BEN LERNER: Die Lichtenbergfiguren

Gedichte. Zweisprachig

Übersetzt von Steffen Popp. Verlag: luxbooks ISBN: ISBN-13 9783498073671

Eine Sammlung von Sonetten, benannt nach einem physikalisch-ästhetischen Muster, das wiederum nach ihrem Entdecker, dem großen Aphoristiker und Physiker Georg Christoph Lichtenberg, benannt ist. Kurz: Poesie und Präzision.

Zum Autor:

Ben Lerner (geb. 1979) stammt aus Topeka, Kansas. Er lebte als Fulbright Stipendiat in Spanien und gründete die einflussreiche Literaturzeitschrift "NO: A Journal of the Arts". Er lehrt am California College und lebt in Berkeley. Er ist der jüngste Lyriker, dessen Gedichtband je auf der Shortlist des National Book Award stand.