Historische Orte in Avignon, die im Roman vorkommen

Ein düsteres Schloss an der schottischen Küste, eine eisige Winternacht im Jahr 1757 – blutig wird er ausgetragen der Bruderzwist zwischen den beiden Söhnen des Adelsgeschlechts derer von Durrisdeer und Ballantrae.

Der jüngere Henry ersticht seinen älteren Bruder James im Zweikampf, doch der Leichnam von James verschwindet. Und der scheinbar unsterbliche Bruder wird immer wieder auftauchen, auf Schloss Durrisdeer, aber auch in den nordamerikanischen Kolonien, in die Henry flüchtet.

Robert Louis Stevenson hat in seinem wenig bekannten Werk „Der Junker von Ballantrae“ Elemente des Abenteuer- und des Schauerroman verbunden und eine Erzählung geschaffen, in der Gut und Böse sich irgendwann nicht mehr trennen lassen, in einer Welt, die von Brüderlichkeit weit entfernt ist. Graphisch umgesetzt hat den Roman jetzt der französische Zeichner Hippolyte mit einer Graphic Novel, die großartig gezeichnet und wirklich eine „Erzählung für Winterabende“ ist. mehr...