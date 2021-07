Die Buchhandlung Mahr in Langenau bei Ulm zählt deutschlandweit zu den drei Buchhandlungen, die mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet wurden. Seit fast 38 Jahren sind Angelika und Thomas Mahr mit Herz und Seele Buchhändler. Sie pflegen einen engen Kontakt zu Autoren und Verlegern und kennen ihre „Leser“ wie sie liebevoll ihre Kunden nennen. Und sie organisieren Kulturveranstaltungen wie die „Blind Dates“ in diesem und in dem vergangenen Sommer. Wer an diesem Abend liest, ist ein Geheimnis, nur das Thema wird verraten. Viel Leidenschaft für den Beruf des Buchhändlers zeigt das Ehepaar Mahr und damit haben sie eine „Leuchtturm-Buchhandlung auf dem Land“ geschaffen, wie es in der Laudatio des Deutschen Buchhandlungspreises heißt. mehr...