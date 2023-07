Redaktion: Nina Wolf und Alexander Wasner

Moderation: Alexander Wasner



Mit Büchern von Sandra Hoffmann, Auður Ava Ólafsdóttir, Jürgen Serke, Joshua Groß und Jose Dalisay

Im Lesenswert-Magazin sind alle auf dem falschen Weg: Eine Frau in einer Amour fou, Materie am falschen Ort – so definiert man Schmutz, ein Tiger im Weltraum, Philippinos in der Wüste und ein depressiver Isländer irgendwo im Kriegsgebiet. Es ist furchtbar. Doch das lesenswert-Magazin weist den Weg – und das auch mithilfe der Sängerin PJ Harvey – denn wo man singt, da lass dich nieder sagt das Sprichwort.



Der Skandalroman „Lolita" von Vladimir Nabokov führte den „Lolitakomplex" in den Sprachgebrauch ein und ist damals wie heute viel umstritten. Für „Jetzt bist du da" dreht Sandra Hoffmann die Geschlechterkonstruktion um: Eine 40-Jährige begehrt einen 16-jährigen Jungen.



In der näheren Vergangenheit begeisterte die aus Tübingen stammende Autorin Valeria Gordeev mit ihrem Text „ER PUTZT" die Jury in Klagenfurt. Damit ist sie die Bachmannpreisträgerin 2023. Ein Ausschnitt aus der Gewinnerinnenlesung und ein Gespräch mit Prof. Nicole Karafyllis, der Autorin von „Putzen als Passion"



Die Kiwano, auch Zacken- oder Horngurke genannt, ist eine kürbisartige Frucht, die auf unserer Erde in Saharanähe wächst. Im von Tigern bevölkerten Universum von Joshua Groß' „Kiwano Tiger", ist die Frucht der Lieblingssnack der Großkatzen.

Joshua Groß lehnt seine Erzählung an einen Science Fiktion Klassiker aus dem Jahre 1968 an. Was das mit Harry Styles zu tun hat?



In Dschidda ist ein philippinisches Hausmädchen umgekommen. Offenkundig ertrunken. Genaueres aber kann der philippinische Ermittler kaum herausfinden, kräht nach einer Arbeitsmigrantin mit falschem Pass doch kein Hahn. In „Last Call Manila", 2008 erstmalig auf Englisch erschienen, erzählt Jose Dalisay von moderner Leibeigenschaft und zeichnet zugleich ein detailreiches Gesellschaftspanorama der Philippinen.



Nichtvergessen bekommt in der Neuausgabe von „Die verbrannten Dichter" einen neuen Geschmack. Zum 90. Jahrestag der Bücherverbrennung verlegt Wallstein eine Neuausgabe von Jürgen Serkes Werk, das er den Dichtern und Dichterinnen widmete, die unter den Nationalsozialisten verbrannt wurden. Ein Buch, das viel mehr bietet als nur sentimentalen Wert, findet Frank Hertweck.



Keine Zukunft sieht Jonas. Er liebäugelt mit Selbstmord. Sein Weg führt ihn ins „Hotel Silence" – und er erkennt, dass doch eine Zukunft vor ihm liegt. Auður Ava Ólafsdóttir lässt ihren Protagonisten in einem Kriegsgebiet neuen Lebenssinn finden.



Sandra Hoffmann – Jetzt bist du da

Piper Verlag, 240 Seiten 24 Euro

EAN 978-3-8270-1494-8

Rezension von Beate Tröger



Auður Ava Ólafsdóttir – Hotel Silence

Aus dem Isländischen von Tina Flecken

Suhrkamp Insel, 208 Seiten, 23 Euro

ISBN 978-3-458-64380-7

Gespräch mit Meike Fessmann



Joshua Groß, Sebastian Tröger – Kiwano Tiger

Herausgeber: Institut für moderne Kunst, Nürnberg

Starfruit Publications, 88 Seiten, 20 Euro

ISBN 978-3-922895-55-8

Rezension von Nina Wolf



Jürgen Serke – Die verbrannten Dichter

Wallstein Verlag, 364 Seiten, 38 Euro

ISBN 978-3-8353-5388-6

Gespräch mit Frank Hertweck



Jose Dalisay – Last Call Manila

Aus dem Englischen von Niko Fröba

Transit Verlag, 208 Seiten, 22 Euro

ISBN 978 3 88747 399 0

Rezension von Katharina Borchardt



Außerdem erwähnt:

Nicole C. Karafyllis – Putzen als Passion. Ein philosophischer Universalreiniger für klare Verhältnisse

Kadmos Verlag, 214 Seiten, 14,90 Euro

ISBN 978-3-86599-216-1

Gespräch mit Nicole C. Karafyllis



Musik:

PJ Harvey – I Inside the Old Year Dying (ET 7.7.2023)

Label: Partisan Records



Prayer at the Gate

Lwonesome Tonight

The Nether-edge

I Inside the Old Year Dying

A Child's Question, August

IInside the Old I Dying

A Noiseless Noise



PJ Harvey – To bring you my love

Label: Island Records

Down by the water