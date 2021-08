Einzigartige Naturwunder wie der größte Gletscher Europas, der Vatnajökull in Island, der durch den Klimawandel bedroht ist - oder architektonische Meisterwerke wie das Ulmer Münster, der höchste Kirchturm der Welt - oder Einzigartiges wie der Ort mit dem längsten Namen: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch in Wales. Es sind überraschende kulturelle Highlights, die Patricia Szilagyi für ihren ganz besonderen Reiseführer „111 extreme Orte in Europa, die man gesehen haben muss" (Emons Verlag) recherchiert hat. Gleichermaßen interessant für Rekordjäger wie für leidenschaftlich Reisende, die in Pandemiezeiten schon mal langfristig die ganz besondere Route planen und sich an extreme Orte in Europa wegträumen wollen. Oder gerade jetzt einfach mal ganz in ihrer Nähe schauen, was es da Interessantes zu entdecken gibt. mehr...