SWR Bestenliste März

„Jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag“. Damit hat Charlie Chaplin sicherlich recht gehabt. Doch die ganz große Freude will derzeit nicht so recht aufkommen. Umso mehr macht es Sinn, die kleinen alltäglichen Dinge und Begegnungen wahrzunehmen, die Freude bereiten. Zu diesem Ergebnis kommt die in Berlin lebende Autorin und mehrfach ausgezeichnete, ehemalige Journalistin Angela Köckritz. Sie war viele Jahre als Korrespondentin in China und Afrika unterwegs und will mit ihrem neuen Buch, erschienen im Berlin-Verlag, den Leser mitnehmen auf eine „Entdeckungsreise in das verlockende, abenteuerliche, schillernde Land der Freude“. mehr...