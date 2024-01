Bolanle hätte wissen müssen, wie sehr ihr Einzug unseren Haushalt verändert. Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem sie den Fuß über die Schwelle dieses Hauses setzte, denn an diesem Abend teilte Iya Segi uns die wöchentlichen Rationen zu. An dem Tag war unsere Hausmutter schweigsam. Der Knoten in ihrem Hals bewegte sich auf und ab wie die Perlen an den Hüften einer Tänzerin. Sie wollte das Blut der neuen Ehefrau, die ihren Platz als neueste, jüngste, knackigste Ehefrau eingenommen hatte.