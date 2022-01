Bildergalerie zur Limonadenbaumfolge 32: Ali Mitgutsch - Der Erfinder des Wimmelbuchs

Annette von Droste-Hülshoff gilt als eine der größten deutschen Dichterinnen. Noch heute ist ihre Erzählung „Die Judenbuche“ Schullektüre und ihre Gedichte fehlen in keiner Anthologie. Am 12. Januar 2022 jährt sich ihr 225. Geburtstag (manche Quellen nennen auch den 10. Januar). Sie verbrachte einen Großteil ihres Lebens im Raum Münster, lebte zeitweise aber auch in Meersburg am Bodensee. Es war ein Rückzugsort aus der familiären und gesellschaftlichen Enge in Westfalen. Als schreibende Frau im 19. Jahrhundert war sie in ihren Möglichkeiten sehr eingeschränkt, was sie auch immer wieder in ihren Werken thematisierte. mehr...