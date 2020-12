Nach Jahrzehnten ist eine Totenmaske des Dichters Frank Wedekind in Neuseeland wieder aufgetaucht. Ein unglaubliches Gefühl sei das gewesen, als sie die Nachricht eines emeritierten Professors von der Universität Waikato, Hamilton, erhalten habe, sagt die Leiterin der Editions- und Forschungsstelle Frank Wedekind an der Universität Mainz, Prof. Ariane Martin, in SWR2. Ein jüdischer Emigrant hatte die Maske 1936 aus Deutschland mitgenommen. Von dem inzwischen Verstorbenen habe dann die jüngere Schwester die Maske erhalten. Die Totenmaske von Frank Wedekind verfüge über erstaunliche Strahlkraft, so die Forscherin. Es verrate ungeheure Wertschätzung für den Dichter, dass die Flüchtlinge die Maske damals in ihrem spärlichen Reisegepäck transportiert hätten. Ariane Martin: „Entsprechend ist auch die Bedeutung heute, 2020, dass ein Objekt mit dieser Geschichte wieder zurück nach Deutschland kommt.“ Sobald öffentliches Leben wieder möglich sei, solle die Maske an der Mainzer Universität gezeigt werden, möglicherweise im Rahmen eines kleinen Ausstellungsprojekts. mehr...