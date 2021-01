Persönliche Vorteil leitet Trump-Präsidentschaft

„Der persönliche Vorteil scheint das bestimmende Element dieser Präsidentschaft zu sein", sagt Korrespondent Torsten Teichmann nach der Lektüre des neuen Buchs von John Bolton, dem ehemaligen nationalen Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump.

John Bolton, ehemaliger nationaler Sicherheitsberater und US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus (Januar 2020) Reuters

Trump-Bücher sind ein Riesen-Geschäft

Allerdings – so betont Teichmann in SWR2 – ähnele Boltons Buch anderen Büchern, die schon in den letzten Jahren Einblicke in das Weiße Haus unter Trump versprochen haben. So werde wiederholt über die chaotischen Zustände im Weißen Haus gesprochen. Trump-Bücher seien für die Autor*innen und die Verlage „ein Riesen-Geschäft. Der Verlag Simon and Schuster hat gerade drei Trump-Bücher am Start“. Der Präsident nutze auch die negativen Schlagzeilen für sich, „aber auch das ist nicht neu.“

„Feuer und Zorn“: Lehrbuch über Intrigen und Manipulationen picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa - Foto: Christian Charisius

Wenig Resonanz auf Boltons Buch zu erwarten

Teichmann geht nicht davon aus, dass Boltons Buch „The room where it happened“ gefährlich für eine Wiederwahl Trumps wird: „Niemand wird sich dieses schwere Buch reinziehen.“ Für die Menschen in den USA seien Themen wie eine Polizeireform oder Rassismus wichtiger – hier liegen die eigentlichen Themen der Wahl im November.

Trump-Bücher bei SWR2: