Autor: Daniel Defoe Verlag: Matthes und Seitz Berlin

Filme wie "Fluch der Karibik" zeugen ebenso wie die Gründung einer politischen Partei unter ihrem Namen von der großen Faszination, die Piraten auf uns ausüben. Nicht alles ist dabei romantische Verklärung; es gibt offenbar auch gute, geradezu philosophische Gründe, sich mit Piraten zu beschäftigen. Wie das nun erstmals aus dem Englischen übersetzte "Libertalia" aus dem 18. Jahrhundert zeigt, entwickelten die Piraten schon früh erste Vorstellungen davon, wie eine alternative, egalitäre Gesellschaftsform aussehen könnte. Tobias Lehmkuhl hat sich mit dem Herausgeber Helge Meves unterhalten.

Um die Autorschaft ranken sich einige Rätsel. Veröffentlicht wurde der Text 1728 unter dem Namen Charles Johnson, wurde dann im 19., 20. Jahrhundert lange Zeit Daniel Defoe zugeschrieben. Ich vermute inzwischen, dass es ein exilierter niederländischer Buchdrucker ist, aber das wird man noch klären müssen, man weiß es nicht. (Helge Meves)

Wie auf den meisten englischen Ausgaben, steht nun auch auf dem Umschlag der ersten deutschen Übersetzung dieses Werkes der Name Daniel Defoe. Am Ende allerdings spielt es keine Rolle, wer "Libertalia" vor bald 300 Jahren verfasst oder besser gesagt aus verschiedenen Berichten und Geschichten komponiert hat.

Der Text ist montiert aus historischen Tatsachen, aus historischen Personen die eingebaut wurden. Es sind Geschichten eingebaut, die damals bekannt waren durch die damalige Presse, es wurden sicher auch Erwartungen und Träume eingebaut, die damals durch die Köpfe schwirrten. Es ist zusammengebaut wie der "Robinson Crusoe" von Daniel Defoe, aber eben doch eher eine positive Utopie. (Helge Meves)

Nicht um historische Fakten nämlich geht es in "Libertalia", als vielmehr um Ideen - Ideen, die erstaunlicherweise schon lange vor der französischen Revolution oder der amerikanischen Unabhängigkeit durch die Weltmeere schwammen und auf Madagaskar erste Gestalt annahmen.

Der Bootsmann fragte dann, unter welcher Flagge sie kämpfen sollten, und schlug selbst Schwarz vor, weil es am meisten Schrecken verbreite. Aber Caraccioli widersprach: Sie seien keine Piraten, sondern Männer, entschlossen, die Freiheit zu behaupten, die Gott und die Natur ihnen geschenkt hätten; sie würden sich keinen anderen Regeln unterwerfen als denen, die für das Wohlergehen aller nötig seien.

Erzählt wird in "Libertalia" erst einmal die Geschichte des historischen Piraten Misson und seines Ideengebers Caraccioli - auch wenn dieser den Begriff Pirat nicht gelten lassen will: Mehr durch Glück denn durch Geschick in den Besitz eines Schiffes gekommen, nutzen die beiden die Gelegenheit, um ihre Vorstellung einer demokratischen, ja geradezu kommunistischen Schiffsordnung durchzusetzen - und diese Ordnung dann später in einer Kolonie, auf Madagaskar eben, umzusetzen. Alle Besatzungsmitglieder sollen dabei gleiches Recht haben, jeder seinen Anteil bekommen. Klasse oder Herkunft spielen mit einem Mal keine Rolle mehr.

Es gab die Räuber zur See, die Seeräuber, die sich wenig Gedanken darüber gemacht haben, die ausgebrochen sind aus ihrem bisherigen Leben und sich überlegt haben, wie machen sie ihr neues Leben und haben die Herrschafts- und Ausbeutungsformen übernommen. Und dann gab es andere Piraten, ein Drittel der Piraten waren ja Sklaven, die ihre neue Freiheit begründen wollten und sich darum solche Gedanken gemacht haben. (Helge Meves)

Die Sklaven verstärkten die Mannschaft der Victoire, weil der Kapitän befahl, sie aus den Truhen der holländischen Seeleute einzukleiden, und seinen Männern verkündete, dass es in den Augen der göttlichen Gerechtigkeit nie geziemlich sein könne, die eigene Art für Geld zu handeln, und dass kein Mensch Macht über die Freiheit eines anderen habe.

Woher diese neuen Piraten so lange vor der Aufklärung ihre Ideen hatten, ist einigermaßen unklar. Klar ist nur, dass sie mit den herrschenden Verhältnissen in Europa unzufrieden waren. So stammte Kapitän Misson zwar aus einer besseren Familie, da er aber nicht der erste Sohn war, musste er sich einen anderen Weg suchen, sein Glück zu machen - und sah nur den Weg des Schwertes. Lange ist ihm Fortuna hold, dann aber sind es Stürme und der Unmut der Eingeborenen, die sein Projekt einer Piratenrepublik scheitern lassen.

Das ist sicher eines der erstaunlichsten Phänomene, man muss ja davon ausgehen, dass ein Großteil der Seeleute weder Lesen noch Schreiben konnte, und also bleibt als Überlieferung nur die mündliche Überlieferung oder dass Formen gelebten Zusammenlebens übertragen werden, dass auf diese Weise die Sozialordnungen der Piraten untereinander überliefert wurden. (Helge Meves)

Neben der Biographie des revolutionären Piratenkapitäns Missons, sind dem bei Matthes und Seitz erschienenen Band auch einige der um 1700 verfassten Piratensatzungen beigegeben, in denen Regeln und Strafen festgeschrieben wurden. In ihnen wird freilich nicht bestritten, dass es einen Führer oder Kapitän immer geben muss. Dieser stellt sich dank angeborener Autorität zumeist selbst an die Spitze seiner Mannschaft und wird eben nicht in einem geheimen Verfahren gewählt. Es geht also einerseits um Freiheit und Gleichheit, andererseits um eine grundsätzlich neue Verteilung von Macht.

Und indem Misson seine Kräfte durch jede Eroberung steigere, würde er mit jedem Tag die Gerechtigkeit seiner Sache mehren, denn wer Macht habe, sei immer auch im Recht. Heinrich IV. und Heinrich VII. hätten sich erfolgreich gegen die englische Krone erhoben, aber ihre Macht komme seiner nicht gleich. Mohammed habe mit ein paar Kameltreibern das Osmanische Reich gegründet, und Darius habe sich mit nicht mehr als sechs oder sieben Begleitern das persische Reich angeeignet.

Manche der neuen Regeln in den Piratensatzungen, wie das unbedingte Recht auf Spirituosen, wirken heute eher kurios. Dass es auch unter Piraten eine Art Sozialversicherung gegeben hat, hätte man ebenfalls nicht erwartet. Weitaus komplizierter die Rolle der Frau: Nicht um die Vertreter des schönen Geschlechts, sondern um den Zusammenhalt der Piratengemeinschaft zu schützen, hielt man sie sich, so es irgend ging vom Leibe, wie dieses lehrreichen und durch einen erhellenden Anmerkungsteil ergänzte Buch verrät.