WILFRIED F. SCHOELLER: Döblin

Eine Biographie

Verlag: Carl Hanser Verlag

Endlich eine große Biographie des Autors von „Berlin Alexanderplatz“. Und wir lernen: Was er machte, machte er im Übermaß. Als Nervenarzt in einem Jahr 2000 Hausbesuche, als Theaterkritiker jeden Abend eine Kritik, ein Schriftsteller mit Schreibzwang und nach dem Krieg in Deutschland umtriebiger Kulturpolitiker. Viel Stoff für eine umfangreiche Lebens- und Werkbeschreibung.

Zum Autor:

Wilfried F. Schoeller, 1941 in Illertissen/Schwaben geboren, ist Literaturkritiker und Professor für Literatur des 20. Jahrhunderts, Literaturkritik und Medien an der Universität Bremen. Er lebt in Frankfurt/M. 1990 erhielt er den Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik. Seit 2002 ist er Generalsekretär des P.E.N.-Zentrums Deutschland.