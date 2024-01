LEIF RANDT: Schimmernder Dunst über Coby County

Roman. Verlag: Verlag ISBN: ISBN-10 3827010276

Eine schillernde Retorte in naher Zukunft, ein gedämpftes Ressort, ein in Watte gepacktes Sozialgefüge: das ist Coby Count. Und Wim, der 26-jährige Verlagslektor, ein ebenso melancholisch-heruntergedimmter, taktvoller, behutsamer Erzähler. Aber dann geht doch einiges schief in der Wohlstandsidylle. Wim verlässt seine Heimat ohne Ziel.

Zum Autor:

Leif Randt, 1983 in Frankfurt am Main geboren, studierte in Gießen, London und Hildesheim. 2010 erschien sein Debütroman "Leuchtspielhaus" (BvT). Er lebt in Berlin und Maintal-Ost.