schwanger, einen Roman über die 80er bis 90er Jahre in Kolumbien zu schreiben, über die Zeit der Drogenkartelle, des mächtigsten Drogenbosses Pablo Escobar und der von ihm ausgehenden Gewalt im ganzen Land. Aber der Autor fand keinen richtigen Zugang zum Thema, sagt er.

"Als ich kurz davor war, mein Romanprojekt zu begraben, schlug ich eine kolumbianische Zeitschrift auf und sah ein Foto. Es zeigte ein erlegtes Nilpferd, das aus Escobars ehemaligem Tierpark geflohen war. Die kolumbianische Armee, die Polizei und angeheuerte Heckenschützen hatten das Tier gejagt. Das Foto hat mich stark beeindruckt. Es hatte auf beunruhigende Weise Ähnlichkeit mit dem Foto des getöteten Pablo Escobar. Wie das Nilpferd war auch er umringt von seinen Jägern, für die er eine Jagdtrophäe war. Da kamen bei mir Erinnerungen auf: was es damals hieß, umgeben von Bombenattentaten zu leben, umgeben von Angst und der Gefahr, auf der Straße in einen Schusswechsel zu geraten. Das war der eigentliche Beginn meines Romans." Juan Gabriel Vásquez

Der Bericht über das getötete Nilpferd veranlasst auch den Ich-Erzähler Yammara dazu, knapp fünfzehn Jahre nach den Schüssen auf ihn und Laverde die Geschichte der beiden aufzuschreiben und seine Spurensuche zu dokumentieren. Vásquez entwarf mit Laverde eine Romanfigur, die auch sonst einiges mit ihm gemeinsam hat: beide haben im Zentrum der kolumbianischen Hauptstadt Jura studiert, spielen leidenschaftlich gern Billard, gehören derselben durch den gewalttätigen Drogenkrieg gezeichneten Generation an:

"Am Beispiel dieser Figur habe ich versucht, die verborgene Seite dieser Jahre zu erzählen. Die öffentliche Seite der mit dem Drogenhandel verbundenen Gewalt kann man ja in allen möglichen Archiven nachlesen. Es gibt Statistiken über die Zahl der Toten und sogar eine Video-Aufzeichnung vom Mord am Präsidentschaftskandidaten Luis Carlos Galán, den Pablo Escobar 1989 töten ließ. Das alles kann jeder einsehen. Was aber fehlt, ist ein Ort, an dem die emotionale, die moralische Seite von all dem versammelt ist. Diesen Ort wollte ich mit meinem Roman schaffen." Juan Gabriel Vásquez

Das ist die große Stärke des Buchs: Wir werden Zeuge dessen, wie die Gewalt des Drogenkriegs die Opfer und Familienangehörigen verändert, ihre Seelen quält, ihr Leben vergiftet. Vásquez deckt das Perfide an der Gewalt auf, indem er sie im Leid der Menschen spiegelt. Vor allem im traumatisierten Juraprofessor Antonio Yammara und dessen Frau Aura. Auch noch viele Monate nach dem Anschlag finden sie, obwohl sie mittlerweile eine kleine Tochter haben, nicht zurück ins Leben, weil Yammara mit seiner panischen Angst vor weiteren Anschlägen zu kämpfen hat:

"»Du warst heute nicht draußen, oder?« Ich antwortete nicht.

»Du hast nicht geduscht«, fuhr sie fort, »hast dich gar nicht angezogen, hast nur hier drinnen gesessen. Die Leute sagen, der Anschlag hat dich verändert, Antonio, und ich antworte dann, natürlich hat er das, wie auch nicht, sie sollen nicht so dumm daherreden. Aber wenn ich ehrlich sein soll, gefällt mir nicht, was ich sehe.«

»Dann sei eben nicht ehrlich«, fuhr ich sie an. »Niemand hat dich darum gebeten.«" Juan Gabriel Vásquez: Das Geräusch der Dinge beim Fallen, Seite 64/65

Dieser von Susanne Lange getreu und gekonnt übersetzte Roman hätte der große Wurf werden können, wenn der Text im spanischen Original ernsthaft lektoriert worden wäre. Vásquez traut nämlich an zahlreichen Stellen offenbar der Kraft seiner eigenen Worte nicht und meint, sie durch Wiederholung oder Umformulierung, durch oft gewollt klingende Metaphern, hinkende Vergleiche und abgegriffene Redewendungen erläutern beziehungsweise verstärken zu müssen. Er beschreibt etwa, wie ein Vibrator vom Boden hochspringt, um dann zu erklären, das Gerät tue das, weil es aus elastischem Gummi sei. Er erwähnt Ostern und erläutert, was die Christen an diesem Tag feiern. Ein guter Lektor hätte all das nicht durchgehen lassen. So aber ärgert sich der sprachaffine Leser über viel Überflüssiges in diesem ansonsten klug konstruierten und spannenden Buch.

Dabei beherrscht Vásquez doch eigentlich auch die Kunst der Andeutung, wie er selbst in diesem Roman zeigt. So porträtiert er den Auftraggeber tausender Morde, den vor lauter Extremen surreal wirkenden Drogenboss Pablo Escobar, im entscheidenden Moment, als sich die Verbindung zwischen Laverde und Escobar auftut, gerade ohne Escobars Namen zu nennen. Auch versteht es Vásquez, Geschichte anhand von Geschichten fassbar zu machen und die Gleichzeitigkeit von Schönheit und Schrecken zu inszenieren. Kurz vor dem Attentat lauschen die beiden Hauptfiguren in einem Haus im Zentrum von Bogotá Tonbandaufnahmen, Antonio Yammara der Lesung eines Gedichtes und Ricardo Laverde einer Blackbox-Aufzeichnung aus jenem Flugzeug, in dem seine Frau ums Leben kam. Später wird auch Yammara diese dramatische Aufnahme hören:

"»Höher, höher«, sagt der Kapitän.

»OK«, sagt der Kopilot. Und der Kapitän: »Hoch, hoch, hoch.«

Wieder ertönt der Alarm.

»Pull up«, sagt eine elektronische Stimme.

Man hört einen Schrei, der abbricht, oder etwas, was einem Schrei ähnelt. Man hört ein Geräusch, das ich nicht identifizieren kann, nie werde identifizieren können: ein Geräusch, das nicht menschlich ist oder allzu menschlich, das Geräusch der Leben, die gerade erlöschen, dazu das berstende Material." Juan Gabriel Vásquez: Das Geräusch der Dinge beim Fallen, Seite 91/92

Bei der Beschreibung dieses Absturzes aufgrund eines Pilotenfehlers erschließt sich dem Leser zum ersten Mal der Titel des Romans, "Das Geräusch der Dinge beim Fallen". Gleich mehrere Flugzeuge stürzen in diesem Buch ab. Auch die Maschine, die Pablo Escobar in die Luft sprengen ließ, um einen kolumbianischen Politiker zu töten, der dann letztlich gar nicht im Flugzeug saß.